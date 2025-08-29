ข่าวเด่น: EURUSD อ่อนตัวลงหลังรายงานการประชุม ECB 📉

ตามบันทึกล่าสุดจากการประชุม ECB เดือนกรกฎาคม
อัตราดอกเบี้ยในยูโรโซนยังคงอยู่ในระดับที่เป็นกลาง
แม้จะมีความไม่แน่นอนที่ยังคงสูงเป็นพิเศษ แต่สมาชิกบางส่วนมองว่า ความเสี่ยงเงินเฟ้อเอนเอียงไปทางขาลง อย่างไรก็ตาม การเลือกที่จะรอถือเป็นทางเลือกที่มีคุณค่าและแข็งแกร่งในการรับมือกับความไม่แน่นอน รวมถึงติดตามผลกระทบจากภาษี
การปรับลดดอกเบี้ยที่ผ่านมา ยังคงส่งผลต่อเนื่อง โดยช่วยผ่อนคลายด้านสินเชื่อและสนับสนุนอุปสงค์ แม้ว่าการเติบโตของการปล่อยสินเชื่อภาคธนาคารยังอยู่ในระดับปานกลาง ตลาดกำลังคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดดอกเบี้ยเพิ่มอีก 25 จุดพื้นฐานภายในสิ้นปีนี้ แต่โดยรวมเงื่อนไขทางการเงินยังคงผ่อนคลายอยู่ ทั้งนี้ การสื่อสารของ ECB ควรจะไม่ส่งสัญญาณชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางถัดไป
การแข็งค่าของเงินยูโร ถูกมองว่าเป็นเชิงโครงสร้าง และไม่น่าจะกลับทิศในระยะสั้น
การปรับฐานของ EURUSD ในช่วงชั่วโมงที่ผ่านมา เกิดขึ้นจากปัจจัยทางเทคนิคเป็นหลัก เนื่องจากบันทึกการประชุมสะท้อนน้ำเสียงที่ย้ำการ “หยุดพัก” และการสื่อสารที่ระมัดระวัง
อัตราแลกเปลี่ยนขณะนี้เคลื่อนไหวอยู่ใน ช่วงการแกว่งตัว (consolidation) ต่อเนื่อง หลังจากการดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำล่าสุดบริเวณ 1.156–1.157
ที่มา: xStation5