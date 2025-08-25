อ่านเพิ่มเติม

ข่าวเด่นวันนี้: EURUSD และทองปรับตัวขึ้น หลังพาวเวลล์ส่งสัญญาณ dovish ตลาด Wall Street ฟื้นตัว

ตลาดสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นแรงหลังสุนทรพจน์ dovish ของพาวเวลล์ที่ Jackson Hole

  • ดัชนีสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นเด่น:

    • Nasdaq 100 และ S&P 500 +1.7%

    • Russell 2000 +เกือบ 4%

  • น้ำเสียง dovish ของ เจอโรม พาวเวลล์ เปิดทางให้ เฟดอาจปรับลดดอกเบี้ยในปีนี้

  • ตลาดคาดการณ์การปรับลดดอกเบี้ย 2 ครั้ง โดยครั้งแรกอาจเกิดในเดือนกันยายน

  • พาวเวลล์ระบุว่าความเสี่ยงจาก ตลาดแรงงานอ่อนแอ มีมากกว่าความเสี่ยงเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น

  • การปรับตัวขึ้นบางส่วนของเงินเฟ้อเกิดจากภาษีการค้า แต่มีแนวโน้มเป็นเพียงชั่วคราว

การตอบสนองของตลาด

  • ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า

  • พันธบัตร, คริปโต, และหุ้นปรับตัวขึ้น

  • Ethereum +เกือบ 10% ทะลุ $4,600

  • Bitcoin ฟื้นจาก $112,000 เป็น $115,000

  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ 10 ปี ลด 7 bps ที่ 4.26%

  • EUR/USD ปรับขึ้น >1.15%

  • ทองคำ +1%, เงิน +2.5%

ตลาดพลังงาน

  • ฟิวเจอร์สก๊าซธรรมชาติ -4% จากความกังวลสภาพอากาศเย็น, อุปทานสูง, และปริมาณคงคลังมาก

  • น้ำมันเทรดsideways

ข่าวเศรษฐกิจโลก

  • แคนาดาประกาศ ยกเลิกภาษีสินค้าสหรัฐหลายรายการ ภายใต้ USMCA และยกเลิกภาษีตอบโต้ตั้งแต่ 1 กันยายน

  • ภาษี “เชิงกลยุทธ์” เช่น อะลูมิเนียมและเหล็กยังคงอยู่ เพื่อรอการเจรจาข้อตกลงสุดท้ายกับสหรัฐฯ

ตลาดจีน

  • ดัชนีหลักปรับขึ้น โดย Shanghai Composite ทะลุ จุดสูงสุด 10 ปี

  • CHN.cash futures +เกือบ 2.5%

  • การปรับตัวขึ้นเกิดจาก ดอลลาร์อ่อนค่า, ความสนใจในตลาดเกิดใหม่, ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และภาษีลดลง, และเงินทุนไหลเข้าสู่หุ้น เซมิคอนดักเตอร์และ AI เช่น Alibaba และ SMIC

หุ้น:
ข่าวในตลาดการเงิน

