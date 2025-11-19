US Open: ดัชนีวอลล์สตรีทยังถูกกดดันต่อเนื่อง 📌 หุ้นเทคโนโลยีร่วงหนัก

US Stock Futures ร่วงต่อเนื่อง วันอังคาร 📉
ตลาดหุ้นสหรัฐยังคงเผชิญแรงขายต่อเนื่อง หลังจาก cryptocurrencies ร่วงหนักหลายวันติดต่อกัน ซึ่งสะท้อนถึง ความกังวลด้านความเสี่ยงและความผันผวนในตลาดหุ้นที่เพิ่มขึ้น
-
ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความยั่งยืนของ แรงขับเคลื่อนจากหุ้นเทคโนโลยี เพิ่มขึ้น
-
ตลาดเริ่มจับตาผลประกอบการของ Nvidia (NVDA.US) ซึ่งจะประกาศหลังตลาดปิดวันพรุ่งนี้
-
แม้ นักวิเคราะห์ Evercore ISI ออกความคิดเห็นเชิงบวก แต่ราคาหุ้นวันนี้ยังร่วงกว่า 2%
ข้อมูลแรงงานสหรัฐล่าสุด (สัปดาห์สิ้นสุด 18 ต.ค. 2025)
-
จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายใหม่: 232,000 ราย ใกล้เคียงกับสัปดาห์ก่อนหน้า และสูงกว่าค่าเฉลี่ยเดือนที่ผ่านมา
-
จำนวนผู้ยังได้รับสวัสดิการต่อเนื่อง: 1.957 ล้านราย เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 1.947 ล้านราย
-
ตัวเลขนี้ยังใกล้ระดับสูงสุดตั้งแต่ปี 2021
-
ช่วง การปิดหน่วยงานรัฐบาลกลาง การรายงานตัวเลขแรงงานและข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญถูกเลื่อน ทำให้ยากต่อการประเมินตลาดแรงงานอย่างแม่นยำ
-
ทั้งดอลลาร์และดัชนีหุ้นไม่ได้ตอบสนองต่อข้อมูลที่ล่าช้านี้
-
นักลงทุนรอ รายงานตลาดแรงงาน (วันพฤหัสบดี) และ รายได้จริงของแรงงาน (วันศุกร์)
แนวโน้มหุ้นเทคโนโลยีวันนี้
-
AMD และ Micron ปรับลดลง เป็นการปรับฐานหลังจากปรับขึ้นต่อเนื่อง แม้ตลาดจะอยู่ในสภาพหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
-
หุ้น PDD Holdings (Temu, PDD.US) ของจีน ร่วงหลังผลประกอบการออกมา น่าผิดหวัง
Source: xStation5
US Macro – ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ 📊
-
US Core Durable Goods (MoM, ปรับปรุง): +0.3% เทียบกับคาดการณ์ +0.4% และค่าเดิม +0.4%
-
US Durable Goods (YoY, ปรับปรุง): +2.9% ตรงตามคาดการณ์และค่าเดิม
-
US Factory Orders (MoM): +1.4% ตรงตามคาดการณ์ หลังจาก -1.3% ก่อนหน้า
-
NAHB Housing Market Index: 38 เทียบกับคาดการณ์ 37 และค่าเดิม 37
ผลกระทบต่อ USD: ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (USDIDX) ปรับลดลงเล็กน้อย หลังตัวเลขเศรษฐกิจอ่อนกว่าคาด ทำให้การเติบโตของคำสั่งซื้อ Durable Goods รายเดือนต่ำกว่าที่ตลาดคาด
Company News – Axalta (AXTA.US)
หุ้น Axalta ปรับขึ้นวันนี้ หลังประกาศ ควบรวมกับ Akzo Nobel เพื่อสร้างบริษัทชั้นนำด้าน Industrial Coatings ระดับโลก มูลค่าประมาณ 25 พันล้านดอลลาร์
-
ดีลคาดว่าจะปิดระหว่าง ปลายปี 2026 – ต้นปี 2027
-
สัดส่วนหุ้น: Akzo Nobel ถือ 55% และ Axalta ถือ 45%
-
บริษัทรวมตั้งเป้ารายได้ 17 พันล้านดอลลาร์ต่อปี และประหยัดต้นทุน 600 ล้านดอลลาร์, 90% จะเกิดขึ้นใน 3 ปีแรก
-
มีสำนักงานใหญ่ สองแห่ง คือ อัมสเตอร์ดัม และ ฟิลาเดลเฟีย
-
หลังช่วงเปลี่ยนผ่านที่จดทะเบียนสองตลาดหุ้น บริษัทจะ จดทะเบียนที่ NYSE ใต้ชื่อและสัญลักษณ์ใหม่
-
Greg Poux-Guillaume, CEO ของ Akzo Nobel, จะนำบริษัทรวมใหม่ที่ประกอบด้วย กว่า 100 แบรนด์, 173 โรงงาน, และ 91 ศูนย์วิจัยและพัฒนา
Company News
Blue Owl Capital (OWL.US)
หุ้นปรับลดลง ประมาณ 5% หลังมีแรงกดดันใหม่จากการตัดสินใจ ระงับการไถ่ถอนหุ้นของนักลงทุนในกองทุน BDC ส่วนตัวมูลค่า 1.8 พันล้านดอลลาร์ จนกว่าการควบรวมกับกองทุนสาธารณะ OBDC ขนาด 17.6 พันล้านดอลลาร์ จะเสร็จสิ้นในต้นปีหน้า
-
หลังควบรวม นักลงทุนในกองทุนส่วนตัวจะได้รับหุ้น OBDC
-
ด้วยส่วนลดตลาดปัจจุบัน นักลงทุนอาจขาดทุนสูงสุด ราว 20%
-
Blue Owl ระบุว่าการควบรวมจะสร้าง แพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น, เพิ่มศักยภาพรายได้ และฟื้นสภาพคล่องให้ผู้ถือกองทุนส่วนตัว
-
บริษัทเน้นว่า ความผันผวนของ BDC เป็นเรื่องปกติและสะท้อนการเคลื่อนไหวของตลาด ไม่ใช่คุณภาพเครดิตที่เสื่อมลง
LifeMD (LFMD.US)
หุ้นร่วง มากกว่า 10% หลังรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ต่ำกว่าคาด ทั้งด้าน รายได้และกำไร แม้ยอดขายปีต่อปีเติบโต 13%
-
ปรับ guidance ใหม่สะท้อนการขายหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทใน WorkSimpli Software
-
ไตรมาส 4/2025: คาดรายได้ 45–46 ล้านดอลลาร์ และ Adjusted EBITDA 3–4 ล้านดอลลาร์
-
ทั้งปี 2025: รายได้คาด 192–193 ล้านดอลลาร์ ลดลงจากเดิม 250–255 ล้านดอลลาร์
-
Adjusted EBITDA คาด 13.5–14.5 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นราว 254% เมื่อเทียบกับปี 2024
Ceva (CEVA.US)
หุ้นร่วง มากกว่า 10% แต่ฟื้นบางส่วนหลังการเปิดขายหุ้นสามัญ 3 ล้านหุ้น
-
ผู้ประกันภัยได้รับตัวเลือกซื้อหุ้นเพิ่ม 450,000 หุ้น ภายใน 30 วัน
-
หุ้นทั้งหมดขายโดยบริษัทเพื่อใช้เงิน ลงทุนหรือซื้อกิจการ/เทคโนโลยีเสริม, รวมถึง วัตถุประสงค์ทั่วไป เช่น ทุนหมุนเวียน, CAPEX หรือซื้อหุ้นคืน
Source: xStation5
สรุปข่าวเช้า
🚨 US100 ลบกำไรที่ทำได้ทั้งหมด หลังความผันผวนตลาด
Palo Alto – หลังประกาศผลประกอบการ
US100 ขยับขึ้นหลังข้อมูล NFP ออกมาดีกว่าคาด 💡