ภาคบริการสหรัฐฯ ยังแข็งแกร่ง ขณะที่แรงกดดันเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น

ดัชนีภาคบริการ ISM – สหรัฐฯ
ISM Services Index: 54.1 จุด เทียบกับคาดการณ์ 54.5 จุด (ครั้งก่อน 54.5 จุด)
Business Activity Index: 59.1 จุด (ครั้งก่อน 55.4 จุด)
Employment Index (ISM Services): 47.4 จุด (ครั้งก่อน 51.2 จุด)
Prices Paid Index (ISM Services): 70.3 จุด (ครั้งก่อน 67.7 จุด)
ทำไมข้อมูลชุดนี้จึงมีความสำคัญ?
ดัชนี ISM Services Index เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญที่ใช้ประเมินสุขภาพของภาคบริการสหรัฐฯ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนใหญ่ที่สุดของกิจกรรมทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ
รายงานฉบับนี้จัดทำจากแบบสำรวจผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (Purchasing Managers) และสะท้อนว่าภาคธุรกิจกำลังเผชิญกับสภาวะการดำเนินงานที่ดีขึ้นหรือแย่ลง
องค์ประกอบที่ตลาดให้ความสำคัญมากที่สุด ได้แก่ ดัชนีการจ้างงาน (Employment Index) และ ดัชนีราคาที่จ่าย (Prices Paid Index)
- Employment Index ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ตลาดแรงงาน และสามารถเป็นสัญญาณล่วงหน้าก่อนรายงานตัวเลขการจ้างงานอย่างเป็นทางการ
- Prices Paid Index วัดแรงกดดันด้านต้นทุนในภาคบริการ และเป็นตัวชี้วัดสำคัญสำหรับแนวโน้มเงินเฟ้อในอนาคต
ผลกระทบต่อตลาดการเงิน
รายงาน ISM Services สามารถส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินได้อย่างมีนัยสำคัญ
หากตัวเลขออกมาแข็งแกร่งกว่าคาด โดยเฉพาะในช่วงที่แรงกดดันด้านราคายังคงอยู่ในระดับสูง อาจสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และผลักดันให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากนักลงทุนอาจคาดว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะยังคงรักษาระดับอัตราดอกเบี้ยที่สูงต่อไปเป็นเวลานานขึ้น
ในทางกลับกัน หากข้อมูลออกมาอ่อนแอกว่าคาด อาจสร้างแรงกดดันต่อดอลลาร์สหรัฐฯ สนับสนุนตลาดหุ้น และเพิ่มความคาดหวังว่า Fed อาจเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้เร็วขึ้น
สรุปภาพรวมล่าสุด
แม้ ISM Services Index ที่ 54.1 จุด จะต่ำกว่าคาดเล็กน้อย แต่ยังอยู่เหนือระดับ 50 จุด ซึ่งสะท้อนว่าภาคบริการสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในภาวะขยายตัว
อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของ Prices Paid Index สู่ 70.3 จุด บ่งชี้ว่าแรงกดดันด้านต้นทุนยังคงอยู่ ขณะที่ Employment Index ลดลงสู่ 47.4 จุด สะท้อนว่าตลาดแรงงานภาคบริการเริ่มชะลอตัวลง ซึ่งอาจเป็นสัญญาณผสมสำหรับทิศทางนโยบายการเงินของ Fed
Source: xStation5
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