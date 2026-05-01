📈 EURUSD พุ่งขึ้น 0.5%

- 🔎 EURUSD ปรับตัวขึ้น ท่ามกลางการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ (US Treasury yields) ที่ปรับลดลง และแรงซื้อในสินทรัพย์เสี่ยงที่ยังแข็งแกร่งในตลาด
EURUSD ปรับตัวขึ้นเกือบ 0.5% วันนี้ ขยับขึ้นไปใกล้ระดับ 1.173 ท่ามกลางแรงกดดันจากดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่า ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ปรับลดลง และบรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงที่ยังแข็งแกร่งบน Wall Street
การตัดสินใจของ European Central Bank ในการคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งล่าสุด ยังสะท้อนความระมัดระวังต่อแรงกดดันเงินเฟ้อจากตลาดพลังงาน ซึ่งแม้ความขัดแย้งกับอิหร่านจะคลี่คลาย แต่ความผันผวนด้านพลังงานยังอาจดำเนินต่อไป ส่งผลให้เศรษฐกิจยุโรปเผชิญความไม่แน่นอนมากขึ้น ธนาคารกลางยุโรปจะให้ความสำคัญไม่เพียงแค่ตัวเลขเงินเฟ้อ แต่รวมถึงพฤติกรรมตลาดและผู้บริโภค ซึ่งทำให้โอกาสการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมในยูโรโซนยังมีความไม่แน่นอนสูง
ในฝั่งสหรัฐ ข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดออกมาคละเคล้า แม้การเติบโตจะต่ำกว่าคาดเล็กน้อย แต่ภาพรวมผู้บริโภคยังแข็งแกร่ง
ภาพรวม GDP และการบริโภค
- GDP สหรัฐโต 2.0% (คาด 2.3%)
- ดัชนีราคา GDP 3.6% (ต่ำกว่าคาดเล็กน้อย)
- การใช้จ่ายผู้บริโภค +0.9% MoM (แข็งแกร่ง)
- รายได้ส่วนบุคคล +0.6% MoM (สูงกว่าคาด)
เงินเฟ้อยัง “เหนียว”
- PCE และ Core PCE ยังคงอยู่ในระดับสูง
- Core PCE MoM และ YoY สูงกว่าหรือเท่ากับคาด
- Employment Cost Index พุ่ง 0.9% สะท้อนแรงกดดันค่าจ้าง
ภาพรวม: ไม่ใช่สัญญาณเศรษฐกิจถดถอย แต่ก็ยังไม่ใช่ภาวะเงินเฟ้อลดลงชัดเจน ทำให้ Federal Reserve ยังคงมีเหตุผลในการรักษาท่าทีระมัดระวัง และลดความคาดหวังการลดดอกเบี้ยในระยะใกล้
ตลาดแรงงานสหรัฐ (ยังแข็งแกร่ง)
- Jobless claims ลดลงเหลือ 189K (ดีกว่าคาดมาก)
- Continuing claims ลดลงเช่นกัน
→ สะท้อนตลาดแรงงานยังตึงตัว แม้มีข่าวการลดพนักงานบางส่วน
สรุปภาพรวมตลาด
EURUSD ได้แรงหนุนจาก
- ดอลลาร์อ่อนค่า
- Bond yields ลดลง
- Risk sentiment ยังแข็งแกร่ง
แต่ความไม่แน่นอนจากทั้ง ECB policy และเงินเฟ้อสหรัฐที่ยัง “sticky” ทำให้แนวโน้มยังผันผวนต่อไปในระยะสั้น
EURUSD (D1 interval)
แหล่งข่าว: xStation5
เงินเฟ้อยูโรโซนเริ่มปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง และหากผู้บริโภคยุโรปยังคงมีความยืดหยุ่นและแข็งแกร่ง โอกาสที่ European Central Bank จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็ยัง “ไม่ถูกตัดออกจากโต๊ะ”
XTB Research, European Central Bank, Macrobond
📈 การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ทองพุ่ง 1.5% ท่ามกลางแรงกดดันจากดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่า
ข่าวเด่นวันนี้ 1 พ.ค.
Market Wrap: UK100 พุ่งทะยานหลัง BoE 🇬🇧 🚀 ความคึกคักในตลาดเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่ ECB Lagarde กำลังแถลง 🇪🇺 📈
🔵 ECB Conference (LIVE)