EURUSD drops 0.1% on hawkish statement from Fed St. Louis President 📉

Alberto Musalem, ประธานและ CEO ของ Federal Reserve Bank of St. Louis แสดงความมั่นใจปานกลางต่อการจ้างงานเต็มรูปแบบในสหรัฐฯ พร้อมเตือนถึงความเสี่ยงเงินเฟ้อที่ยังคงมีอยู่ เขามองว่านโยบายอยู่ระหว่าง ค่อนข้างเข้มงวดกับเป็นกลาง ซึ่งเหมาะสมกับแนวโน้มเศรษฐกิจปัจจุบันและความไม่แน่นอนที่ยังดำเนินอยู่
Musalem ลงมติสนับสนุน การลดดอกเบี้ย 25 bps เพื่อปรับนโยบายตอบสนองต่อความเสี่ยงตลาดแรงงานด้านลบ เช่น ความคาดหวังการหางานลดลง และการจ้างงานอ่อนแอ แต่เห็นว่ามีพื้นที่จำกัดสำหรับการผ่อนคลายเพิ่มเติม เขาคาดว่าตลาดแรงงานจะยังคงอยู่ที่ระดับการจ้างงานเต็มรูปแบบในอนาคตอันใกล้
ด้านเงินเฟ้อ เขาชี้ว่าความกดดันจากภาษีศุลกากรยังไม่ปรากฏชัดเจน ขณะที่สภาพการเงิน เช่น credit spreads ต่ำ ยังคงสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
EURUSD หยุดการฟื้นตัวเหนือ 1.177 ก่อนการกล่าวสุนทรพจน์ของ Musalem และกำลังทดสอบการกลับลงต่ำกว่าระดับสำคัญนี้ แม้กระนั้น คู่สกุลเงินหลักยังคงบวก 0.2% ของวัน
Source: xStation5