08:50 · 20 มีนาคม 2026

EURUSD ปรับตัวขึ้น 0.8% 📈

ประเด็นหลัก
  • EURUSD พุ่งขึ้น ขณะที่ราคาน้ำมันปรับตัวลงและดอลลาร์อ่อนค่า 🗽

คู่เงิน EUR/USD ฟื้นตัวแรง โดยเริ่มขึ้นตั้งแต่ก่อนการประชุมนโยบายของ European Central Bank และปัจจุบันเพิ่มขึ้นมากกว่า 0.8% สู่ระดับเหนือ 1.155

  • การปรับตัวขึ้นได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ลดลง จากราว 111 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เหลือ 104 ดอลลาร์

  • ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ดัชนี USD (USDIDX) ลดลงกว่า 0.8%

แม้ ECB คงอัตราดอกเบี้ยไว้ แต่ย้ำว่าจะติดตามความเสี่ยงเงินเฟ้อในยูโรโซนอย่างใกล้ชิด โดยไม่ได้ให้แนวทางนโยบายเฉพาะใด ๆ ทั้งคำแถลงและคำพูดของ Christine Lagarde เป็นไปในแนวกลาง ๆ

ราคาน้ำมันที่ลดลงสะท้อนความหวังเรื่องการคลี่คลายความตึงเครียดในตะวันออกกลาง หลังการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน สถานการณ์นี้อาจลดแรงซื้อดอลลาร์และเงินไหลเข้าพันธบัตรสหรัฐฯ แม้ว่าราคาน้ำมันจะกลับไปที่ระดับก่อนสงคราม Fed มีแนวโน้มจะยังไม่ลดอัตราดอกเบี้ยจนถึงปลายฤดูร้อนหรือฤดูใบไม้ร่วงปี 2026

Source: xStation5

20 มีนาคม 2026, 17:42

หุ้นยุโรปฟื้นตัว หลังราคาน้ำมันใกล้ระดับ 110 ดอลลาร์สหรัฐ
20 มีนาคม 2026, 17:41

EURUSD อยู่ภายใต้แรงกดดันจากธนาคารกลางสหรัฐ อ่าวเปอร์เซีย และเงินเฟ้อ
20 มีนาคม 2026, 14:35

สรุปข่าวเช้า 20 มี.ค.
20 มีนาคม 2026, 09:04

ข่าวเด่นวันนี้ 20 มี.ค.
