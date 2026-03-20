EURUSD อยู่ภายใต้แรงกดดันจากธนาคารกลางสหรัฐ อ่าวเปอร์เซีย และเงินเฟ้อ

คู่สกุลเงิน EURUSD ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน โดยซื้อขายอยู่ราว 1.157–1.1580 ดอลลาร์สหรัฐต่อยูโร การเคลื่อนไหวในวันนี้เกิดจากปัจจัยผสมระหว่างนโยบายการเงิน ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ และข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค
Source: xStation5
อะไรเป็นตัวขับเคลื่อน EURUSD วันนี้?
นโยบายการเงิน: Fed และ ECB คงอัตราดอกเบี้ย
ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) รักษาอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในช่วง 3.50–3.75% พร้อมสัญญาณว่าอัตราดอกเบี้ยยังคงสูงเป็นระยะเวลานานโดยยังไม่มีแผนลดอัตราในช่วงใกล้ ๆ ขณะเดียวกัน ธนาคารกลางยุโรป (ECB) คงอัตราเงินฝากที่ 2.00% เน้นย้ำความระมัดระวังท่ามกลางความเสี่ยงเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากราคาพลังงานและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ทั้งสองสถาบันอยู่ในโหมด “รอดูสถานการณ์” ซึ่งจำกัดแรงสนับสนุนระยะสั้นต่อยูโร
ภูมิรัฐศาสตร์และราคาพลังงาน
ความตึงเครียดในตะวันออกกลางเพิ่มความกังวลความเสี่ยง (risk aversion) และสนับสนุนดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ปรับตัวสูงขึ้นเพิ่มแรงกดดันต้นทุนต่อเศรษฐกิจยูโรโซน หากความขัดแย้งทวีความรุนแรงขึ้น EURUSD อาจปรับตัวลงในระยะสั้น
ดัชนีเงินเฟ้อ PPI ของเยอรมนีและความคาดหวังตลาด
เช้านี้มีการประกาศข้อมูล PPI เยอรมนี: -0.5% ต่อเดือน และ -3.3% ต่อปี ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนการชะลอตัวของแรงกดดันต้นทุนในเศรษฐกิจเยอรมนีก่อนที่ราคาพลังงานจะปรับตัวสูงขึ้นจากความขัดแย้ง ในทางปฏิบัติ หมายความว่าตัวเลขยังไม่สะท้อนผลกระทบเงินเฟ้อเพิ่มเติมจากราคาพลังงาน ตลาดยังคงจับตามองข้อมูลเงินเฟ้อในยูโรโซนและสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด เพราะแรงกระแทกด้านพลังงานและภาษีศุลกากรอาจเพิ่มแรงกดดันราคาสินค้าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
บทสรุป
EURUSD ยังคงไวต่อปัจจัยนโยบายการเงิน ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ และความผันผวนของราคาพลังงาน ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า ความขัดแย้งในตะวันออกกลางทวีความรุนแรง และแรงกดดันเงินเฟ้อในยูโรโซนจำกัด ทำให้คู่สกุลเงินนี้ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน
