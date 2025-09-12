➡️ค่าเงิน EURUSD ร่วงต่ำกว่า 1.17 ก่อนการประกาศตัวเลข CPI สหรัฐฯ

At 1:30 PM BST, the release of US CPI inflation data will be a key determinant of the scale of a Fed rate cut.
ตัวเลข CPI เดือนสิงหาคม 2025 วันนี้อาจมีบทบาทสำคัญในการกำหนดความคาดหวังของตลาดต่อทิศทางนโยบายเฟด และอนาคตของคู่เงิน EUR/USD
แม้ก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดว่าเงินเฟ้อจะออกมาสูงขึ้น แต่การเซอร์ไพรส์จาก PPI เมื่อวานนี้ บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่ตัวเลข CPI อาจต่ำกว่าคาดการณ์ หากเงินเฟ้อออกมาต่ำกว่าที่คาด จะเพิ่มโอกาสที่เฟดจะพิจารณาปรับลดดอกเบี้ยในอัตราที่มากขึ้น
เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยงเปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ
Expectations ahead of the crucial inflation report
Bloomberg Intelligence points to the risk of slightly higher August CPI, which would dampen expectations for a larger Fed cut. Interestingly, Bloomberg Intelligence suggests the primary drivers of inflation will not be tariffs but rather higher pressure in the hospitality sector and rising airfare prices.
-
Bloomberg Intelligence Forecasts:
-
Monthly Core CPI: +0.33% m/m (vs +0.32% in July)
-
Monthly Headline CPI: +0.37% m/m (vs +0.20% in July)
-
Annual Core CPI: 3.1% (unchanged)
-
Annual Headline CPI: up to 3.0% (from 2.7%)
-
-
Market Consensus:
-
Monthly Core CPI: +0.3% m/m
-
Monthly Headline CPI: +0.3% m/m
-
Annual Core CPI: 3.1% y/y (unchanged)
-
Annual Headline CPI: 2.9% y/y (vs 2.7% previously)
-
The structure of price growth will be a key aspect of today's data. Contrary to earlier expectations, the main drivers of inflation are not expected to be trade tariffs but rather discretionary services, specifically airfare and hotel accommodation. Bloomberg forecasts a 3% monthly increase in airfare and a 2% rise in lodging costs. This is an economic paradox—rising prices for tourism services do not typically occur in a weakening economy, potentially suggesting that the Fed's concerns about economic health may be overstated. Concurrently, recent data from the Manheim Used Vehicle Value Index suggests a potential slowdown in price appreciation.
ผลกระทบจากภาษีที่ลดลง และความท้าทายด้านอาหารที่เพิ่มขึ้น
แรงกดดันของภาษีต่อเงินเฟ้อเริ่มลดลง โดยดัชนีปรับจาก 0.23 ในเดือนกรกฎาคม เหลือประมาณ 0.21 ในเดือนสิงหาคม ในหลายหมวดสินค้า เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล อุปกรณ์กีฬา และเสื้อผ้า นักวิเคราะห์คาดว่าอาจเห็นภาวะเงินฝืด ขณะเดียวกัน สหรัฐฯ กลับนำเข้าอาหารมากขึ้น ซึ่งอาจทำให้เงินเฟ้อในหมวดนี้ฟื้นตัว โดยเฉพาะราคาวัวเนื้อที่ปรับสูงขึ้น (สะท้อนผ่านราคาฟิวเจอร์สโค) ตรงกันข้าม ราคาของไข่ที่ลดลงจะช่วยกดดันเงินเฟ้ออาหาร
นัยต่อการดำเนินนโยบายของเฟด
ตลาดปัจจุบันให้น้ำหนัก 100% ต่อการลดดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมวันที่ 16–17 กันยายน ขณะที่โอกาสลด 0.50% มีน้อยมาก การปรับลดครั้งนี้คาดว่าจะเป็นผลจากตลาดแรงงานที่อ่อนแอ ซึ่งประธานเฟด Jerome Powell ได้ส่งสัญญาณไว้ที่งาน Jackson Hole Symposium และต่อเนื่องด้วยรายงาน NFP เดือนสิงหาคม ที่ออกมาติดลบ รวมถึงการปรับทบทวนตัวเลขการจ้างงานทั้งปีในทิศทางลดลง
แม้ตลาดแรงงานจะชี้นำให้เฟดอาจต้องลดดอกเบี้ยหลายครั้งในปีนี้ โดยตลาดกำลังคาดเกือบ 3 ครั้งภายในสิ้นปี 2025 แต่ Bloomberg เตือนว่าหากตัวเลข CPI วันนี้ออกมาร้อนแรง ตามด้วย PCE สิ้นเดือน ที่สูงกว่าคาด อาจทำให้การลดดอกเบี้ยครั้งนี้เป็น ครั้งแรกและครั้งเดียวของรอบนี้
แม้อัตราเงินเฟ้อยังอยู่เหนือเป้าหมาย โดย Core PCE เดือนสิงหาคม คาดไว้ที่ 3% แต่ด้วยพันธกิจคู่ของเฟด ทั้งการรักษาเสถียรภาพราคาและการจ้างงานสูงสุด หากมีความเสี่ยงต่อการว่างงานที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เฟดก็จำเป็นต้องดำเนินการ
แนวโน้ม EURUSD
ก่อนตัวเลข CPI ของสหรัฐฯ 15 นาที ECB จะประกาศอัตราดอกเบี้ย และ 15 นาทีถัดมา Christine Lagarde จะให้สัมภาษณ์สื่อ ซึ่งอาจทำให้การเคลื่อนไหวของ EURUSD หลังประกาศ CPI ถูกกลบหรือถูกขยาย ขึ้นอยู่กับท่าทีของ ECB
-
กรณีฐาน: EURUSD มีแนวโน้มทรงตัวเหนือ 1.1670 และฟื้นตัวต่อ หลังการร่วงลงติดต่อกัน 2 วัน ECB ยังพอใจกับระดับดอกเบี้ยปัจจุบัน โดยเงินเฟ้ออยู่เพียงเล็กน้อยเหนือเป้าหมาย
-
กรณีลบ: หากเงินเฟ้อออกมาสูงเกินคาดที่ 3% ขึ้นไป EURUSD อาจอ่อนค่าลงถึงโซน 1.1600 ขณะที่การลดดอกเบี้ยเดือนกันยายนอาจเป็นครั้งเดียว หรือเฟดอาจรอถึงเดือนธันวาคมค่อยขยับอีกครั้ง
-
กรณีบวก: หาก ECB ส่งสัญญาณเป็นกลางและ CPI ต่ำกว่า 2.8% EURUSD มีโอกาสกลับไปยืนเหนือ 1.1700 และอาจทดสอบ 1.1800 ในเดือนนี้ ซึ่งจะเป็นระดับสูงสุดใหม่ในรอบเกือบ 4 ปี
ความเสี่ยงเชิงโครงสร้างหลัก
Bloomberg เตือนถึงความเป็นไปได้ของภาวะ stagflation ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เงินเฟ้อสูงเกิดขึ้นพร้อมกับตลาดแรงงานที่อ่อนแอ ทำให้เฟดต้องเผชิญทางเลือกที่ยากระหว่างการกดเงินเฟ้อหรือการพยุงการจ้างงาน
นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ได้แก่
-
ความไม่แน่นอนทางการคลังของสหรัฐฯ กับตัวเลขขาดดุลงบประมาณ 4.1 ล้านล้านดอลลาร์
-
ความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับอนาคตของฝรั่งเศส
-
เหตุการณ์โดรนรัสเซียบินเข้าโปแลนด์ ซึ่งกดดันค่าเงิน zloty และอาจบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อเสถียรภาพของยุโรป