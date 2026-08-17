EURUSD จ่อ 1.1600! ยุคขาขึ้นของดอลลาร์จบแล้ว?

EURUSD กลับมาเร่งตัวขึ้นอีกครั้งหลังช่วงสุดสัปดาห์ (+0.3%) และเข้าใกล้ระดับจิตวิทยาที่ 1.1600 เป็นครั้งแรกในรอบ 2 เดือน ตลาดกำลังลดคาดการณ์นโยบายการเงินเชิงเข้มงวดของ Fed ลงอย่างรวดเร็ว ขณะที่แรงหนุนจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ต่อดอลลาร์เริ่มลดลง หลังข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ หลายรายการออกมาน่าผิดหวัง
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: EURUSD (D1)
หลังชะลอตัวในช่วงครึ่งแรกของเดือนสิงหาคม EURUSD พยายามทะลุออกจากกรอบ Sideways และเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 100 วันและ 10 วัน (EMA100 / สีม่วงเข้ม; EMA10 / สีเหลือง) โดยคู่เงินปรับขึ้นเกือบ 0.6% นับตั้งแต่วันศุกร์ และกำลังทดสอบแนวต้านที่ก่อตัวขึ้นในเดือนมิถุนายน
RSI อยู่ใกล้โซน Overbought หรือเหนือระดับ 70 โดยปัจจุบันอยู่ที่ 65 ซึ่งอาจจำกัดการปรับขึ้นเหนือระดับจิตวิทยา 1.1600 โดยเฉพาะเมื่อยังไม่มีปัจจัยใหม่จากข้อมูลเศรษฐกิจมาช่วยหนุน เนื่องจากตัวเลขเงินเฟ้อยูโรโซนจะประกาศในวันพุธ และ PMI ในวันศุกร์
การปิดตลาดในวันนี้จะมีความสำคัญอย่างมาก หากราคาปิดเหนือ 1.1600 ได้ จะช่วยยืนยันแนวโน้มขาขึ้นใหม่ แม้จะเกิดปัจจัยลบต่อยูโรที่ค่อนข้างไม่น่าเกิดขึ้น เช่น ตัวเลข HICP หรือ PMI ออกมาแย่กว่าคาดอย่างมาก
ในทางกลับกัน หากราคาปรับตัวกลับไปใกล้ระดับปิดวันศุกร์ การอ่อนค่าของดอลลาร์ในระยะถัดไปจะขึ้นอยู่กับสัญญาณใหม่จากเศรษฐกิจสหรัฐฯ และ EURUSD มีแนวโน้มเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 1.1550–1.1600 ต่อไป
ที่มา: xStation5
ความคาดหวังต่อ Fed ทำจุดต่ำสุดใหม่
ปัจจัยสำคัญที่ผลักดัน EURUSD ให้ปรับตัวขึ้นคือ ความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีข้อมูลเศรษฐกิจหลายรายการออกมาน่าผิดหวัง ทำให้เหตุผลสนับสนุนฝั่ง Hawkish ของ Fed ในการผลักดันดอกเบี้ยให้สูงขึ้นลดน้อยลง
ตัวเลขการจ้างงาน Non-Farm Payrolls (NFP) เดือนกรกฎาคมลดลงอย่างไม่คาดคิดราว 20,000 ตำแหน่ง ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐานลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2021 และการบริโภคเริ่มชะลอตัวจากราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูง โดยยอดค้าปลีกลดลงถึง 0.6% MoM ซึ่งเป็นการลดลงที่ตลาดไม่ได้คาดการณ์ไว้
เงินเฟ้อสหรัฐฯ ชะลอตัวลงทั้งในฝั่งผู้บริโภค (CPI) และผู้ผลิต (PPI) ที่สำคัญ การชะลอตัวของการเพิ่มขึ้นของราคายังครอบคลุมไปถึงหมวดที่มีความผันผวนน้อยและอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันน้อยกว่า เช่น เงินเฟ้อพื้นฐาน (กราฟด้านล่าง) ที่มา: XTB Research, ข้อมูล Macrobond
จากพัฒนาการดังกล่าว ตลาดซึ่งก่อนหน้านี้ทำหน้าที่ “ทำงานแทน Fed” ด้วยการทำให้ภาวะการเงินตึงตัวขึ้น แม้ Fed จะยังไม่เปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย ทั้งจากบอนด์ยีลด์ที่สูงขึ้นและการปรับฐานของตลาดหุ้น ได้กลับทิศอย่างสิ้นเชิงและเริ่มเดินหน้าเชิงรุกมากขึ้น
ความน่าจะเป็นที่ตลาดประเมินผ่าน Swap ว่า Fed จะขึ้นดอกเบี้ยก่อนสิ้นปี 2026 ลดลงภายในเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์ จากที่แทบจะแน่นอนเหลือ 85% ขณะที่โอกาสการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ซึ่งก่อนหน้านี้ถูกคาดการณ์ไว้เต็ม 100% ลดลงมาเหลือต่ำกว่า 30%
ตลาดพันธบัตรก็เกิดการปรับพอร์ตเช่นกัน โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีลดลง 7 จุดพื้นฐานจากจุดสูงสุดช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ขณะที่ส่วนต่างผลตอบแทนพันธบัตรระหว่างเยอรมนีและสหรัฐฯ ที่กลับมากว้างขึ้น กลายเป็นแรงส่งสำคัญให้ EURUSD ปรับตัวขึ้น
คาดการณ์เส้นทางการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed กำลังลดลง (ปัจจุบัน: สีแดง, 1 สัปดาห์ก่อน: สีน้ำเงิน, 4 สัปดาห์ก่อน: สีเทา) กราฟแสดงจำนวนครั้งของการขึ้นดอกเบี้ยที่ตลาดคาดการณ์ไว้สำหรับการประชุม Fed แต่ละครั้ง โดยขณะนี้ตลาดคาดว่าการขึ้นดอกเบี้ยเต็ม 1 ครั้งจะเกิดขึ้นในเดือนมกราคม 2027 เท่านั้น ที่มา: XTB Research, ข้อมูล Bloomberg
ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเยอรมนีและสหรัฐฯ อายุ 10 ปี (กราฟด้านล่าง, สีแดง) เป็นแรงหนุนให้ EURUSD ปรับตัวขึ้นต่อ ที่มา: XTB Research, ข้อมูล Bloomberg
ตลาดลดสถานะฝั่งขาลงของ EURUSD
นอกจากการเคลื่อนไหวของราคาในตลาด Spot แล้ว ตลาดอนุพันธ์กำลังเกิดการปรับพอร์ตอย่างชัดเจน ซึ่งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของมุมมองนักลงทุนระยะยาวที่มีต่อคู่เงินหลักนี้
แม้สถานะเก็งกำไรสุทธิตามข้อมูล CFTC ยังคงมีสถานะ Short มากกว่า Long แต่ตลาด Options แสดงให้เห็นว่า Premium ที่นักลงทุนจ่ายเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการปรับตัวลงของ EURUSD ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
ปัจจัยสำคัญมาจากความสนใจของตลาดที่เปลี่ยนจากราคาน้ำมันไปสู่ทิศทางของ Fed และข้อมูลเศรษฐกิจภายในประเทศสหรัฐฯ ขณะเดียวกัน แม้ Brent ยังคงซื้อขายใกล้ระดับ 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แต่ความผันผวนของราคาลดลง และ ECB ซึ่งอ่อนไหวต่อความเสี่ยงด้านพลังงานมากกว่า ทั้งจากน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ปัจจุบันมีเหตุผลสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยมากกว่า Fed
อัตรา EURUSD Spot แบบมาตรฐาน (สีน้ำเงิน) และ Real Skew (สีส้ม) โดยค่า SKEW ที่ติดลบหมายถึงตลาดยอมจ่าย Premium ที่สูงขึ้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการปรับตัวลงของ EURUSD สงครามในตะวันออกกลางทำให้ตัวชี้วัดนี้ลดลงต่ำกว่าศูนย์อย่างมาก สะท้อนความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เอื้อประโยชน์ต่อดอลลาร์อย่างไม่สมมาตร แม้ ECB ยังคงมีท่าที Hawkish มากกว่า Fed อย่างไรก็ตาม ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา Premium ดังกล่าวลดลงอย่างมีนัยสำคัญและฟื้นตัวเข้าใกล้ระดับศูนย์ ที่มา: XTB Research, ข้อมูล Bloomberg
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Aleksander Jablonski, นักวิเคราะห์ Quant, XTB
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