09:36 · 1 พฤษภาคม 2026

📈 EURUSD พุ่งขึ้น 0.5%

ประเด็นหลัก
  • 🔎 EURUSD ปรับตัวขึ้น ท่ามกลางการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ (US Treasury yields) ที่ปรับลดลง และแรงซื้อในสินทรัพย์เสี่ยงที่ยังแข็งแกร่งในตลาด

EURUSD ปรับตัวขึ้นเกือบ 0.5% วันนี้ ขยับขึ้นไปใกล้ระดับ 1.173 ท่ามกลางแรงกดดันจากดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่า ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ปรับลดลง และบรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงที่ยังแข็งแกร่งบน Wall Street

การตัดสินใจของ European Central Bank ในการคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งล่าสุด ยังสะท้อนความระมัดระวังต่อแรงกดดันเงินเฟ้อจากตลาดพลังงาน ซึ่งแม้ความขัดแย้งกับอิหร่านจะคลี่คลาย แต่ความผันผวนด้านพลังงานยังอาจดำเนินต่อไป ส่งผลให้เศรษฐกิจยุโรปเผชิญความไม่แน่นอนมากขึ้น ธนาคารกลางยุโรปจะให้ความสำคัญไม่เพียงแค่ตัวเลขเงินเฟ้อ แต่รวมถึงพฤติกรรมตลาดและผู้บริโภค ซึ่งทำให้โอกาสการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมในยูโรโซนยังมีความไม่แน่นอนสูง

ในฝั่งสหรัฐ ข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดออกมาคละเคล้า แม้การเติบโตจะต่ำกว่าคาดเล็กน้อย แต่ภาพรวมผู้บริโภคยังแข็งแกร่ง

 ภาพรวม GDP และการบริโภค

  • GDP สหรัฐโต 2.0% (คาด 2.3%)
  • ดัชนีราคา GDP 3.6% (ต่ำกว่าคาดเล็กน้อย)
  • การใช้จ่ายผู้บริโภค +0.9% MoM (แข็งแกร่ง)
  • รายได้ส่วนบุคคล +0.6% MoM (สูงกว่าคาด)

เงินเฟ้อยัง “เหนียว”

  • PCE และ Core PCE ยังคงอยู่ในระดับสูง
  • Core PCE MoM และ YoY สูงกว่าหรือเท่ากับคาด
  • Employment Cost Index พุ่ง 0.9% สะท้อนแรงกดดันค่าจ้าง

ภาพรวม: ไม่ใช่สัญญาณเศรษฐกิจถดถอย แต่ก็ยังไม่ใช่ภาวะเงินเฟ้อลดลงชัดเจน ทำให้ Federal Reserve ยังคงมีเหตุผลในการรักษาท่าทีระมัดระวัง และลดความคาดหวังการลดดอกเบี้ยในระยะใกล้

ตลาดแรงงานสหรัฐ (ยังแข็งแกร่ง)

  • Jobless claims ลดลงเหลือ 189K (ดีกว่าคาดมาก)
  • Continuing claims ลดลงเช่นกัน
    → สะท้อนตลาดแรงงานยังตึงตัว แม้มีข่าวการลดพนักงานบางส่วน

 สรุปภาพรวมตลาด
EURUSD ได้แรงหนุนจาก

  • ดอลลาร์อ่อนค่า
  • Bond yields ลดลง
  • Risk sentiment ยังแข็งแกร่ง

แต่ความไม่แน่นอนจากทั้ง ECB policy และเงินเฟ้อสหรัฐที่ยัง “sticky” ทำให้แนวโน้มยังผันผวนต่อไปในระยะสั้น

EURUSD (D1 interval)

 

แหล่งข่าว: xStation5

เงินเฟ้อยูโรโซนเริ่มปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง และหากผู้บริโภคยุโรปยังคงมีความยืดหยุ่นและแข็งแกร่ง โอกาสที่ European Central Bank จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็ยัง “ไม่ถูกตัดออกจากโต๊ะ”

 

XTB Research, European Central Bank, Macrobond

1 พฤษภาคม 2026, 09:39

