ข่าวเด่นวันนี้: EURUSD และทองปรับตัวขึ้น หลังพาวเวลล์ส่งสัญญาณ dovish ตลาด Wall Street ฟื้นตัว

ตลาดสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นแรงหลังสุนทรพจน์ dovish ของพาวเวลล์ที่ Jackson Hole
ดัชนีสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นเด่น:
Nasdaq 100 และ S&P 500 +1.7%
Russell 2000 +เกือบ 4%
น้ำเสียง dovish ของ เจอโรม พาวเวลล์ เปิดทางให้ เฟดอาจปรับลดดอกเบี้ยในปีนี้
ตลาดคาดการณ์การปรับลดดอกเบี้ย 2 ครั้ง โดยครั้งแรกอาจเกิดในเดือนกันยายน
พาวเวลล์ระบุว่าความเสี่ยงจาก ตลาดแรงงานอ่อนแอ มีมากกว่าความเสี่ยงเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น
การปรับตัวขึ้นบางส่วนของเงินเฟ้อเกิดจากภาษีการค้า แต่มีแนวโน้มเป็นเพียงชั่วคราว
การตอบสนองของตลาด
ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า
พันธบัตร, คริปโต, และหุ้นปรับตัวขึ้น
Ethereum +เกือบ 10% ทะลุ $4,600
Bitcoin ฟื้นจาก $112,000 เป็น $115,000
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ 10 ปี ลด 7 bps ที่ 4.26%
EUR/USD ปรับขึ้น >1.15%
ทองคำ +1%, เงิน +2.5%
ตลาดพลังงาน
ฟิวเจอร์สก๊าซธรรมชาติ -4% จากความกังวลสภาพอากาศเย็น, อุปทานสูง, และปริมาณคงคลังมาก
น้ำมันเทรดsideways
ข่าวเศรษฐกิจโลก
แคนาดาประกาศ ยกเลิกภาษีสินค้าสหรัฐหลายรายการ ภายใต้ USMCA และยกเลิกภาษีตอบโต้ตั้งแต่ 1 กันยายน
ภาษี “เชิงกลยุทธ์” เช่น อะลูมิเนียมและเหล็กยังคงอยู่ เพื่อรอการเจรจาข้อตกลงสุดท้ายกับสหรัฐฯ
ตลาดจีน
ดัชนีหลักปรับขึ้น โดย Shanghai Composite ทะลุ จุดสูงสุด 10 ปี
CHN.cash futures +เกือบ 2.5%
การปรับตัวขึ้นเกิดจาก ดอลลาร์อ่อนค่า, ความสนใจในตลาดเกิดใหม่, ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และภาษีลดลง, และเงินทุนไหลเข้าสู่หุ้น เซมิคอนดักเตอร์และ AI เช่น Alibaba และ SMIC