ข่าวเด่น: ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐอ่อนกว่าคาด 📌 การสั่งซื้อปรับลดลงเล็กน้อย

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐอ่อนกว่าคาดเล็กน้อย 📉
US Core Durable Goods (ปรับรายเดือน): +0.3% เทียบกับคาดการณ์ +0.4% และ +0.4% ก่อนหน้า
US Durable Goods (ปรับรายปี): +2.9% ตรงตามคาดการณ์และเท่ากับค่าเดิม
US Factory Orders (MoM): +1.4% ตรงตามคาดการณ์ หลังจาก -1.3% ก่อนหน้า
NAHB Housing Market Index: 38 เทียบกับคาดการณ์ 37 และค่าเดิม 37
ผลกระทบต่อ USD: ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (USDIDX) ปรับลดลงเล็กน้อย หลังตัวเลขเศรษฐกิจอ่อนกว่าคาด ทำให้การเติบโตของคำสั่งซื้อ Durable Goods รายเดือนต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์
Source: xStation5
ข่าวเด่น: PMI ยูโรโซนออกมาต่ำกว่าคาด!
ปฏิทินเศรษฐกิจ: วันสำคัญที่อัดแน่นด้วยข้อมูลและถ้อยแถลงจากผู้กำหนดนโยบาย
ข่าวเด่น: ดัชนี Philly Fed ต่ำกว่าคาด ภาคการผลิตอ่อนแรง แต่มุมมองอนาคตปรับดีขึ้น 📌
ข่าวเด่น: ดัชนี PPI ของเยอรมนีออกมาสูงกว่าคาดเล็กน้อย!