ข่าวเด่น: การเริ่มสร้างบ้านสหรัฐสูงกว่าคาด 📈 ขณะที่ EURUSD อ่อนค่าลงเล็กน้อย

09:35 20 สิงหาคม 2025

สหรัฐฯ – การเริ่มสร้างบ้านเดือนกรกฎาคม

  • ตัวเลขจริง: 1.428 ล้านยูนิต, คาดการณ์ 1.290 ล้าน, เดือนก่อนหน้า 1.358 ล้าน

  • การเปลี่ยนแปลงรายเดือน: +5.2% MoM, เดือนก่อนหน้า +5.9%

ใบอนุญาตก่อสร้างเดือนกรกฎาคม

  • ตัวเลขจริง: 1.354 ล้านยูนิต, คาดการณ์ 1.390 ล้าน, เดือนก่อนหน้า 1.393 ล้าน

  • การเปลี่ยนแปลงรายเดือน: -2.8% MoM, เดือนก่อนหน้า -0.1%

การเริ่มสร้างบ้านสูงกว่าคาดต่อเนื่องเป็นเดือนที่สอง และแตะระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนมีนาคม การฟื้นตัวนี้สะท้อนถึงสุขภาพของผู้บริโภคสหรัฐที่แข็งแกร่งขึ้น เพราะการก่อสร้างบ้านที่มากขึ้นช่วยชดเชยกิจกรรมการเช่าที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ราคาบ้านที่สูงและอัตราดอกเบี้ยที่มากยังคงกดดันความสามารถในการซื้อบ้านของประชาชน

คู่เงิน EURUSD ทดสอบเส้น EMA100 ในกรอบเวลา M30 แต่ยังไม่สามารถร่วงต่ำกว่าระดับนี้ต่อเนื่อง

 

ที่มา: xStation5

12.09.2025
20:00

 17:14

 13:14

