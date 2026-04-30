เฟดยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม 📌 EURUSD ย่อตัวลงต่อเนื่องต่ำกว่า 1.1700 📉

19:00 GMT, สหรัฐอเมริกา, การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย
ผลจริง: 3.75%
คาดการณ์: 3.75%
ครั้งก่อน: 3.75%
FOMC มีมติคงอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ ในกรอบ 3.50%–3.75% การตัดสินใจครั้งนี้สอดคล้องกับความคาดหวังของตลาดในวงกว้าง และสะท้อนการกลับมาใช้แนวทาง “รอดูสถานการณ์” (wait-and-see) อย่างชัดเจนของ Fed ท่ามกลางความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง และผลกระทบต่อราคาพลังงานที่เพิ่มความไม่แน่นอนต่อแนวโน้มเศรษฐกิจอย่างมาก
การประชุมครั้งนี้ยังมีจำนวนเสียงคัดค้านสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 1992
สาระสำคัญจากแถลงนโยบายการเงินของ FOMC
กิจกรรมเศรษฐกิจและตลาดแรงงาน:
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงขยายตัวในอัตราที่มั่นคง แต่การจ้างงานเพิ่มขึ้นในระดับต่ำโดยเฉลี่ย ขณะที่อัตราว่างงานแทบไม่เปลี่ยนแปลง
เงินเฟ้อและความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์:
เงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง ส่วนหนึ่งมาจากราคาพลังงานโลกที่เพิ่มขึ้น เหตุการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยิ่งเพิ่มระดับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ
การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย:
คณะกรรมการมีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.5%–3.75% การปรับเปลี่ยนในอนาคตจะขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจใหม่ แนวโน้มที่เปลี่ยนไป และการประเมินความเสี่ยงโดยรวม
พันธกิจของ Fed:
Fed ยังคงมุ่งมั่นต่อเป้าหมายการจ้างงานสูงสุดและการดันเงินเฟ้อกลับสู่ระดับ 2% พร้อมยืนยันว่าจะปรับนโยบายหากความเสี่ยงใหม่เข้ามาขัดขวางเป้าหมายดังกล่าว
เสียงคัดค้าน:
แม้เสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการคงดอกเบี้ย แต่ Miran โหวตสนับสนุนการลดดอกเบี้ย ขณะที่ Hammack, Kashkari และ Logan คัดค้านการใส่ “แนวโน้มผ่อนคลาย” ลงในแถลงการณ์ครั้งนี้
การตอบสนองของตลาด
- ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 2 ปี เพิ่มขึ้น 10 bps ซึ่งช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์
- USDIDX ขยายการปรับขึ้นจาก 0.15% เป็น 0.22%
- ตลาด swap และ futures ประเมินโอกาสขึ้นดอกเบี้ยราว 10% ภายในสิ้นปี 2026 และ 30% ภายในเดือนมีนาคม 2027
EURUSD (H1)
คู่เงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดยังคงปรับตัวลงต่อเนื่องในวันนี้ สัญญาณเชิง “hawkish” จากการตัดแนวโน้มผ่อนคลายออกจากแถลงการณ์ สะท้อนจุดยืนเข้มงวดของ FOMC ต่อความคาดหวังการลดดอกเบี้ย โดยเฉพาะในช่วงท้ายวาระของ Jerome Powell
EURUSD กำลังทดสอบแนวรับบริเวณ 1.167 ซึ่งเป็นโซนสำคัญของการแกว่งตัวรอบ EMA30 ในกรอบ H1 แม้ว่าการแถลงของ Powell คาดว่าจะมีผลจำกัด แต่หากไม่มีท่าที hawkish เพิ่มเติม ตลาดอาจเกิดการดีดกลับทางเทคนิคและฟื้นตัวกลับเหนือระดับ 1.1700
