📣 EURUSD รอติดตามประชุม ECB

08:40 11 กันยายน 2025

ECB จะประกาศดอกเบี้ย 11 ก.ย. พร้อมแถลงข่าวโดยประธาน Christine Lagarde

ECB กลับประชุมดอกเบี้ย หลังช่วงพักฤดูร้อน

  • แนวโน้มดอกเบี้ย: ด้วยเศรษฐกิจยูโรโซนแข็งแกร่งและเงินเฟ้อใกล้เป้าหมาย โอกาสลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมมีน้อย

  • เงินเฟ้อใกล้เป้าหมาย: เงินเฟ้อในยูโรโซนหยุดลดต่อเนื่อง ทำให้ ECB อยู่ในตำแหน่งสบาย ลดความจำเป็นในการปรับลดดอกเบี้ย

  • อัตราฝากเงิน 2.0% ช่วยเป็นบัฟเฟอร์ หากเกิดปัญหาเศรษฐกิจรุนแรงยังสามารถปรับลดได้

  • ความเสี่ยง: หากมีข้อตกลงการค้ากับสหรัฐฯ ส่งผลเงินเฟ้อต่ำและยูโรแข็ง Lagarde อาจกล่าวถึงความเป็นไปได้นี้ ซึ่งอาจทำให้ยูโรอ่อนค่าชั่วคราว

 

เงินเฟ้อยูโรโซนปรับตัวขึ้นเล็กน้อยจาก 2% แต่ ECB คาดว่าจะถึงเป้าหมายในระยะกลาง
แหล่งข้อมูล: XTB Research, Bloomberg Finance LP

ยอดขายปลีกอ่อนตัวเล็กน้อย แต่เมื่อปรับกำลังซื้อจริงกลับสู่ระดับสูงของปี 2021
แหล่งข้อมูล: XTB Research, Bloomberg Finance LP

 
 

ยูโรโซน: แนวโน้มเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นผู้บริโภค

  • ความเชื่อมั่นผู้บริโภค: พยายามฟื้นตัวในเดือนที่ผ่านมา แต่เริ่มลดลงอีก ยังไม่กลับสู่ระดับปี 2016–2020

  • ยอดขายปลีก: ฟื้นตัวแบบ YoY ใกล้เคียงช่วงก่อนหน้า แต่ฐานต่ำจากปีก่อนช่วยหนุนตัวเลข

  • กิจกรรมทางธุรกิจ: ขยายตัวช้าและค่อยเป็นค่อยไป แม้มีความกังวลเรื่องอุปสงค์ต่างประเทศและปัญหาการคลังของภูมิภาค

    • ฝรั่งเศส: การจ้างงานเพิ่มสูงสุดในรอบปี แต่ภาษีใหม่อาจทำให้เกิดการเลิกจ้าง

    • เยอรมนี: คำสั่งซื้อชะลอตัวจากอุปสงค์ภายในต่ำและค่าแรงสูง ทำให้เกิดการปรับโครงสร้าง

  • ข้อสรุป: การลดความไม่แน่นอนด้านการค้าลง, การขยายตัวของภาคธุรกิจ, และเงินเฟ้อที่คงที่ ชี้ชัดว่าการ หยุดชั่วคราวของ ECB ยังเหมาะสม

แหล่งข้อมูล: XTB Research, Bloomberg Finance LP

 

Business activity in Europe remains on the edge of expansion, far from the dynamism needed for a decisive improvement in sentiment. Nevertheless, we see a clear improvement compared to what we observed a few or several months ago. Source: XTB Research, Macrobond data

 

Markets Eye Stability and Potential Cuts from December

Market expectations point to no changes in interest rates for both Thursday's decision and the October meeting. A slightly higher probability is assigned to September, so any dovish statements could increase expectations for December. However, the market does not anticipate a full cut until mid-next year.

 

Source: Bloomberg Finance LP

 

สถานการณ์ EURUSD

  • คู่สกุลเงินสำคัญของโลกเปิดสัปดาห์ที่ ใกล้ 1.18 สูงสุดตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม

  • ความผันผวนลดลง เนื่องจากแรงกดดันต่อดอลลาร์ลดลงท่ามกลางสงครามการค้า

  • ความแตกต่างนโยบายการเงินใกล้เกิด:

    • ECB: อัตราดอกเบี้ยคงตัว เศรษฐกิจไม่แย่มาก ความเสี่ยงถดถอยต่ำ

    • Fed: เตรียมวงจรการลดดอกเบี้ย ตลาดแรงงานส่งสัญญาณลบ

  • โอกาสที่คู่เงินจะถึง 1.20 ในปีนี้ยังเป็นไปได้ แต่ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์อาจมีผลต่อค่าเงิน

  • หากตอบสนองต่อปัจจัยเศรษฐกิจและการเงินเป็นหลัก แนวโน้มขาขึ้นใน ช่องแนวโน้ม อาจดำเนินต่อ

แหล่งข้อมูล: XTB Research, Bloomberg Finance LP

 

 

 

12.09.2025
20:00

 17:14

