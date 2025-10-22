ข่าวเด่น: เงินปอนด์ร่วงต่อ หลังเงินเฟ้อสหราชอาณาจักรออกมาต่ำกว่าคาด

- GBPUSD ลดลง 0.3% หลังประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ
- GBPUSD ลดลง 0.3% หลังประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ
- CPI หลักทรงตัวที่ 3.8% YoY ขณะที่ Core CPI ลดลงเกินคาดไปที่ 3.5%
07:00 น. BST สหราชอาณาจักร – รายงานเงินเฟ้อเดือนกันยายน
-
CPI YoY: 3.8% (คาด 4.0%, ครั้งก่อน 3.8%)
-
CPI MoM: 0.0% (ครั้งก่อน 0.3%)
-
Core CPI YoY: 3.5% (คาด 3.7%, ครั้งก่อน 3.6%)
-
Core CPI MoM: 0.0% (คาด 0.2%, ครั้งก่อน 0.3%)
-
PPI Input MoM: -0.1% (คาด 0.3%, ครั้งก่อน 0.8%)
-
PPI Output MoM: 0.0% (คาด 0.2%, ครั้งก่อน 0.5%)
ตัวขับเคลื่อนเงินเฟ้อหลัก คือหมวดการขนส่ง ซึ่งดัน CPI และ CPIH ให้เพิ่มขึ้นมากที่สุด ขณะที่หมวดนันทนาการ–วัฒนธรรม และอาหาร–เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ กดเงินเฟ้อบางส่วนลง
แม้เงินเฟ้อพื้นฐานยังอยู่ในระดับสูง โดยบริการโตเร็วกว่าสินค้า แต่ตัวเลข CPI ที่ออกมาต่ำกว่าคาดช่วยลดแรงกดดันต่อการใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดของ BOE
หลังประกาศข้อมูล GBPUSD อ่อนค่า 0.3% ร่วงลงต่ำกว่าเส้น EMA 10 และ 30 ชั่วโมง และกลับเข้าสู่โซนพักฐานที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 10–15 ตุลาคม
Source: xStation5
