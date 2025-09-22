อ่านเพิ่มเติม

ตลาดเด่นวันนี้ - EURUSD

08:26 22 กันยายน 2025

EURUSD ร่วงกว่า -0.2% ในวันนี้ จากระดับสูงสุดรอบหลายปีใกล้ 1.192 ลงมาที่ 1.176 การเคลื่อนไหวดังกล่าวกด RSI ลงมาที่ 34 บ่งชี้ภาวะ oversold

จากโครงสร้างทางเทคนิค เห็นรูปแบบ 1:1 impulse เกิดขึ้นช่วงปลายสิงหาคมถึงต้นกันยายน ตามมาด้วยการปรับฐานเล็ก ๆ แบบสมมาตรสองครั้ง

ราคาหลุดเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียลสำคัญ 2 เส้น คือ EMA50 และ EMA200 (เส้นสีส้มและสีแดง) การร่วงครั้งนี้ถูกหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะตลาดแรงงาน เมื่อวาน ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ลดลงเกือบ 30,000 ราย ซึ่งเป็นการลดลงแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2021 ทำให้ความกังวลเรื่องเศรษฐกิจถดถอยและการอ่อนแอของแรงงานลดลง ขณะเดียวกันวันนี้ดอลลาร์สหรัฐก็แข็งค่าขึ้นกว่า +0.2%

EURUSD (กรอบเวลา H1)

  • ภารกิจสำคัญของคู่เงินคือการกลับขึ้นเหนือ EMA200 (เส้นสีแดง) ซึ่งจะเป็นสัญญาณ bullish impulse

  • แต่หากร่วงต่ำกว่า 1.17 อาจบั่นทอนแนวโน้มขาขึ้นที่ดำเนินอยู่ และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดการปรับฐานขนาดใหญ่หลังการทำจุดสูงสุดใหม่

Source: xStation5

