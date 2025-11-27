อ่านเพิ่มเติม
08:30 · 27 พฤศจิกายน 2025

ข่าวเด่น: EURUSD ปรับตัวลงเล็กน้อย หลังตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานออกมาน้อยกว่าที่คาด 📉

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ – รายงานการจ้างงานและคำสั่งซื้อสินค้าคงทน

เวลา 02:30 PM GMT – สหรัฐอเมริกา
Employment Data:

  • Initial Jobless Claims: ตัวเลขจริง 216K; คาดการณ์ 226K; ก่อนหน้า 222K

  • Jobless Claims 4-Week Avg.: ตัวเลขจริง 223.75K; ก่อนหน้า 224.75K

  • Continuing Jobless Claims: ตัวเลขจริง 1,960K; ก่อนหน้า 1,953K

Durable Goods:

  • Durable Goods Orders: ตัวเลขจริง 0.5% MoM; คาดการณ์ 0.5% MoM; ก่อนหน้า 3.0% MoM

  • Durables Excluding Transport: คาดการณ์ 0.2% MoM; ก่อนหน้า 0.3% MoM

  • Durables Excluding Defense: ตัวเลขจริง 0.1% MoM; คาดการณ์ 1.9% MoM; ก่อนหน้า 1.9% MoM

วิเคราะห์ตลาด EURUSD:

การปรับตัวลดลงอย่างไม่คาดคิดของ Jobless Claims สู่ระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือน ทำให้ EURUSD กลับลงต่ำกว่าแนวรับสำคัญ 1.158 ปัจจุบันคู่เงินลดลง 0.1% แม้จะเปิดตลาดบวก 0.2% แต่แรงขายหยุดที่ EMA 100 ช่วงเวลา M30

ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานล่าสุดยังไม่ได้นำมาซึ่งเหตุผลใหม่สำหรับการปรับลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม แต่ตลาดยังคงมั่นใจในท่าทีผ่อนคลายครั้งต่อไปของ Fed โดยเครื่องมือ CME FedWatch ประเมินความน่าจะเป็น 85% ของการปรับลด 25 bps

ด้าน Durable Goods Orders สิ่งที่น่าสนใจคือ ภาคกลาโหมเติบโตเป็นตัวขับเคลื่อน ชดเชยการเติบโตที่ชะลอตัวในภาคขนส่ง ทำให้ภาพรวมตัวเลขสอดคล้องกับความคาดหมายของตลาด

 

Source: xStation5

 

28 พฤศจิกายน 2025, 15:58

