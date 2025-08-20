ข่าวเด่น: การเริ่มสร้างบ้านสหรัฐสูงกว่าคาด 📈 ขณะที่ EURUSD อ่อนค่าลงเล็กน้อย

สหรัฐฯ – การเริ่มสร้างบ้านเดือนกรกฎาคม
ตัวเลขจริง: 1.428 ล้านยูนิต, คาดการณ์ 1.290 ล้าน, เดือนก่อนหน้า 1.358 ล้าน
การเปลี่ยนแปลงรายเดือน: +5.2% MoM, เดือนก่อนหน้า +5.9%
ใบอนุญาตก่อสร้างเดือนกรกฎาคม
ตัวเลขจริง: 1.354 ล้านยูนิต, คาดการณ์ 1.390 ล้าน, เดือนก่อนหน้า 1.393 ล้าน
การเปลี่ยนแปลงรายเดือน: -2.8% MoM, เดือนก่อนหน้า -0.1%
การเริ่มสร้างบ้านสูงกว่าคาดต่อเนื่องเป็นเดือนที่สอง และแตะระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนมีนาคม การฟื้นตัวนี้สะท้อนถึงสุขภาพของผู้บริโภคสหรัฐที่แข็งแกร่งขึ้น เพราะการก่อสร้างบ้านที่มากขึ้นช่วยชดเชยกิจกรรมการเช่าที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ราคาบ้านที่สูงและอัตราดอกเบี้ยที่มากยังคงกดดันความสามารถในการซื้อบ้านของประชาชน
คู่เงิน EURUSD ทดสอบเส้น EMA100 ในกรอบเวลา M30 แต่ยังไม่สามารถร่วงต่ำกว่าระดับนี้ต่อเนื่อง
ที่มา: xStation5