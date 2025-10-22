ปฏิทินเศรษฐกิจ: ทุกสายตาจับจ้องผลประกอบการ, รายงาน EIA และคำกล่าวของ ECB (22.10.2025)

- ตลาดรอผลประกอบการจาก IBM, SAP และ Tesla
- ติดตามคำกล่าวของ Lagarde และ de Guindos จาก ECB
- รายงาน EIA และยอดขายปลีกของโปแลนด์
หลังจากการเผยแพร่ข้อมูลการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นและอัตราเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักร นักลงทุนวันนี้ไม่มีรายงานเศรษฐกิจระดับ “ชั้นนำ” ที่สำคัญ ปฏิทินเศรษฐกิจที่ค่อนข้างว่างนี้น่าจะเน้นไปที่ผลประกอบการของบริษัทอย่าง IBM, SAP และ Tesla
อย่างไรก็ตาม จะมีการรายงานยอดขายปลีกของโปแลนด์สำหรับเดือนกันยายน ซึ่งช่วยเติมเต็มภาพรวมเศรษฐกิจภายในประเทศหลังตัวเลขการผลิตอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งกว่าคาด ในตลาดฟอเร็กซ์ คำกล่าวของประธาน ECB Lagarde และรองประธาน de Guindos อาจมีความสำคัญ ขณะที่นักลงทุนสินค้าโภคภัณฑ์จะจับตารายงานประจำสัปดาห์ของ EIA เกี่ยวกับเชื้อเพลิงฟอสซิล
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้:
09:00 BST, โปแลนด์ – ยอดขายปลีกเดือนกันยายน
คาดการณ์ +6.8% YoY | ก่อนหน้า +3.0% YoY
12:00 BST, ยูโรโซน – คำกล่าวของรองประธาน ECB de Guindos
13:25 BST, ยูโรโซน – คำกล่าวของประธาน ECB Lagarde
15:30 BST, สหรัฐฯ – รายงาน EIA:
สต็อกน้ำมันทำความร้อน: ก่อนหน้า -0.519M
สต็อกน้ำมันเบนซิน: ก่อนหน้า -0.267M
การใช้กำลังการกลั่นน้ำมันดิบรายสัปดาห์ (t/t): ก่อนหน้า -6.7%
การผลิตน้ำมันเบนซิน: ก่อนหน้า -0.394M
การนำเข้าน้ำมันดิบ: ก่อนหน้า -1.754M
การผลิตน้ำมันดีสทิลเลต: ก่อนหน้า -0.577M
สต็อกน้ำมันดิบ Cushing: ก่อนหน้า -0.703M
ปริมาณน้ำมันดิบที่กลั่นโดยโรงกลั่น (t/t): ก่อนหน้า -1.167M
สต็อกน้ำมันดิบ: คาด +2.200M | ก่อนหน้า +3.524M
ราคาน้ำมันดีสทิลเลตรายสัปดาห์ (EIA): ก่อนหน้า -4.529M
16:00 BST, เยอรมนี – คำกล่าวของรองประธาน Bundesbank Buch
18:00 BST, สหรัฐฯ – การประมูลพันธบัตร 20 ปี: ก่อนหน้า 4.613%
21:00 BST, สหราชอาณาจักร – คำกล่าวของรองประธาน BoE Woods
21:00 BST, สหรัฐฯ – คำกล่าวของรองประธาน Fed ด้านการกำกับดูแล Barra
PMI อังกฤษขยายตัวเล็กน้อย EUR/GBP เงียบ
ด่วน! EUR/GBP นิ่ง แม้ PMI อังกฤษแข็งแกร่ง🔎
ด่วน! ยอดขายปลีกสหราชอาณาจักรสูงกว่าที่คาดมาก EURGBP ปรับตัวลดลง 📌
สรุปข่าวเช้า |24.10.2025