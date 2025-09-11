📣 EURUSD รอติดตามประชุม ECB

ECB จะประกาศดอกเบี้ย 11 ก.ย. พร้อมแถลงข่าวโดยประธาน Christine Lagarde
ECB กลับประชุมดอกเบี้ย หลังช่วงพักฤดูร้อน
-
แนวโน้มดอกเบี้ย: ด้วยเศรษฐกิจยูโรโซนแข็งแกร่งและเงินเฟ้อใกล้เป้าหมาย โอกาสลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมมีน้อย
-
เงินเฟ้อใกล้เป้าหมาย: เงินเฟ้อในยูโรโซนหยุดลดต่อเนื่อง ทำให้ ECB อยู่ในตำแหน่งสบาย ลดความจำเป็นในการปรับลดดอกเบี้ย
-
อัตราฝากเงิน 2.0% ช่วยเป็นบัฟเฟอร์ หากเกิดปัญหาเศรษฐกิจรุนแรงยังสามารถปรับลดได้
-
ความเสี่ยง: หากมีข้อตกลงการค้ากับสหรัฐฯ ส่งผลเงินเฟ้อต่ำและยูโรแข็ง Lagarde อาจกล่าวถึงความเป็นไปได้นี้ ซึ่งอาจทำให้ยูโรอ่อนค่าชั่วคราว
เงินเฟ้อยูโรโซนปรับตัวขึ้นเล็กน้อยจาก 2% แต่ ECB คาดว่าจะถึงเป้าหมายในระยะกลาง
แหล่งข้อมูล: XTB Research, Bloomberg Finance LP
เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยงเปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ
ยอดขายปลีกอ่อนตัวเล็กน้อย แต่เมื่อปรับกำลังซื้อจริงกลับสู่ระดับสูงของปี 2021
แหล่งข้อมูล: XTB Research, Bloomberg Finance LP
ยูโรโซน: แนวโน้มเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นผู้บริโภค
-
ความเชื่อมั่นผู้บริโภค: พยายามฟื้นตัวในเดือนที่ผ่านมา แต่เริ่มลดลงอีก ยังไม่กลับสู่ระดับปี 2016–2020
-
ยอดขายปลีก: ฟื้นตัวแบบ YoY ใกล้เคียงช่วงก่อนหน้า แต่ฐานต่ำจากปีก่อนช่วยหนุนตัวเลข
-
กิจกรรมทางธุรกิจ: ขยายตัวช้าและค่อยเป็นค่อยไป แม้มีความกังวลเรื่องอุปสงค์ต่างประเทศและปัญหาการคลังของภูมิภาค
-
ฝรั่งเศส: การจ้างงานเพิ่มสูงสุดในรอบปี แต่ภาษีใหม่อาจทำให้เกิดการเลิกจ้าง
-
เยอรมนี: คำสั่งซื้อชะลอตัวจากอุปสงค์ภายในต่ำและค่าแรงสูง ทำให้เกิดการปรับโครงสร้าง
-
-
ข้อสรุป: การลดความไม่แน่นอนด้านการค้าลง, การขยายตัวของภาคธุรกิจ, และเงินเฟ้อที่คงที่ ชี้ชัดว่าการ หยุดชั่วคราวของ ECB ยังเหมาะสม
แหล่งข้อมูล: XTB Research, Bloomberg Finance LP
Business activity in Europe remains on the edge of expansion, far from the dynamism needed for a decisive improvement in sentiment. Nevertheless, we see a clear improvement compared to what we observed a few or several months ago. Source: XTB Research, Macrobond data
Markets Eye Stability and Potential Cuts from December
Market expectations point to no changes in interest rates for both Thursday's decision and the October meeting. A slightly higher probability is assigned to September, so any dovish statements could increase expectations for December. However, the market does not anticipate a full cut until mid-next year.
Source: Bloomberg Finance LP
สถานการณ์ EURUSD
-
คู่สกุลเงินสำคัญของโลกเปิดสัปดาห์ที่ ใกล้ 1.18 สูงสุดตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม
-
ความผันผวนลดลง เนื่องจากแรงกดดันต่อดอลลาร์ลดลงท่ามกลางสงครามการค้า
-
ความแตกต่างนโยบายการเงินใกล้เกิด:
-
ECB: อัตราดอกเบี้ยคงตัว เศรษฐกิจไม่แย่มาก ความเสี่ยงถดถอยต่ำ
-
Fed: เตรียมวงจรการลดดอกเบี้ย ตลาดแรงงานส่งสัญญาณลบ
-
-
โอกาสที่คู่เงินจะถึง 1.20 ในปีนี้ยังเป็นไปได้ แต่ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์อาจมีผลต่อค่าเงิน
-
หากตอบสนองต่อปัจจัยเศรษฐกิจและการเงินเป็นหลัก แนวโน้มขาขึ้นใน ช่องแนวโน้ม อาจดำเนินต่อ
แหล่งข้อมูล: XTB Research, Bloomberg Finance LP