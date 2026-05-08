📈 EURUSD ขึ้น 0.4% ก่อน NFP

- ดอลลาร์สหรัฐกำลังอ่อนค่าลงก่อนการประกาศตัวเลข
- ตลาดกำลังคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนถึงสิ้นปี
- ตัวเลขที่อ่อนแออาจเพิ่มความคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
รายงาน NFP เดือนเมษายนของสหรัฐฯ: บททดสอบสำคัญของดอลลาร์
รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนเมษายน จะถูกประกาศในเวลา 14:30 และถูกมองว่าเป็นบททดสอบสำคัญของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งกำลังอ่อนค่าลงในช่วงหลายวันที่ผ่านมา ดอลลาร์ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน แม้จะมีข่าวเช้านี้ที่สร้างความสงสัยต่อความยั่งยืนของข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน
ตัวเลขล่าสุด
เดือนมีนาคมถือเป็นเดือนที่แข็งแกร่งมาก ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ทั้งหมด และแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ธันวาคม 2024 (178,000 ตำแหน่ง)
ในทางกลับกัน อัตราการว่างงาน (4.3%) และการเติบโตของค่าจ้าง (3.5%) กลับลดลงอย่างไม่คาดคิด
รายงานนี้สะท้อนว่า Fed ยังไม่จำเป็นต้องรีบลดดอกเบี้ย ซึ่งในบริบทของราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น ถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญมาก
บริบทภูมิรัฐศาสตร์
สถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงตึงเครียด ความหวังเล็ก ๆ เกิดขึ้นจากรายงานของ Axios เมื่อวันพุธเกี่ยวกับความพยายามจัดทำบันทึกข้อตกลงสันติภาพ
อย่างไรก็ตาม เมื่อคืนนี้ ตลาดกลับเต็มไปด้วยกระแสคาดการณ์ว่าอาจมีการปฏิบัติการทางทหารอีกครั้ง หากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงถาวรระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านได้ก่อนการเยือนจีนของทรัมป์ ซึ่งกำหนดไว้ในวันที่ 14–15 พฤษภาคม
นโยบายการเงิน
ข้อมูลชุดนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ซึ่งมีพันธกิจคู่ คือ การรักษาเสถียรภาพราคาและการจ้างงานสูงสุด
ตลาดยังไม่แน่ชัดเกี่ยวกับทิศทางของ FOMC ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ความกังวลด้านเงินเฟ้อกำลังเพิ่มขึ้น และทำให้เกิดความเห็นที่แตกต่างกันภายในคณะกรรมการ โดยมีสมาชิกถึง 3 คนที่ไม่เห็นด้วยกับแนวทาง “ผ่อนคลายนโยบาย” (easing bias) หรือแนวโน้มลดดอกเบี้ยในระยะกลาง
ตัวเลขเงินเฟ้อเดือนเมษายน (จะประกาศวันอังคารหน้า) คาดว่าจะเพิ่มขึ้นไปที่ 3.7% อย่างไรก็ตาม ผู้กำหนดนโยบายจะให้ความสำคัญกับเงินเฟ้อพื้นฐาน การเติบโตของค่าจ้าง และความคาดหวังเงินเฟ้อมากกว่า เนื่องจากปัจจัยด้านอุปทาน เช่น ราคาพลังงาน เป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยาก
ปัจจุบัน ตลาดคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนถึงสิ้นปี 2026 ตัวเลขที่อ่อนแอ ซึ่งสะท้อนว่าตลาดแรงงานเริ่มชะลอลงจากภาวะ “low fire – low hire” อาจเป็นสัญญาณว่าจำเป็นต้องใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม ซึ่งสอดคล้องกับท่าทีผ่อนคลายของ Kevin Warsh ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งประธาน FOMC ในการประชุมครั้งถัดไป
ในทางกลับกัน ตัวเลขที่แข็งแกร่งอาจทำให้คณะกรรมการหันไปโฟกัสกับเงินเฟ้อมากขึ้น และเพิ่มน้ำหนักให้กับฝั่งสายเข้มงวด (hawks) ซึ่งมีจำนวนมากขึ้นหลังการประชุมครั้งล่าสุด
📈 ข้อมูลปัจจุบัน
ข้อมูลล่าสุดจากผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์น่าสนใจอย่างมาก โดยเมื่อสัปดาห์ก่อนลดลงเหลือ 189,000 ราย ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่ปี 1969 และสัปดาห์นี้ยังคงอยู่ในระดับต่ำ (200,000 ราย)
ข้อมูล ADP ก็แสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงานยังแข็งแกร่ง แม้ความสัมพันธ์ระหว่าง ADP และ NFP จะอ่อนลงอย่างมากตั้งแต่ช่วงหลังโควิด
📊 กราฟ: ข้อมูล NFP และ ADP (2015–2026)
ที่มา: XTB, 08/05/2026
---
Michał Jóźwiak
Financial Markets Analyst at XTB
michal.jozwiak@xtb.com
