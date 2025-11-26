ตลาดเด่น: EURUSD

คู่เงิน EUR/USD เคลื่อนไหวอยู่บริเวณ 1.15375 ดอลลาร์ต่อยูโร โดยความผันผวนในวันนี้ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยพื้นฐานหลายด้าน
🇩🇪 ข้อมูลเศรษฐกิจเยอรมนีออกมาอ่อนแอ กดดันค่าเงินยูโร
🇺🇸 ในขณะเดียวกัน ความคาดหวังของตลาดต่อการลดดอกเบี้ยของ Fed กำลังเพิ่มสูงขึ้น ช่วยหนุนฝั่งดอลลาร์ให้อ่อนค่าลง
ณ ตอนนี้ ตลาดกำลังจับตา ตัวเลข PPI ของสหรัฐฯ ที่จะประกาศวันนี้ ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญต่อทิศทางถัดไปของคู่เงิน EUR/USD
Source: xStation5
🇩🇪 GDP และความเชื่อมั่นทางธุรกิจของเยอรมนี
ข้อมูล GDP ไตรมาส 3 ล่าสุดของเยอรมนีแสดงว่า เศรษฐกิจไม่ได้เติบโตเมื่อเทียบรายไตรมาส ซึ่งสะท้อนภาวะ ชะงักงัน ของเศรษฐกิจ ขณะเดียวกัน ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ Ifo ของเยอรมนีออกมาน่าผิดหวัง โดยแม้จะมีการปรับดีขึ้นเล็กน้อยในสถานการณ์ปัจจุบัน แต่ มุมมองต่ออนาคตแย่ลงชัดเจน
เนื่องจากเยอรมนีเป็น เศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในยูโรโซน, ข้อมูลที่อ่อนแอและความเชื่อมั่นถดถอยทำให้ ความน่าสนใจของยูโรในสายตาตลาดลดลง การฟื้นตัวที่ช้าของเศรษฐกิจ รวมกับมาตรการกระตุ้นการคลังที่คาดว่าจะเริ่มได้จริงเพียงปี 2026 ยิ่งทำให้ความคาดหวังต่อการผ่อนคลายนโยบายของ ECB ลดลง
🇺🇸 ความคาดหวังต่อ Fed และตัวเลข PPI ของสหรัฐวันนี้
ตลาดกำลังเพิ่มน้ำหนักความเป็นไปได้ว่า Fed อาจลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม, โดยความน่าจะเป็นอยู่ที่ 75–80% บรรดาเจ้าหน้าที่ Fed เช่น John Williams และ Christopher Waller ต่างย้ำว่า นโยบายการเงินขณะนี้ ยังคงอยู่ในระดับที่จำกัดการเติบโต และเศรษฐกิจสหรัฐ โดยเฉพาะตลาดแรงงาน อาจจำเป็นต้องได้รับการผ่อนคลายเพิ่มเติม
ในวันนี้ ตลาดจับตาผล ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐ ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญว่า ตลาดจะยังคงเชื่อมั่นในแนวโน้มการลดดอกเบี้ยหรือไม่
แนวโน้มลดดอกเบี้ยส่งผลให้ ดอลลาร์อ่อนค่า, ซึ่งกลายเป็นแรงขับเคลื่อนให้ EUR/USD ปรับขึ้น แม้ว่าปัจจัยพื้นฐานของยูโรเองจะยังไม่แข็งแกร่ง
สถานการณ์ในยูเครน
การเจรจาสันติภาพระหว่างยูเครนและรัสเซียช่วยสร้างบรรยากาศเชิงบวกในตลาด แม้ว่าผลกระทบต่อค่าเงินยูโรในระยะสั้นยังคงจำกัด แต่บรรยากาศ ผ่อนคลายความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ อาจเป็นแรงหนุนค่าเงินยูโรในระยะกลาง
