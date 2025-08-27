อ่านเพิ่มเติม

ข่าวเด่น: EURUSD ทะลุระดับ 1.1600 💡

16:15 27 สิงหาคม 2025

ดอลลาร์สหรัฐยังคงฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยคู่เงิน EURUSD ร่วงต่ำกว่าจุดต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์ที่ผ่านมา เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ (Yield Curve) ปรับชันขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยส่วนต่างระหว่างพันธบัตรอายุ 2 ปี และ 30 ปี ขยายไปถึง 126 จุดพื้นฐาน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบกว่า 3 ปี

ในยุโรป ดัชนีหุ้นเปิดบวกในช่วงแรกแต่กลับมาลบในเวลาต่อมา โดย หุ้นกลุ่มธนาคารร่วงหนักที่สุด หลังมีรายงานว่าอิตาลีอาจนำกำไรของธนาคารมาใช้เสริมงบประมาณการคลัง ขณะเดียวกัน หุ้นเทคโนโลยียุโรปยังคงตามหลังสหรัฐฯ โดยตลาดกำลังรอทิศทางความต้องการ AI หลังผลประกอบการของ Nvidia จะถูกเปิดเผย

เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง

เปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ

ความแข็งแกร่งของดอลลาร์ ในตอนนี้ขับเคลื่อนหลักจาก

  • ความอ่อนแอของยูโร

  • แรงกดดันจากหุ้นธนาคารยุโรปที่ร่วง ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมืองในฝรั่งเศส

  • ข่าวล่าสุดจาก ภาคการเงินของอิตาลี

อีกครั้งที่หุ้นกลุ่มธนาคารกดดันตลาดยุโรปมากที่สุด
ที่มา: xStation

คู่เงิน EURUSD ร่วงลงแล้ว 0.5% วันนี้ ทะลุต่ำกว่าระดับจิตวิทยาที่ 1.1600 หากฝั่งอุปทานสามารถรักษาแรงกดดันขาลงต่อไปได้ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล 100 วัน (100-day EMA) ซึ่งเคยหยุดการร่วงลงเมื่อปลายเดือนกรกฎาคม อาจกลายเป็นแนวรับสำคัญ ในทางกลับกัน เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล 50 วัน (50-day EMA) ยังคงเป็นแนวต้านที่สำคัญ

xStation 


 

 

หุ้น:
กลับไป

ข่าวในตลาดการเงิน

12.09.2025
20:00

🎁 โปรพิเศษ! โบนัส 20% 🎁

⏰ เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง18/09 👉 คลิกดูรายละเอียด & เข้าร่วมตอนนี้เลย! *หมายเหตุ: โปรโมชั่นนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

 17:14

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และการคาดการณ์เงินเฟ้อ

การซื้อขายวันนี้ในยุโรปและสหรัฐฯ การซื้อขายวันนี้จะไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ แต่สิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจคือ ผลสำรวจเบื้องต้นเดือนกันยายนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน...

 13:14

ข่าวเด่น: การประมาณการ GDP ของสหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตัวเลขการผลิตออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

สหราชอาณาจักร (UK) การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production) YoY: +0.2% (ก่อนหน้า 0.0%) MoM: -1.3% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า...
ข่าวเพิ่มเติม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก