EURUSD พุ่งเหนือ 1.18 ทะลุจุดสูงสุดตั้งแต่มิถุนายน ก่อนรายงานยอดค้าปลีกสหรัฐฯ 📈

EURUSD ปรับขึ้น 0.3% วันนี้ พุ่งเหนือระดับ 1.18
แรงหนุนมาจากสัญญาณความอ่อนแอของตลาดแรงงานสหรัฐฯ และตัวเลข NY Fed Manufacturing ที่อ่อนแอเมื่อวาน นักลงทุนจับตารายงานยอดค้าปลีกสหรัฐฯ วันนี้ (12:30 GMT) และการตัดสินใจของ Fed วันพรุ่งนี้ (18:00 GMT) ตลาดคาดว่า Fed จะลดดอกเบี้ยอย่างน้อย 3 ครั้งในปี 2025 และ 4 ครั้งในปี 2026
ในทางตรงกันข้าม ECB สะท้อนว่ากระบวนการลดอัตราเงินเฟ้อในยุโรปสิ้นสุดแล้ว ส่งผลให้ไม่อาจผ่อนคลายนโยบายรุนแรงเท่า Fed สำหรับวันนี้ นักลงทุนคาดว่ายอดค้าปลีกสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้น 0.5% MoM ส่วน Core Sales อยู่ที่ 0.4% หากตัวเลขอ่อนแอกว่าคาด EURUSD มีแนวโน้มปรับตัวขึ้น
จากกราฟ EURUSD พุ่งขึ้นใกล้ระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนมิถุนายน ใกล้ 1.18
แหล่งข้อมูล: xStation5
Source: xStation5