ข่าวเด่น: EURUSD ปรับตัวลงเล็กน้อย หลังตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานออกมาน้อยกว่าที่คาด 📉

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ – รายงานการจ้างงานและคำสั่งซื้อสินค้าคงทน
เวลา 02:30 PM GMT – สหรัฐอเมริกา
Employment Data:
-
Initial Jobless Claims: ตัวเลขจริง 216K; คาดการณ์ 226K; ก่อนหน้า 222K
-
Jobless Claims 4-Week Avg.: ตัวเลขจริง 223.75K; ก่อนหน้า 224.75K
-
Continuing Jobless Claims: ตัวเลขจริง 1,960K; ก่อนหน้า 1,953K
Durable Goods:
-
Durable Goods Orders: ตัวเลขจริง 0.5% MoM; คาดการณ์ 0.5% MoM; ก่อนหน้า 3.0% MoM
-
Durables Excluding Transport: คาดการณ์ 0.2% MoM; ก่อนหน้า 0.3% MoM
-
Durables Excluding Defense: ตัวเลขจริง 0.1% MoM; คาดการณ์ 1.9% MoM; ก่อนหน้า 1.9% MoM
วิเคราะห์ตลาด EURUSD:
การปรับตัวลดลงอย่างไม่คาดคิดของ Jobless Claims สู่ระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือน ทำให้ EURUSD กลับลงต่ำกว่าแนวรับสำคัญ 1.158 ปัจจุบันคู่เงินลดลง 0.1% แม้จะเปิดตลาดบวก 0.2% แต่แรงขายหยุดที่ EMA 100 ช่วงเวลา M30
ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานล่าสุดยังไม่ได้นำมาซึ่งเหตุผลใหม่สำหรับการปรับลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม แต่ตลาดยังคงมั่นใจในท่าทีผ่อนคลายครั้งต่อไปของ Fed โดยเครื่องมือ CME FedWatch ประเมินความน่าจะเป็น 85% ของการปรับลด 25 bps
ด้าน Durable Goods Orders สิ่งที่น่าสนใจคือ ภาคกลาโหมเติบโตเป็นตัวขับเคลื่อน ชดเชยการเติบโตที่ชะลอตัวในภาคขนส่ง ทำให้ภาพรวมตัวเลขสอดคล้องกับความคาดหมายของตลาด
Source: xStation5
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้: จับตา CPI เยอรมนี และ GDP แคนาดา
ข่าวเด่น: GDP สวิตเซอร์แลนด์ออกมาต่ำกว่าคาด 📌 CPI ของสเปนออกมาสูงกว่าคาดการณ์
การใช้จ่ายผู้บริโภคในฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น ขณะที่เงินเฟ้อเบื้องต้นชะลอลง 📋
EURNOK ทรงตัว หลังยอดค้าปลีกเยอรมนีอ่อนแอ–การว่างงานนอร์เวย์สูงขึ้น