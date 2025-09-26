อ่านเพิ่มเติม

ตลาดเด่นวันนี้ : EURUSD

16:29 26 กันยายน 2025

ยูโรวันนี้เป็นสกุลเงินที่แข็งค่าที่สุดในกลุ่ม G10 โดยฟื้นตัวขึ้นประมาณ 0.15% เมื่อเทียบกับดอลลาร์ หลังจากที่เผชิญแรงปรับฐานรุนแรงที่สุดในรอบสองเดือนติดต่อกันสองวัน อย่างไรก็ตาม คู่เงิน EURUSD ยังคงซื้อขายต่ำกว่าระดับจิตวิทยา 1.1700 และแนวโน้มขาขึ้นล่าสุดอาจถูกท้าทายจากตัวเลข GDP ของสหรัฐฯ และมาตรการขึ้นภาษีรอบใหม่ของโดนัลด์ ทรัมป์

EURUSD สูญเสียไป 1.3% ในช่วงสองวันที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการปรับตัวลงแรงที่สุดนับตั้งแต่การเทขายรุนแรงปลายเดือนกรกฎาคม ภายหลังข้อตกลงการค้าระหว่าง EU–สหรัฐฯ โดยคู่เงินร่วงลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 30 วัน แต่ยังยืนเหนือแนวรับสำคัญที่ 1.162 ได้อย่างปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ขอบเขตการฟื้นตัวในวันนี้จะขึ้นอยู่กับรายงาน PCE เป็นหลัก
ที่มา: xStation5

อะไรที่กำลังขับเคลื่อน EURUSD วันนี้?

  • GDP ของสหรัฐฯ (Q2) ถูกปรับเพิ่มขึ้นจาก 3.3% เป็น 3.8% (แบบ annualized) ซึ่งเป็นตัวเลขสูงสุดนับตั้งแต่ Q3/2023 ปัจจัยหลักมาจากการส่งออกสุทธิที่ได้แรงหนุนจากภาษีศุลกากร แต่ การบริโภคภาคเอกชน ซึ่งเป็นเครื่องจักรสำคัญของเศรษฐกิจก็แข็งแกร่งขึ้นเช่นกัน (ปรับจาก 1.6% เป็น 2.5%) แม้จะเผชิญแรงกดดันจากเงินเฟ้อ ตลาดแรงงาน และผลสำรวจที่อ่อนแอ

  • ผู้บริโภคสหรัฐฯ ที่ยังคงแข็งแกร่งช่วยลดความคาดหวังการลดดอกเบี้ยของ Fed โดยเฉพาะเมื่อรวมกับข้อมูลตลาดแรงงานล่าสุดที่ดีกว่าคาด โดย ตัวเลขขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์ (218k เทียบกับคาดการณ์ 233k และครั้งก่อน 232k) ลดความกังวลต่อการชะลอตัวแรงของตลาดแรงงาน

  • โดยรวมแล้ว ข้อมูลดังกล่าวทำให้ Fed มีท่าทีระมัดระวังมากขึ้น แต่ความตึงเครียดและความไม่แน่นอนจะเพิ่มขึ้นก่อนรายงาน PCE วันนี้ และ NFP สัปดาห์หน้า

  • ดัชนี PCE Core คาดว่าจะทรงตัวที่ 2.9% หากออกมาตามคาดจะช่วยให้ยูโรได้พักหายใจหลังจากการอ่อนค่าล่าสุด แต่ถ้าเงินเฟ้อสูงกว่าคาด ความไม่แน่นอนเรื่องนโยบาย Fed อาจทำให้ตลาดตอบสนองรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะหลังจากที่ Jerome Powell เพิ่งส่งสัญญาณสายเหยี่ยวว่าไม่มีเส้นทางดอกเบี้ยแบบ “ไร้ความเสี่ยง”

  • นโยบายภาษีของ Donald Trump: จะมีผลวันที่ 1 ตุลาคม

    • 100% สำหรับยาที่มีแบรนด์

    • 50% สำหรับตู้ครัวและห้องน้ำ

    • 30% สำหรับเฟอร์นิเจอร์หุ้มเบาะ

    • 25% สำหรับรถบรรทุก

    อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีรายละเอียดเรื่อง การยกเว้นภาษี ซึ่งสำคัญในบริบทของข้อตกลงกับ EU และญี่ปุ่นที่เคยสมมติว่าจะไม่มีภาษีเพิ่มเติมเกินกว่าที่เจรจาไว้ ภาษีในกลุ่มยาจะ ไม่บังคับใช้ กับบริษัทที่เริ่มสร้างสายการผลิตในสหรัฐฯ แล้ว เช่น AstraZeneca ที่เพิ่งประกาศแผนสร้างโรงงานแห่งใหม่ในรัฐเวอร์จิเนีย

หุ้น:
