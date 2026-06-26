📉 EURUSD ร่วงต่ำกว่าระดับ 1.135

- ดัชนีเงินเฟ้อ PCE เดือนพฤษภาคมที่จะประกาศเวลา 13:30 น. จะหยุดการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐได้หรือไม่?
- ดัชนีเงินเฟ้อ PCE เดือนพฤษภาคมที่จะประกาศเวลา 13:30 น. จะหยุดการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐได้หรือไม่?
ตลอด 1 เดือนที่ผ่านมา คู่เงิน EURUSD ปรับตัวลดลงประมาณ 2.5% ลงมาแตะบริเวณ 1.135 โดยได้รับแรงกดดันจากหลายปัจจัยที่ช่วยหนุนการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ
ปัจจัยสำคัญที่สุดคือ การประชุม FOMC เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งทำให้ตลาดปรับเพิ่มความคาดหวังว่า Fed อาจเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกในปีนี้ นอกจากนี้ แรงขายในตลาดหุ้นที่นำโดยหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ และดัชนี PMI เดือนมิถุนายนที่ออกมาค่อนข้างแข็งแกร่ง ก็เป็นอีกแรงหนุนให้ดอลลาร์แข็งค่าต่อเนื่อง
เวลา 14:30 น. ตลาดจะจับตาการประกาศ ดัชนีเงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐฯ ประจำเดือนพฤษภาคม ซึ่งถือเป็นข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของสัปดาห์
ทำไมตัวเลข PCE จึงมีความสำคัญต่อตลาด?
หลังสถานการณ์ในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลาย นักลงทุนกลับมาให้ความสำคัญกับปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจอีกครั้ง โดยเฉพาะข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่มีผลต่อแนวโน้มนโยบายการเงินของ Fed
แม้ข่าวด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังสามารถสร้างความผันผวนให้ตลาดได้ แต่เกณฑ์ที่ตลาดใช้ในการตอบสนองต่อข่าวเหล่านี้สูงขึ้นกว่าช่วงเริ่มต้นของความขัดแย้ง นักลงทุนต้องการเห็นพัฒนาการที่เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการฟื้นฟูการเดินเรือผ่าน ช่องแคบฮอร์มุซ ให้กลับสู่ภาวะปกติ
ตลาดคาดหวังการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed มากขึ้น
หลังการประชุม FOMC ครั้งล่าสุด ความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
Dot Plot ที่เผยแพร่พร้อมผลการประชุมเดือนมิถุนายน แสดงให้เห็นว่า
- กรรมการ Fed ครึ่งหนึ่ง มองว่าการขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อย 1 ครั้ง ก่อนสิ้นปี เป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด
- ขณะที่ 1 ใน 3 ของกรรมการ คาดว่า Fed อาจต้องขึ้นดอกเบี้ย 2 ครั้งหรือมากกว่า
กราฟที่ 1: การเปลี่ยนแปลงของ Dot Plot ของ FOMC (มิถุนายน เทียบกับ มีนาคม 2026)
ที่มา: FOMC, 25.06.2026
ปัจจุบันตลาดประเมินว่า Fed อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรวมประมาณ 40 bps ก่อนสิ้นปี ซึ่งเทียบเท่ากับการขึ้นดอกเบี้ยไม่ถึง 2 ครั้งเต็ม ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อเทียบกับช่วงก่อนการประชุม FOMC ครั้งล่าสุด ที่ตลาดยังไม่ได้สะท้อนการขึ้นดอกเบี้ยแม้แต่ 1 ครั้งเต็ม
เดือนพฤษภาคมอาจเป็นเดือนสุดท้ายที่ราคาน้ำมันในระดับสูงส่งผลกระทบต่อ Headline PCE Inflation อย่างชัดเจน ดังนั้น หาก Core PCE ไม่แสดงสัญญาณว่าแรงกดดันด้านราคากำลังขยายไปยังภาคส่วนอื่น ๆ นักลงทุนอาจเริ่มลดการคาดการณ์ว่า Fed จะเดินหน้าปรับขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม
ทำไม PCE จึงมีความสำคัญ?
แม้ดัชนี PCE Inflation จะประกาศช้ากว่า CPI มากกว่า 2 สัปดาห์ แต่ถือเป็นตัวชี้วัดเงินเฟ้อที่ Fed ให้ความสำคัญมากที่สุด ในการกำหนดนโยบายการเงิน และใช้ประกอบการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ย
นอกจากตัวเลข PCE แล้ว ตลาดยังจับตาการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ ได้แก่
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GDP ไตรมาส 1 (ตัวเลขทบทวน)
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ยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทน (Durable Goods Orders) เดือนพฤษภาคม
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รายได้และการใช้จ่ายของผู้บริโภค เดือนพฤษภาคม
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จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายใหม่
ตลาดคาดการณ์อะไร?
นักวิเคราะห์คาดว่า
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Headline PCE เพิ่มขึ้นเป็น 4.1% YoY (จาก 3.8% ในเดือนเมษายน)
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Headline PCE เพิ่มขึ้น 0.4% MoM (เท่าเดือนก่อน)
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Core PCE เพิ่มขึ้นเป็น 3.4% YoY (จาก 3.3%)
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Core PCE เพิ่มขึ้น 0.3% MoM (จาก 0.2%)
ตลาดจะจับตา "Core PCE" มากที่สุด
นักลงทุนจะให้ความสำคัญกับ Core PCE ซึ่งไม่รวมราคาพลังงานและอาหารที่มีความผันผวนสูง เพราะสะท้อนแรงกดดันเงินเฟ้อที่แท้จริงได้ดีกว่า
หากตัวเลข Core PCE ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดอย่างมีนัยสำคัญ จะเป็นสัญญาณว่า Fed อาจไม่จำเป็นต้องใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น ส่งผลให้ตลาดปรับลดการคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ย (Dovish Repricing) และอาจกดดันให้ ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง
ปัจจุบัน ตลาดให้น้ำหนักประมาณ 45% ที่ Fed จะปรับขึ้นดอกเบี้ย 2 ครั้ง ก่อนสิ้นปี ดังนั้น ตัวเลข Core PCE ในวันนี้จึงอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดทิศทางของทั้งค่าเงินดอลลาร์ พันธบัตร และตลาดการเงินในระยะสั้น
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Michał Jóźwiak
นักวิเคราะห์ตลาดการเงิน, XTB
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