EURUSD ปรับตัวขึ้น 0.8% 📈

- EURUSD พุ่งขึ้น ขณะที่ราคาน้ำมันปรับตัวลงและดอลลาร์อ่อนค่า 🗽
คู่เงิน EUR/USD ฟื้นตัวแรง โดยเริ่มขึ้นตั้งแต่ก่อนการประชุมนโยบายของ European Central Bank และปัจจุบันเพิ่มขึ้นมากกว่า 0.8% สู่ระดับเหนือ 1.155
การปรับตัวขึ้นได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ลดลง จากราว 111 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เหลือ 104 ดอลลาร์
ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ดัชนี USD (USDIDX) ลดลงกว่า 0.8%
แม้ ECB คงอัตราดอกเบี้ยไว้ แต่ย้ำว่าจะติดตามความเสี่ยงเงินเฟ้อในยูโรโซนอย่างใกล้ชิด โดยไม่ได้ให้แนวทางนโยบายเฉพาะใด ๆ ทั้งคำแถลงและคำพูดของ Christine Lagarde เป็นไปในแนวกลาง ๆ
ราคาน้ำมันที่ลดลงสะท้อนความหวังเรื่องการคลี่คลายความตึงเครียดในตะวันออกกลาง หลังการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน สถานการณ์นี้อาจลดแรงซื้อดอลลาร์และเงินไหลเข้าพันธบัตรสหรัฐฯ แม้ว่าราคาน้ำมันจะกลับไปที่ระดับก่อนสงคราม Fed มีแนวโน้มจะยังไม่ลดอัตราดอกเบี้ยจนถึงปลายฤดูร้อนหรือฤดูใบไม้ร่วงปี 2026
