EURUSD: อยู่ที่ทางแยก ท่ามกลางเรื่องราวนโยบายธนาคารกลางที่เปลี่ยนแปลง 🪙⚔️

EURUSD ขณะนี้อยู่ภายใต้แรงกดดันลดลงใหม่ ใกล้โซน 1.1450–1.1500 ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นและความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นกำลังครอบงำสภาพแวดล้อมมหภาค ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวล่าสุดคือช็อกพลังงานจากความขัดแย้งกับอิหร่าน ซึ่งเปลี่ยนแปลงความคาดหวังทั้งของ Fed และธนาคารกลางยุโรปอย่างชัดเจน
สำหรับ Fed การตัดสินใจเมื่อวานเป็นไปตามคาด – อัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ 3.50%–3.75% แต่ข้อความโดยรวมออกมา hawkish กว่าที่ตลาดคิด Fed ยังคงคาดการณ์การลดดอกเบี้ยในปี 2026–2027 แต่จำนวนสมาชิก FOMC ที่สนับสนุนการผ่อนคลายลดลง และความเสี่ยงเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น Jerome Powell เน้นว่าราคาน้ำมันที่สูงอาจทำให้เงินเฟ้อพุ่งกลับขึ้นเหนือ 3% ในระยะสั้น ขณะเดียวกันนโยบายยังคงขึ้นกับข้อมูลและอยู่ในระดับจำกัดปานกลาง
ปฏิกิริยาตลาดสะท้อนข้อความผสมแต่เข้มงวด:
USD อ่อนค่าชั่วคราวแล้วฟื้นกลับเร็ว
EURUSD พุ่งขึ้นเล็กน้อยแต่ลดลงต่ำกว่า 1.1500 และอยู่ในโซนนี้ต่อเนื่อง
โดยรวม Fed อยู่ในโหมด “รอดู” แต่มีแนวโน้มระมัดระวังและ slightly hawkish ซึ่งสนับสนุน USD ในระยะสั้น
ฝั่งยุโรป สถานการณ์เปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก ความขัดแย้งกับอิหร่านทำให้ความเสี่ยง stagflation ชัดเจนขึ้น ส่งผลกระทบต่อยูโรโซนมากกว่าสหรัฐ แม้ยุโรปจะเตรียมตัวดีขึ้นกว่า 2022 (ยูโรแข็งขึ้น แหล่งพลังงานหลากหลายขึ้น ซัพพลายเชนดีขึ้น) แต่ยังคงไวต่อช็อกน้ำมัน ราคาน้ำมัน 100–120 USD จะส่งผลลบต่อทั้งการเติบโตและเงินเฟ้อในยุโรป
สิ่งนี้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสำคัญในข้อความ ECB และความคาดหวังตลาด:
จาก “รอดู” → โทน slightly hawkish (Lagarde, Nagel)
ปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อ (เช่น Nomura 2.1% → 2.7%)
ตลาดปรับจากคาดลดดอกเบี้ย → เป็นคาดขึ้นดอกเบี้ย
แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงนี้ ECB คาดว่าจะคงดอกเบี้ยวันนี้ราว 2.0% การขาดข้อมูลแข็งแรงและความต้องการหลีกเลี่ยงสัญญาณตื่นตระหนกทำให้ยังไม่ดำเนินการทันที แต่เส้นทางนโยบายระยะกลางขึ้นกับราคาพลังงาน หากน้ำมันสูงต่อเนื่อง การขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้เป็นไปได้
วันนี้สำคัญสำหรับ EURUSD เพราะหลายธนาคารกลางยุโรปประกาศตัดสินใจต่อเนื่อง SNB มีแนวโน้มคงดอกเบี้ย 0.00% เพื่อบาลานซ์ระหว่างความเสี่ยงเงินฝืดและฟรังก์แข็ง ธนาคารอังกฤษคาดคงดอกเบี้ย 3.75% โดยการแบ่งโหวตมีความสำคัญ Riksbank น่าจะคงที่ 1.75%
ทั่วยุโรป มีแนวโน้มร่วม: คาดการณ์ลดดอกเบี้ยถูกเลื่อนออกไป ธนาคารกลางเริ่มระมัดระวังหรือแม้แต่ hawkish มากขึ้นจากความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์และเงินเฟ้อ แต่ยังไม่สะท้อนเต็มที่ในการตัดสินใจจริง
EURUSD อยู่ระหว่าง Fed hawkish และความคาดหวัง ECB ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามช็อกพลังงานและความไวต่อราคาน้ำมันของยุโรปมากกว่าทำให้สมดุลระยะสั้นเอียงไปทาง USD ทำให้คู่สกุลมี bias เล็กน้อยเป็นขาลง ก่อนการตัดสินใจธนาคารกลางวันนี้ ตลาดจะจับตาเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
