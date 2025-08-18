📈 EURUSD พุ่ง 0.5%

📌 Eurodollar พุ่งเหนือ 1.17 หลังข้อมูล University of Michigan สหรัฐฯ อ่อนแอกว่าคาด
EUR/USD (กราฟรายวัน)
-
คู่สกุลเงิน EUR/USD ปรับตัวขึ้นกว่า 0.5% วันนี้ ใกล้โซนแนวต้านท้องถิ่น โดยได้แรงหนุนจากความอ่อนค่าของ ดอลลาร์สหรัฐ
-
ดัชนี Wall Street อ่อนตัวหลังข้อมูล University of Michigan แสดงให้เห็น ความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่ำกว่าคาด และ คาดการณ์เงินเฟ้อสูงขึ้น
ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ล่าสุด
เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยงเปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ
-
ยอดค้าปลีก ก.ค. (Retail Sales): +0.5% m/m (คาด +0.6%, ก่อนหน้า +0.6%)
-
ยอดค้าปลีกหลัก (Core Retail Sales): +0.3% m/m (คาด +0.3%, ก่อนหน้า +0.5%)
-
ราคาส่งออก (Export Prices): +0.1% m/m (คาด +0.1%, ก่อนหน้า +0.5%)
-
ราคานำเข้า (Import Prices): +0.5% m/m (คาด +0.1%, ก่อนหน้า +0.1%)
-
NY Fed Manufacturing (ส.ค.): 11.5 (คาด 0, ก่อนหน้า 5.5)
-
Industrial Production (เบื้องต้น, ก.ค.): -0.1% m/m (คาด 0%, ก่อนหน้า +0.3%)
-
University of Michigan Consumer Sentiment (ส.ค.): 58.6 (คาด 62, ก่อนหน้า 61.7)
-
Current conditions: 60.9 (คาด 67.5, ก่อนหน้า 68)
-
Expectations: 57.2 (คาด 58.4, ก่อนหน้า 57.7)
-
1-year inflation expectations: 3.9% (คาด 3.4%, ก่อนหน้า 3.4%)
-
5-year inflation expectations: 4.9% (คาด 4.5%, ก่อนหน้า 4%)
-
แนวโน้มทางเทคนิค
-
EUR/USD ฟื้นตัวจาก EMA50 วัน บนกราฟรายวัน
-
ซื้อขายวันนี้อยู่เหนือ 1.171
-
ปริมาณการซื้อขาย ลดลงเล็กน้อย
วิเคราะห์เชิงสรุป
-
ความอ่อนค่าของ USD และข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อ่อนแอกว่าคาด ทำให้ EUR/USD มีแนวโน้มปรับตัวขึ้น
-
สภาวะผสมระหว่าง ความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่ำ และ คาดการณ์เงินเฟ้อสูง ทำให้ Fed ต้องบริหารสมดุลระหว่างการลดดอกเบี้ยเร็วและการรักษาอัตราดอกเบี้ยสูง
Source: xStation5
EUR/USD (H1 chart)
Source: xStation5