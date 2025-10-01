ข่าวเด่น: EURUSD ทรงตัวหลังเงินเฟ้อยูโรโซนออกมาตรงตามคาดการณ์ 🇪🇺

10:00 น. BST, ยูโรโซน – ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนกันยายน
CPI: สูงขึ้น 2.2% YoY; คาดการณ์ 2.2% YoY; ก่อนหน้า 2.0% YoY
Core CPI: สูงขึ้น 2.3% YoY; คาดการณ์ 2.3% YoY; ก่อนหน้า 2.3% YoY
HICP ex Energy & Food: สูงขึ้น 2.4% YoY; ก่อนหน้า 2.3% YoY
HICP ex Energy & Food (MoM): 0.1%; ก่อนหน้า 0.3%
เงินเฟ้อยูโรโซนเดือนกันยายนปรับขึ้น 2.2% ตามคาด ตัวเร่งหลักมาจาก เงินเฟ้อบริการ ที่เพิ่มขึ้นเป็น 3.2% YoY จาก 3.1% ในเดือนสิงหาคม ส่วนอาหารสดไม่แปรรูปยังคงผันผวนสูงสุด เพิ่มขึ้น 4.7% YoY ขณะที่ ราคาพลังงาน ยังคงติดลบที่ -0.4% YoY แต่ผลลดเงินเฟ้อจากพลังงานอ่อนตัวลงจาก -2% ในเดือนสิงหาคม
การเพิ่มขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปของเงินเฟ้อสนับสนุนการสิ้นสุดรอบนโยบายผ่อนคลายของ ECB ขณะนี้ EURUSD กำลังเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง EMA10 และ EMA30 บนกรอบเวลา M30 (ราว 1.175)
Source: xStation5