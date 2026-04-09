➡️ EURUSD ปรับตัวลงต่ำกว่า 1.17 ก่อนการเปิดเผยรายงานการประชุม FOMC Minutes

- FOMC Minutes - แม้ว่าทุกคนกำลังโฟกัสไปที่ “Taco Trump”
การเผยแพร่รายงานการประชุม FOMC วันนี้เวลา 20:00 น. (CET) คาดว่าจะยืนยันลักษณะ “hawkish เล็กน้อย” ของการตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 3.50–3.75% ในการประชุมเดือนมีนาคม แม้ว่าประธานเฟด Jerome Powell จะมีท่าทีค่อนข้างกลางในการแถลงข่าวก็ตาม
รายงานการประชุมคาดว่าจะสะท้อนการสนับสนุนในวงกว้างภายในคณะกรรมการต่อแนวคิด “ไม่รีบลดดอกเบี้ย” พร้อมเน้นความเสี่ยงเงินเฟ้อจากแรงกระแทกของราคาน้ำมันหลังความขัดแย้งในตะวันออกกลาง แม้จะมีการพูดถึงความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมก่อนหน้า แต่ขณะนี้โอกาสของข้อตกลงหยุดยิงอาจบ่งชี้ว่าแรงกระแทกด้านพลังงานอาจเป็นเพียงระยะสั้น นอกจากนี้ สมาชิก FOMC ยังระบุชัดเจนว่า ผลกระทบจากสงครามยังยากต่อการประเมินในตอนนี้ อย่างไรก็ตาม รายงานการประชุมยังมีโอกาสถูกตีความในเชิง “hawkish” ได้
ประเด็นสำคัญของการประชุมเดือนมีนาคม
การประชุม FOMC เดือนมีนาคมถูกอธิบายว่าเป็น “hawkish hold” คือคงดอกเบี้ยตามคาด แต่มีน้ำเสียงเข้มงวดแฝงอยู่:
- Dot plot ชี้ค่ากลางคาดการณ์ลดดอกเบี้ย 1 ครั้งในปี 2026 แต่มีสมาชิกถึง 7 จาก 19 คนที่ไม่เห็นความจำเป็นในการลดดอกเบี้ย
- จากแนวโน้มเงินเฟ้อล่าสุด (รวมถึงข้อมูลสำคัญในสัปดาห์นี้) ความเป็นไปได้ของการลดดอกเบี้ยลดลงอย่างชัดเจน และตลาดยังเคยประเมินโอกาสขึ้นดอกเบี้ยราว 20%
- ราคาน้ำมันที่พุ่งเหนือ $100/bbl (จากสงครามในอิหร่าน) ทำให้การคาดการณ์เงินเฟ้อซับซ้อนขึ้น Powell ระบุถึง “ความไม่แน่นอน” และความจำเป็นในการ “มองข้ามแรงกระแทกด้านพลังงาน”
- ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค (GDP แข็งแกร่ง ตลาดแรงงานยังมั่นคง) ไม่ได้บังคับให้ต้องผ่อนคลายนโยบายทันที แม้กิจกรรมเศรษฐกิจจะเริ่มชะลอลงเล็กน้อย
สิ่งที่ต้องจับตาในรายงานการประชุม
รายงานจะขยายประเด็นจากการประชุมในหลายด้านสำคัญ:
เงินเฟ้อและแรงกระแทกด้านพลังงาน
ตลาดจะจับตาว่าเฟดมองราคาน้ำมันเป็นเพียง “supply shock ชั่วคราว” หรือเป็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อ core inflation และความคาดหวังเงินเฟ้อในระยะยาว หากมีมุมมองเชิง hawkish ว่าเป็น “ความเสี่ยงถาวร” จะหนุนแนวคิด “higher for longer”
สมดุลความเสี่ยง
รายงานจะสะท้อนว่าความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อมีน้ำหนักมากกว่าความเสี่ยงเศรษฐกิจชะลอตัวหรือไม่ หากเอนเอียงไปทางเงินเฟ้อ จะยิ่งเพิ่มโทน hawkish
ความเห็นที่แตกต่างในคณะกรรมการ
อาจมีการกล่าวถึง “บางสมาชิก” ที่มองว่าจำเป็นต้อง tighten หากเงินเฟ้อ PCE ยังสูงกว่า 3% อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม สมาชิกสาย hawkish ส่วนใหญ่เป็น rotating members และภาพรวมยังค่อนข้าง neutral
เงื่อนไขสำหรับการลดดอกเบี้ย
เงื่อนไขยังเข้มงวด: เงินเฟ้อต้องกลับเข้าสู่แนวโน้มลดลงอย่างยั่งยืนก่อนถึงจะพิจารณาผ่อนคลายนโยบาย ซึ่งอาจหมายความว่าโอกาสลดดอกเบี้ยอาจเกิดขึ้นปลายปี หากเงื่อนไขเอื้ออำนวยมาก
จะมีสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่?
ไม่น่าจะมีการประกาศตรง ๆ เนื่องจากเฟดหลีกเลี่ยงถ้อยคำที่รุนแรง แต่มีความเป็นไปได้ของ “ภาษาที่มีเงื่อนไข” เช่น หากแรงกดดันเงินเฟ้อยังต่อเนื่อง อาจจำเป็นต้องกลับมา tighten อีกครั้ง
Dot plot แสดงว่ากลุ่ม hawkish ยังเปิดโอกาสให้:
- คงดอกเบี้ยสูงนานขึ้น
- หรือแม้แต่ขึ้นดอกเบี้ย หากน้ำมันยังสูงกว่า $100 ค่าแรงเร่งตัว หรือความคาดหวังเงินเฟ้อหลุดกรอบ
ผลกระทบต่อดอลลาร์ – ฉากทัศน์
ดอลลาร์สหรัฐเผชิญแรงกดดันหลังข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม หากรายงานออกมา hawkish ชัดเจน ดอลลาร์มีโอกาสฟื้นตัวได้บางส่วน
EURUSD วันนี้ขึ้นไปใกล้ 1.1700 แต่เริ่มย่อตัวลง และมีโอกาสถอยต่ำกว่า 1.1650
- หากรายงานมองว่าแรงกระแทกน้ำมันเป็นเพียงชั่วคราว → EURUSD มีโอกาสกลับขึ้นเหนือ 1.1700
- หากรายงานเน้นความเสี่ยงเงินเฟ้อระยะยาว → USD มีโอกาสแข็งค่าขึ้น
แรงหนุนเพิ่มเติมของ USD
ดอลลาร์ยังคงมีสถานะ safe haven ดังนั้นรายงานข่าวความขัดแย้งที่ยังดำเนินอยู่ อาจช่วยจำกัดการอ่อนค่าของ USD และลดความคาดหวังการลดดอกเบี้ยในตลาดอีกด้วย
