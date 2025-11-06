ตลาดเด่นวันนี้ - EURUSD

- ดอลลาร์ยังคงแข็งค่า ได้รับแรงหนุนจากตลาดที่ระมัดระวังความเสี่ยง
- ภาคบริการยุโรปเติบโต แต่ยูโรยังไม่สามารถสร้างความได้เปรียบเหนือดอลลาร์ได้
คู่สกุลเงิน EUR/USD กำลังซื้อขายอยู่ราว 1.1481 ดอลลาร์ต่อยูโร ตลาดได้รับอิทธิพลจากหลายปัจจัยทั้งจากยุโรปและสหรัฐฯ
แม้จะมีสัญญาณบวกจากเศรษฐกิจยูโรโซน แต่ความแข็งแกร่งของดอลลาร์และข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคสำคัญจากสหรัฐฯ ยังคงกำหนดทิศทางการซื้อขาย
นอกจากนี้ การปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่กำลังดำเนินอยู่ยังเพิ่มความไม่แน่นอนต่อทิศทางตลาดอีกด้วย
ปัจจัยที่กำลังขับเคลื่อนคู่ EUR/USD วันนี้
-
ดอลลาร์ยังคงแข็งค่าในช่วงความระมัดระวังความเสี่ยงระดับโลก ทำหน้าที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัย (safe haven)
-
ดัชนี PMI ยูโรโซน เดือนตุลาคมปรับขึ้นเป็น 52.5 จาก 51.2 ในเดือนกันยายน ภาคบริการแข็งแกร่งและคำสั่งซื้อใหม่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ช่วยพยุงมุมมองบวกต่อยูโร แม้ว่าการผลิตอุตสาหกรรมยังคงทรงตัว และบางประเทศ เช่น ฝรั่งเศส ยังเผชิญความท้าทายทางเศรษฐกิจ
-
ข้อมูล ADP สหรัฐฯ ล่าสุด แสดงการเติบโตแข็งแกร่งของการจ้างงานภาคเอกชน ส่งผลหนุนดอลลาร์ ตลาดกำลังรอรายงานอื่น ๆ เช่น ISM survey และ ข้อมูลแรงงานทางการ เพื่อยืนยันแนวโน้มบวกของตลาดแรงงาน
-
การปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ ดำเนินมานานกว่า 34 วันแล้ว เป็นการปิดทำการยาวเป็นอันดับสองในประวัติศาสตร์ประเทศ ความไม่ลงรอยระหว่างพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันทำให้หน่วยงานรัฐหยุดชะงัก ส่งผลให้บริการสาธารณะถูกระงับ พนักงานรัฐบาลถูกพักงานจำนวนมาก และการปล่อยข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญล่าช้า ความเป็นไปได้ที่จะยุติการปิดทำการยังไม่ชัดเจน และการขยายจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนอาจเพิ่มความไม่แน่นอนในตลาด
-
แรงขายหุ้นเทคโนโลยีเมื่อวานนี้ ทำให้นักลงทุนถอนเงินออกจากสินทรัพย์เสี่ยง ส่งผลให้เงินทุนไหลเข้าสินทรัพย์ปลอดภัย เช่น ดอลลาร์ ซึ่งหนุนค่าเงินสหรัฐฯ และส่งผลต่อ EUR/USD
-
ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ที่จะสิ้นสุดรอบการปรับลดดอกเบี้ย ซึ่งสนับสนุนดอลลาร์
-
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) รักษาอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างคงที่ ทำให้ยูโรยังไม่มีความได้เปรียบชัดเจนเหนือดอลลาร์
สรุป: ดอลลาร์ได้รับแรงหนุนจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐแข็งแกร่ง และความไม่แน่นอนทางการเมือง ส่งผลให้ EUR/USD ถูกกดดันในวันนี้ แม้ยูโรจะมีสัญญาณบวกจาก PMI ยุโรป
ข่าวเด่นวันนี้
Cocoa ร่วง 3%
สัญญาล่วงหน้ากาแฟปรับตัวลดลง เนื่องจากการขนส่งปริมาณมากจากบราซิลไปยังยุโรปช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับอุปทาน
คริปโตเคอร์เรนซีปรับตัวลดลงท่ามกลางความเชื่อมั่นที่อ่อนแอในวอลล์สตรีท 📉