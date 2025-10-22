อ่านเพิ่มเติม
15:10 · 22 ตุลาคม 2025

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ทุกสายตาจับจ้องผลประกอบการ, รายงาน EIA และคำกล่าวของ ECB (22.10.2025)

ประเด็นหลัก
  • ตลาดรอผลประกอบการจาก IBM, SAP และ Tesla
  • ติดตามคำกล่าวของ Lagarde และ de Guindos จาก ECB
  • รายงาน EIA และยอดขายปลีกของโปแลนด์

หลังจากการเผยแพร่ข้อมูลการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นและอัตราเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักร นักลงทุนวันนี้ไม่มีรายงานเศรษฐกิจระดับ “ชั้นนำ” ที่สำคัญ ปฏิทินเศรษฐกิจที่ค่อนข้างว่างนี้น่าจะเน้นไปที่ผลประกอบการของบริษัทอย่าง IBM, SAP และ Tesla

อย่างไรก็ตาม จะมีการรายงานยอดขายปลีกของโปแลนด์สำหรับเดือนกันยายน ซึ่งช่วยเติมเต็มภาพรวมเศรษฐกิจภายในประเทศหลังตัวเลขการผลิตอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งกว่าคาด ในตลาดฟอเร็กซ์ คำกล่าวของประธาน ECB Lagarde และรองประธาน de Guindos อาจมีความสำคัญ ขณะที่นักลงทุนสินค้าโภคภัณฑ์จะจับตารายงานประจำสัปดาห์ของ EIA เกี่ยวกับเชื้อเพลิงฟอสซิล

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้:

  • 09:00 BST, โปแลนด์ – ยอดขายปลีกเดือนกันยายน
    คาดการณ์ +6.8% YoY | ก่อนหน้า +3.0% YoY

  • 12:00 BST, ยูโรโซน – คำกล่าวของรองประธาน ECB de Guindos

  • 13:25 BST, ยูโรโซน – คำกล่าวของประธาน ECB Lagarde

  • 15:30 BST, สหรัฐฯ – รายงาน EIA:

    • สต็อกน้ำมันทำความร้อน: ก่อนหน้า -0.519M

    • สต็อกน้ำมันเบนซิน: ก่อนหน้า -0.267M

    • การใช้กำลังการกลั่นน้ำมันดิบรายสัปดาห์ (t/t): ก่อนหน้า -6.7%

    • การผลิตน้ำมันเบนซิน: ก่อนหน้า -0.394M

    • การนำเข้าน้ำมันดิบ: ก่อนหน้า -1.754M

    • การผลิตน้ำมันดีสทิลเลต: ก่อนหน้า -0.577M

    • สต็อกน้ำมันดิบ Cushing: ก่อนหน้า -0.703M

    • ปริมาณน้ำมันดิบที่กลั่นโดยโรงกลั่น (t/t): ก่อนหน้า -1.167M

    • สต็อกน้ำมันดิบ: คาด +2.200M | ก่อนหน้า +3.524M

    • ราคาน้ำมันดีสทิลเลตรายสัปดาห์ (EIA): ก่อนหน้า -4.529M

  • 16:00 BST, เยอรมนี – คำกล่าวของรองประธาน Bundesbank Buch

  • 18:00 BST, สหรัฐฯ – การประมูลพันธบัตร 20 ปี: ก่อนหน้า 4.613%

  • 21:00 BST, สหราชอาณาจักร – คำกล่าวของรองประธาน BoE Woods

  • 21:00 BST, สหรัฐฯ – คำกล่าวของรองประธาน Fed ด้านการกำกับดูแล Barra

