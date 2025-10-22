สหรัฐฯ กำลังเลียนแบบจีนหรือ?

- การเปลี่ยนนโยบายประวัติศาสตร์: รัฐบาลทรัมป์เปลี่ยนเงินอุดหนุนเป็นการถือหุ้นในบริษัทกลยุทธ์ เช่น Intel, MP Materials, Lithium Americas และ Trilogy Metals
- เป้าหมาย: เพื่อรักษาอธิปไตยด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีของสหรัฐฯ โดยการควบคุมภาคส่วนสำคัญ เช่น เซมิคอนดักเตอร์, โลหะหายาก, ลิเธียม และเหล็ก
- กลไก: ตั้งแต่การถือหุ้น 10% ใน Intel ไปจนถึงการลงทุนผ่าน warrants และ “golden shares” ที่ให้สิทธิ์รัฐบาลในการยับยั้งหรือถือหุ้นบางส่วน
- ความเสี่ยงและความท้าทาย: ต้องสร้างสมดุลระหว่าง ความมั่นคงของชาติ, ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ และความเชื่อมั่นของนักลงทุน โดยไม่ทำลายโมเดลนวัตกรรมของสหรัฐฯ
- การเปลี่ยนนโยบายประวัติศาสตร์: รัฐบาลทรัมป์เปลี่ยนเงินอุดหนุนเป็นการถือหุ้นในบริษัทกลยุทธ์ เช่น Intel, MP Materials, Lithium Americas และ Trilogy Metals
- เป้าหมาย: เพื่อรักษาอธิปไตยด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีของสหรัฐฯ โดยการควบคุมภาคส่วนสำคัญ เช่น เซมิคอนดักเตอร์, โลหะหายาก, ลิเธียม และเหล็ก
- กลไก: ตั้งแต่การถือหุ้น 10% ใน Intel ไปจนถึงการลงทุนผ่าน warrants และ “golden shares” ที่ให้สิทธิ์รัฐบาลในการยับยั้งหรือถือหุ้นบางส่วน
- ความเสี่ยงและความท้าทาย: ต้องสร้างสมดุลระหว่าง ความมั่นคงของชาติ, ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ และความเชื่อมั่นของนักลงทุน โดยไม่ทำลายโมเดลนวัตกรรมของสหรัฐฯ
ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา สหรัฐฯ ได้ลงทุนในหลายบริษัทที่ถือเป็นบริษัทกลยุทธ์และสำคัญที่สุดในประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาสามารถผลิต เซมิคอนดักเตอร์ของตัวเอง, สกัดโลหะหายากของตัวเอง และ ผลิตเหล็กของตัวเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น
สิ่งที่รัฐบาลทรัมป์ทำคือ เปลี่ยนโครงการเงินอุดหนุนและสินเชื่อ ให้กลายเป็นโครงการที่รัฐบาลจะถือหุ้นในบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของแพ็กเกจช่วยเหลือ ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา สหรัฐฯ เคยทำสิ่งคล้ายกันในช่วง การช่วยเหลือทางการเงิน (financial bailouts) แต่เมื่อรัฐบาลถือหุ้นในอดีต มักจะชี้แจงเสมอว่า เป้าหมายคือถือหุ้นในระยะเวลาสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
นโยบายของทรัมป์เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากท่าทีของภูมิภาคในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เพราะจะเริ่มมีผลต่อ กำไรและการตัดสินใจของบริษัท — ก่อให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของตลาดในประเทศ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของความไว้วางใจของนักลงทุนทั่วโลก นักวิจารณ์กล่าวว่าสหรัฐฯ กำลังเลียนแบบระบบการเงินที่เคยวิจารณ์มาอย่างยาวนาน เช่น จีน — ที่ 71% ของ 500 บริษัทใหญ่สุดของประเทศเป็นรัฐวิสาหกิจ — หรือญี่ปุ่น ซึ่งธนาคารกลางเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุดของทุกบริษัทที่จดทะเบียน อย่างไรก็ตามยังมีความแตกต่าง ในจีน การลงทุนและการสนับสนุนบริษัทส่วนใหญ่เกิดขึ้นในระดับจังหวัด แม้ว่ารัฐบาลกลางจะมีการให้เงินอุดหนุนและโครงการวิจัยและพัฒนา แต่ละจังหวัดสนับสนุนบริษัทต่าง ๆ โดยเฉพาะในภาคส่วน เช่น รถยนต์ไฟฟ้า กลยุทธ์นี้สร้างการแข่งขันสูงโดยกระจายการลงทุนไปยังหลายบริษัท แทนที่จะมุ่งเน้นเพียงไม่กี่บริษัท
ผู้สนับสนุนนโยบายนี้เห็นว่านี่เป็นวิธีการปกป้องอนาคตของประเทศ เพื่อให้ อุตสาหกรรมสำคัญ เช่น เซมิคอนดักเตอร์ พลังงาน และเหล็ก อยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐฯ — ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในโลกที่จีนครองวัตถุดิบสำคัญ เช่น โลหะหายาก
อย่างไรก็ตามยังมีความเสี่ยง หนึ่งคือ การควบคุมภาครัฐที่มากขึ้นต่อภาคเอกชน ซึ่งอาจเบี่ยงเบนทรัพยากรไปยังบริษัทที่ได้รับความโปรดปรานทางการเมืองแต่ไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้การแข่งขันและนวัตกรรมระยะยาวอ่อนแอ นอกจากนี้ การเป็นผู้ถือหุ้นทำให้รัฐบาลต้องเผชิญกับการตัดสินใจของบริษัทที่อาจสร้างความขัดแย้งทางการเมืองหรือแรงกดดันให้แทรกแซงการบริหาร ในระดับโลก การเปลี่ยนแปลงนี้อาจ กัดกร่อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนระหว่างประเทศ ต่อโมเดลตลาดเสรีของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นมาตรฐานของทุนนิยมโลกมายาวนาน
บริษัทที่รัฐบาลสหรัฐฯ ลงทุน
บริษัทที่รัฐบาลสหรัฐฯ ลงทุนในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ครอบคลุมหลายภาคส่วน รวมทั้ง เทคโนโลยีและเหมืองแร่
Intel (10%)
ไม่กี่ปีที่ผ่านมาไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีนักของ Intel ในปี 2007 บริษัทตัดสินใจไม่ผลิตชิปสำหรับ iPhone — ซึ่งถือเป็นความผิดพลาดเชิงกลยุทธ์ครั้งใหญ่ ในกลางทศวรรษ 2000 Intel ยังเลือกที่จะไม่ลงทุนใน EUV lithography เทคโนโลยีขั้นสูงที่ TSMC ใช้ผลิตชิปที่ซับซ้อนที่สุดในโลก ในสองปีที่ผ่านมา Intel พยายามตามให้ทัน และยังมีข้อสงสัยในวงการว่าบริษัทจะประสบความสำเร็จจริงหรือไม่
การลงทุนของรัฐบาลสหรัฐฯ ใน Intel เป็นส่วนหนึ่งของโครงการฟื้นฟูขีดความสามารถในการผลิต เซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูง รัฐบาลทรัมป์เจรจาการลงทุนในรูปหุ้นจำนวน 8.9 พันล้านดอลลาร์ในเดือนสิงหาคม ครอบคลุมสัดส่วนการถือหุ้น 10%
เงินลงทุนนี้มาจาก เงินอุดหนุนภายใต้ CHIPS Act เพื่อขยายและปรับปรุงโรงงานใน Arizona, Ohio, New Mexico และ Oregon โรงงานเหล่านี้จะผลิตชิปรุ่นต่อไปสำหรับภาคส่วนสำคัญ เช่น กลาโหม, ปัญญาประดิษฐ์, และยานยนต์
เป้าหมายคือ รับประกันอธิปไตยทางเทคโนโลยีของสหรัฐฯ และลดการพึ่งพาเอเชีย โดยเฉพาะไต้หวัน สำหรับส่วนประกอบสำคัญของเศรษฐกิจสมัยใหม่ ผ่านการลงทุนนี้ วอชิงตันต้องการสร้าง ห่วงโซ่อุปทานที่มั่นคง และรักษาความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเทียบกับจีน
MP Materials (15%)
MP Materials เป็นศูนย์กลางของความพยายามของสหรัฐฯ ในการ สร้างห่วงโซ่อุปทานโลหะหายากภายในประเทศ ซึ่งจำเป็นสำหรับ มอเตอร์ไฟฟ้า, กังหันลม, และระบบกลาโหม ในเดือนกรกฎาคม 2025 กระทรวงกลาโหมตกลงลงทุน 400 ล้านดอลลาร์ในหุ้นบุริมสิทธิ์แปลงสภาพของ MP Materials พร้อม warrants เพิ่มเติม ราคาการแปลงเริ่มต้นตั้งไว้ที่ 30.03 ดอลลาร์ต่อหุ้น ให้รัฐบาลมีสิทธิ์ถือหุ้นประมาณ 15% หลังแปลงสภาพ
การลงทุนดำเนินผ่าน เงินอุดหนุน, สินเชื่อ, และการซื้อเชิงกลยุทธ์ เพื่อขยายเหมือง Mountain Pass ในแคลิฟอร์เนีย — เหมืองโลหะหายากขนาดใหญ่เพียงแห่งเดียวในอเมริกาเหนือ — และสร้างโรงงานแปรรูปแม่เหล็กในเท็กซัส แรงจูงใจเป็นเชิงยุทธศาสตร์: ลดการพึ่งพาจีน ซึ่งควบคุมการกลั่นโลหะหายากมากกว่า 80% ของโลก
Lithium (10%)
โครงการ Thacker Pass ของ Lithium Americas ในเนวาดา ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐฯ ภายใต้นโยบายการเปลี่ยนผ่านพลังงาน กระทรวงพลังงาน (DOE) ปรับโครงสร้างสินเชื่อของโครงการและรวม warrants ที่ให้รัฐบาลถือหุ้น 5% ใน Lithium Americas และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอีก 5% ใน joint venture กับ General Motors ที่ราคาตามตราสาร
นี่ไม่ใช่การซื้อหุ้นโดยตรง แต่ให้ สิทธิ์ทางเศรษฐกิจ เมื่อมีการใช้ warrants ภายใต้แพ็กเกจรับประกันสินเชื่อ
แรงจูงใจหลักของรัฐบาลคือการ รับประกันแหล่งลิเธียมภายในประเทศ ซึ่งเป็นแร่สำคัญสำหรับแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าและการเก็บพลังงาน วอชิงตันต้องการลดการพึ่งพาซัพพลายเออร์ต่างชาติ — โดยเฉพาะจีนและอเมริกาใต้ — และสร้าง ห่วงโซ่คุณค่าภายในประเทศ ตั้งแต่การสกัดไปจนถึงการผลิตแบตเตอรี่
Trilogy Metals (10%)
Trilogy Metals เป็นจุดสนใจของนโยบายแร่สำคัญของสหรัฐฯ เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา บริษัทได้รับการลงทุน 17.8 ล้านดอลลาร์จากรัฐบาลเพื่อพัฒนา Ambler Access Project เขตเหมืองสำคัญสำหรับทองแดง สังกะสี และโคบอลต์ในอลาสกา การทำธุรกรรมจัดเป็น หุ้นสามัญพร้อม warrants โดยมีเป้าหมายให้รัฐบาลถือหุ้น 10% และเพิ่มอีก 7.5% ผ่าน warrants เมื่อเงื่อนไขครบถ้วน
การลงทุนนี้มีเหตุผลเชิงยุทธศาสตร์เพื่อ เสริมความมั่นคงในการจัดหาโลหะสำคัญ สำหรับการใช้ไฟฟ้า กลาโหม และการผลิตขั้นสูง ทองแดงและโคบอลต์มีความสำคัญต่อ โครงข่ายไฟฟ้า, แบตเตอรี่ และเทคโนโลยีทางทหาร ทำให้การพัฒนา Ambler เป็นลำดับความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์สำหรับรัฐบาลสหรัฐฯ
Nippon Steel (golden share)
กรณีนี้สถานการณ์กลับกัน: Nippon Steel ของญี่ปุ่นเสนอซื้อ U.S. Steel ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอุตสาหกรรมอเมริกัน แม้ว่าจะเป็นการลงทุนจากต่างประเทศ แต่รัฐบาลสหรัฐฯ เข้าควบคุมโดยตรงผ่าน CFIUS เพื่อกำกับและกำหนดเงื่อนไขการทำธุรกรรม
ในปี 2025 ทำเนียบขาวอนุมัติข้อตกลงภายใต้ สัญญาความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขสำคัญ: การสร้าง “golden share” ให้กับรัฐบาลสหรัฐฯ หุ้นพิเศษนี้ควบคุมโดยกระทรวงการคลัง ไม่มีสิทธิ์ทางเศรษฐกิจ แต่ให้สิทธิยับยั้งการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง เช่น การขายโรงงานหรือการโอนเทคโน
PMI อังกฤษขยายตัวเล็กน้อย EUR/GBP เงียบ
ด่วน! EUR/GBP นิ่ง แม้ PMI อังกฤษแข็งแกร่ง🔎
ด่วน! ยอดขายปลีกสหราชอาณาจักรสูงกว่าที่คาดมาก EURGBP ปรับตัวลดลง 📌
สรุปข่าวเช้า |24.10.2025