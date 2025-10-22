ข่าวเด่น: USDCAD อ่อนค่าหลังแคนาดาเผยตัวเลข CPI 📌

- Core and headline CPI data higher than expected
- USDCAD declines after report release
🕐 01:30 PM BST – ข้อมูลเงินเฟ้อแคนาดาประจำเดือนกันยายน
ตัวเลขเงินเฟ้อ (CPI) และ Core CPI:
Core CPI (MoM): จริง 0.2% | ก่อนหน้า 0.0%
Core CPI (YoY): จริง 2.8% | ก่อนหน้า 2.6%
CPI (MoM): จริง 0.1% | คาดการณ์ -0.1% | ก่อนหน้า -0.1%
CPI (YoY): จริง 2.4% | คาดการณ์ 2.3% | ก่อนหน้า 1.9%
Median CPI (YoY): จริง 3.2% | คาดการณ์ 3.0% | ก่อนหน้า 3.2%
Trimmed CPI (YoY): จริง 3.1% | คาดการณ์ 3.0% | ก่อนหน้า 3.0%
📌 รายละเอียดสำคัญ:
เงินเฟ้อทั่วไป (CPI) ของแคนาดาเพิ่มขึ้นเป็น 2.4% YoY จากเดิม 1.9%, ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ ราคาน้ำมันเบนซินลดลงน้อยกว่าปีก่อน (-4.1% เทียบกับ -12.7% ในเดือนสิงหาคม)
CPI ไม่รวมพลังงาน (CPI ex-gas) เพิ่มขึ้นเป็น 2.6% จาก 2.4%
แรงกดดันเงินเฟ้อเพิ่มเติมมาจาก:
ค่าแพ็กเกจท่องเที่ยว ลดลง -1.3% YoY (จาก -9.3%) แต่เพิ่ม MoM +4.6%
ราคาอาหารจากร้านค้า (Grocery) เพิ่มขึ้น 4.0% YoY โดยเฉพาะผักสดและน้ำตาล/ขนมหวาน
แรงกดดันเงินเฟ้อถูกชดเชยบางส่วนจาก:
เสื้อผ้าและรองเท้า เงินเฟ้อชะลอลงเหลือ +0.8% YoY / -0.3% MoM
CPI โดยรวมเพิ่มขึ้น 0.1% MoM
🏦 นโยบายการเงิน:
ความน่าจะเป็นที่ ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) จะลดดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม ลดลงจาก 86% เหลือ 74% หลังประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ
