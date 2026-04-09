อ่านเพิ่มเติม
08:36 · 9 เมษายน 2026

➡️ EURUSD ปรับตัวลงต่ำกว่า 1.17 ก่อนการเปิดเผยรายงานการประชุม FOMC Minutes

ประเด็นหลัก
-
-
Open account Download free app
ประเด็นหลัก
  • FOMC Minutes - แม้ว่าทุกคนกำลังโฟกัสไปที่ “Taco Trump”

การเผยแพร่รายงานการประชุม FOMC วันนี้เวลา 20:00 น. (CET) คาดว่าจะยืนยันลักษณะ “hawkish เล็กน้อย” ของการตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 3.50–3.75% ในการประชุมเดือนมีนาคม แม้ว่าประธานเฟด Jerome Powell จะมีท่าทีค่อนข้างกลางในการแถลงข่าวก็ตาม

รายงานการประชุมคาดว่าจะสะท้อนการสนับสนุนในวงกว้างภายในคณะกรรมการต่อแนวคิด “ไม่รีบลดดอกเบี้ย” พร้อมเน้นความเสี่ยงเงินเฟ้อจากแรงกระแทกของราคาน้ำมันหลังความขัดแย้งในตะวันออกกลาง แม้จะมีการพูดถึงความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมก่อนหน้า แต่ขณะนี้โอกาสของข้อตกลงหยุดยิงอาจบ่งชี้ว่าแรงกระแทกด้านพลังงานอาจเป็นเพียงระยะสั้น นอกจากนี้ สมาชิก FOMC ยังระบุชัดเจนว่า ผลกระทบจากสงครามยังยากต่อการประเมินในตอนนี้ อย่างไรก็ตาม รายงานการประชุมยังมีโอกาสถูกตีความในเชิง “hawkish” ได้

ประเด็นสำคัญของการประชุมเดือนมีนาคม

การประชุม FOMC เดือนมีนาคมถูกอธิบายว่าเป็น “hawkish hold” คือคงดอกเบี้ยตามคาด แต่มีน้ำเสียงเข้มงวดแฝงอยู่:

  • Dot plot ชี้ค่ากลางคาดการณ์ลดดอกเบี้ย 1 ครั้งในปี 2026 แต่มีสมาชิกถึง 7 จาก 19 คนที่ไม่เห็นความจำเป็นในการลดดอกเบี้ย
  • จากแนวโน้มเงินเฟ้อล่าสุด (รวมถึงข้อมูลสำคัญในสัปดาห์นี้) ความเป็นไปได้ของการลดดอกเบี้ยลดลงอย่างชัดเจน และตลาดยังเคยประเมินโอกาสขึ้นดอกเบี้ยราว 20%
  • ราคาน้ำมันที่พุ่งเหนือ $100/bbl (จากสงครามในอิหร่าน) ทำให้การคาดการณ์เงินเฟ้อซับซ้อนขึ้น Powell ระบุถึง “ความไม่แน่นอน” และความจำเป็นในการ “มองข้ามแรงกระแทกด้านพลังงาน”
  • ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค (GDP แข็งแกร่ง ตลาดแรงงานยังมั่นคง) ไม่ได้บังคับให้ต้องผ่อนคลายนโยบายทันที แม้กิจกรรมเศรษฐกิจจะเริ่มชะลอลงเล็กน้อย

สิ่งที่ต้องจับตาในรายงานการประชุม

รายงานจะขยายประเด็นจากการประชุมในหลายด้านสำคัญ:

เงินเฟ้อและแรงกระแทกด้านพลังงาน

ตลาดจะจับตาว่าเฟดมองราคาน้ำมันเป็นเพียง “supply shock ชั่วคราว” หรือเป็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อ core inflation และความคาดหวังเงินเฟ้อในระยะยาว หากมีมุมมองเชิง hawkish ว่าเป็น “ความเสี่ยงถาวร” จะหนุนแนวคิด “higher for longer”

สมดุลความเสี่ยง

รายงานจะสะท้อนว่าความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อมีน้ำหนักมากกว่าความเสี่ยงเศรษฐกิจชะลอตัวหรือไม่ หากเอนเอียงไปทางเงินเฟ้อ จะยิ่งเพิ่มโทน hawkish

ความเห็นที่แตกต่างในคณะกรรมการ

อาจมีการกล่าวถึง “บางสมาชิก” ที่มองว่าจำเป็นต้อง tighten หากเงินเฟ้อ PCE ยังสูงกว่า 3% อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม สมาชิกสาย hawkish ส่วนใหญ่เป็น rotating members และภาพรวมยังค่อนข้าง neutral

เงื่อนไขสำหรับการลดดอกเบี้ย

เงื่อนไขยังเข้มงวด: เงินเฟ้อต้องกลับเข้าสู่แนวโน้มลดลงอย่างยั่งยืนก่อนถึงจะพิจารณาผ่อนคลายนโยบาย ซึ่งอาจหมายความว่าโอกาสลดดอกเบี้ยอาจเกิดขึ้นปลายปี หากเงื่อนไขเอื้ออำนวยมาก

จะมีสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่?

ไม่น่าจะมีการประกาศตรง ๆ เนื่องจากเฟดหลีกเลี่ยงถ้อยคำที่รุนแรง แต่มีความเป็นไปได้ของ “ภาษาที่มีเงื่อนไข” เช่น หากแรงกดดันเงินเฟ้อยังต่อเนื่อง อาจจำเป็นต้องกลับมา tighten อีกครั้ง

Dot plot แสดงว่ากลุ่ม hawkish ยังเปิดโอกาสให้:

  • คงดอกเบี้ยสูงนานขึ้น
  • หรือแม้แต่ขึ้นดอกเบี้ย หากน้ำมันยังสูงกว่า $100 ค่าแรงเร่งตัว หรือความคาดหวังเงินเฟ้อหลุดกรอบ

ผลกระทบต่อดอลลาร์ – ฉากทัศน์

ดอลลาร์สหรัฐเผชิญแรงกดดันหลังข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม หากรายงานออกมา hawkish ชัดเจน ดอลลาร์มีโอกาสฟื้นตัวได้บางส่วน

EURUSD วันนี้ขึ้นไปใกล้ 1.1700 แต่เริ่มย่อตัวลง และมีโอกาสถอยต่ำกว่า 1.1650

  • หากรายงานมองว่าแรงกระแทกน้ำมันเป็นเพียงชั่วคราว → EURUSD มีโอกาสกลับขึ้นเหนือ 1.1700
  • หากรายงานเน้นความเสี่ยงเงินเฟ้อระยะยาว → USD มีโอกาสแข็งค่าขึ้น

แรงหนุนเพิ่มเติมของ USD

ดอลลาร์ยังคงมีสถานะ safe haven ดังนั้นรายงานข่าวความขัดแย้งที่ยังดำเนินอยู่ อาจช่วยจำกัดการอ่อนค่าของ USD และลดความคาดหวังการลดดอกเบี้ยในตลาดอีกด้วย

 

 

9 เมษายน 2026, 08:42

BREAKING: รายงานการประชุม “hawkish” ที่ล้าสมัย ไม่สามารถหนุนค่าเงินดอลลาร์ได้
8 เมษายน 2026, 08:27

ความขัดแย้งอิหร่านกำลังทวีความรุนแรงขึ้น - ผลกระทบจะเป็นอย่างไร?
6 เมษายน 2026, 08:18

3 ตลาดที่น่าจับตาในสัปดาห์
2 เมษายน 2026, 14:38

Morning Wrap: Trump ต้องการส่งอิหร่าน “ย้อนกลับไปยุคหิน” ดัชนีหุ้นร่วงหนัก
ฟอเร็ก รายงานเศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก