ข่าวเด่น: EURUSD ทะลุระดับ 1.1600 💡

ดอลลาร์สหรัฐยังคงฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยคู่เงิน EURUSD ร่วงต่ำกว่าจุดต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์ที่ผ่านมา เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ (Yield Curve) ปรับชันขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยส่วนต่างระหว่างพันธบัตรอายุ 2 ปี และ 30 ปี ขยายไปถึง 126 จุดพื้นฐาน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบกว่า 3 ปี
ในยุโรป ดัชนีหุ้นเปิดบวกในช่วงแรกแต่กลับมาลบในเวลาต่อมา โดย หุ้นกลุ่มธนาคารร่วงหนักที่สุด หลังมีรายงานว่าอิตาลีอาจนำกำไรของธนาคารมาใช้เสริมงบประมาณการคลัง ขณะเดียวกัน หุ้นเทคโนโลยียุโรปยังคงตามหลังสหรัฐฯ โดยตลาดกำลังรอทิศทางความต้องการ AI หลังผลประกอบการของ Nvidia จะถูกเปิดเผย
ความแข็งแกร่งของดอลลาร์ ในตอนนี้ขับเคลื่อนหลักจาก
ความอ่อนแอของยูโร
แรงกดดันจากหุ้นธนาคารยุโรปที่ร่วง ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมืองในฝรั่งเศส
ข่าวล่าสุดจาก ภาคการเงินของอิตาลี
อีกครั้งที่หุ้นกลุ่มธนาคารกดดันตลาดยุโรปมากที่สุด
คู่เงิน EURUSD ร่วงลงแล้ว 0.5% วันนี้ ทะลุต่ำกว่าระดับจิตวิทยาที่ 1.1600 หากฝั่งอุปทานสามารถรักษาแรงกดดันขาลงต่อไปได้ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล 100 วัน (100-day EMA) ซึ่งเคยหยุดการร่วงลงเมื่อปลายเดือนกรกฎาคม อาจกลายเป็นแนวรับสำคัญ ในทางกลับกัน เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล 50 วัน (50-day EMA) ยังคงเป็นแนวต้านที่สำคัญ
