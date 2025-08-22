อ่านเพิ่มเติม

ข่าวเด่น: EURUSD ขยับขึ้นเล็กน้อย 📈 หลังรายงานตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ และดัชนีฟิลาเดลเฟียถูกเผยแพร่ 📌

09:08 22 สิงหาคม 2025

01:30 PM BST, สหรัฐอเมริกา – ดัชนี Philly Fed เดือนสิงหาคม

  • Manufacturing Index: ผลจริง -0.3; คาดการณ์ 6.8; ก่อนหน้า 15.9

  • Employment: ผลจริง 5.9; ก่อนหน้า 10.3

  • Prices Paid: ผลจริง 66.80; ก่อนหน้า 58.80

  • New Orders: ผลจริง -1.9; ก่อนหน้า 18.4

  • CAPEX: ผลจริง 38.40; ก่อนหน้า 17.10

  • Business Conditions: ผลจริง 25.0; ก่อนหน้า 21.5

01:30 PM BST, สหรัฐอเมริกา – ข้อมูลตลาดแรงงาน

  • Initial Jobless Claims: ผลจริง 235K; คาดการณ์ 226K; ก่อนหน้า 224K

  • Continuing Jobless Claims: ผลจริง 1,972K; คาดการณ์ 1,960K; ก่อนหน้า 1,942K

  • Jobless Claims 4-Week Avg.: ผลจริง 226.25K; ก่อนหน้า 221.75K

สรุป:
ผลการสำรวจ Manufacturing Business Outlook เดือนสิงหาคม 2025 ชี้ให้เห็นว่า กิจกรรมการผลิตในภูมิภาคอ่อนแรงลง โดย ดัชนีกิจกรรมทั่วไปลดลงสู่ -0.3 คำสั่งซื้อใหม่กลับมาเป็นลบ และการจัดส่งชะลอตัวแม้ยังอยู่ในแดนบวก การจ้างงานยังคงขยายตัวเล็กน้อย แต่แรงกดดันด้านราคายังคงสูง โดย ต้นทุนวัตถุดิบแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2022 บริษัทคาดว่าราคาของตนเองจะเพิ่มขึ้น 4.1% ในปีข้างหน้า และอัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคที่ 3.6% แม้ว่าคาดการณ์การเติบโตของค่าจ้างจะผ่อนคลายลง

อย่างไรก็ตาม แม้ภาวะปัจจุบันจะอ่อนตัว แต่ บริษัทแสดงความเชื่อมั่นมากขึ้นต่อช่วง 6 เดือนข้างหน้า โดยคาดหวังคำสั่งซื้อ การจัดส่ง และการลงทุน (CAPEX) ที่ระดับสูงสุดในรอบหลายเดือน

 

 

หุ้น:
