08:28 · 19 พฤศจิกายน 2025

ข่าวเด่น: ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐอ่อนกว่าคาด 📌 การสั่งซื้อปรับลดลงเล็กน้อย

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐอ่อนกว่าคาดเล็กน้อย 📉

  • US Core Durable Goods (ปรับรายเดือน): +0.3% เทียบกับคาดการณ์ +0.4% และ +0.4% ก่อนหน้า

  • US Durable Goods (ปรับรายปี): +2.9% ตรงตามคาดการณ์และเท่ากับค่าเดิม

  • US Factory Orders (MoM): +1.4% ตรงตามคาดการณ์ หลังจาก -1.3% ก่อนหน้า

  • NAHB Housing Market Index: 38 เทียบกับคาดการณ์ 37 และค่าเดิม 37

ผลกระทบต่อ USD: ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (USDIDX) ปรับลดลงเล็กน้อย หลังตัวเลขเศรษฐกิจอ่อนกว่าคาด ทำให้การเติบโตของคำสั่งซื้อ Durable Goods รายเดือนต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์

 

