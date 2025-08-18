อ่านเพิ่มเติม

📈 EURUSD พุ่ง 0.5%

09:41 18 สิงหาคม 2025

📌 Eurodollar พุ่งเหนือ 1.17 หลังข้อมูล University of Michigan สหรัฐฯ อ่อนแอกว่าคาด

EUR/USD (กราฟรายวัน)

  • คู่สกุลเงิน EUR/USD ปรับตัวขึ้นกว่า 0.5% วันนี้ ใกล้โซนแนวต้านท้องถิ่น โดยได้แรงหนุนจากความอ่อนค่าของ ดอลลาร์สหรัฐ

  • ดัชนี Wall Street อ่อนตัวหลังข้อมูล University of Michigan แสดงให้เห็น ความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่ำกว่าคาด และ คาดการณ์เงินเฟ้อสูงขึ้น

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ล่าสุด

  • ยอดค้าปลีก ก.ค. (Retail Sales): +0.5% m/m (คาด +0.6%, ก่อนหน้า +0.6%)

  • ยอดค้าปลีกหลัก (Core Retail Sales): +0.3% m/m (คาด +0.3%, ก่อนหน้า +0.5%)

  • ราคาส่งออก (Export Prices): +0.1% m/m (คาด +0.1%, ก่อนหน้า +0.5%)

  • ราคานำเข้า (Import Prices): +0.5% m/m (คาด +0.1%, ก่อนหน้า +0.1%)

  • NY Fed Manufacturing (ส.ค.): 11.5 (คาด 0, ก่อนหน้า 5.5)

  • Industrial Production (เบื้องต้น, ก.ค.): -0.1% m/m (คาด 0%, ก่อนหน้า +0.3%)

  • University of Michigan Consumer Sentiment (ส.ค.): 58.6 (คาด 62, ก่อนหน้า 61.7)

    • Current conditions: 60.9 (คาด 67.5, ก่อนหน้า 68)

    • Expectations: 57.2 (คาด 58.4, ก่อนหน้า 57.7)

    • 1-year inflation expectations: 3.9% (คาด 3.4%, ก่อนหน้า 3.4%)

    • 5-year inflation expectations: 4.9% (คาด 4.5%, ก่อนหน้า 4%)

แนวโน้มทางเทคนิค

  • EUR/USD ฟื้นตัวจาก EMA50 วัน บนกราฟรายวัน

  • ซื้อขายวันนี้อยู่เหนือ 1.171

  • ปริมาณการซื้อขาย ลดลงเล็กน้อย

วิเคราะห์เชิงสรุป

  • ความอ่อนค่าของ USD และข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อ่อนแอกว่าคาด ทำให้ EUR/USD มีแนวโน้มปรับตัวขึ้น

  • สภาวะผสมระหว่าง ความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่ำ และ คาดการณ์เงินเฟ้อสูง ทำให้ Fed ต้องบริหารสมดุลระหว่างการลดดอกเบี้ยเร็วและการรักษาอัตราดอกเบี้ยสูง

Source: xStation5

EUR/USD (H1 chart)

Source: xStation5

หุ้น:
