ข่าวเด่น:EURUSD ขยับขึ้น หลัง GDP สหรัฐออกมาสูงกว่าคาด 📌

08:18 29 สิงหาคม 2025

01:30 PM BST, สหรัฐอเมริกา – ข้อมูล GDP

  • GDP (Q2): จริง 3.3% QoQ | คาดการณ์ 3.0% QoQ | ก่อนหน้า -0.5% QoQ

  • GDP Price Index (Q2): จริง 2.0% QoQ | คาดการณ์ 2.0% QoQ | ก่อนหน้า 3.8% QoQ

  • GDP Sales (Q2): จริง 6.8% | คาดการณ์ 6.3% | ก่อนหน้า -3.1%

  • PCE Prices (Q2): จริง 2.0% | คาดการณ์ 2.1% | ก่อนหน้า 3.7%

  • Core PCE Prices (Q2): จริง 2.5% | คาดการณ์ 2.5% | ก่อนหน้า 3.5%

  • Real Consumer Spending (Q2): จริง 1.6% | คาดการณ์ 1.4% | ก่อนหน้า 0.5%

เศรษฐกิจสหรัฐฯ Q2/2025 ฟื้นตัวแรง 🚀

  • GDP โต 3.3% (Q1 -0.5%)

  • การใช้จ่ายผู้บริโภคหนุน แม้การลงทุน-ส่งออกอ่อนแอ

  • Real GDI พุ่ง 4.8%, Real Final Sales +1.9%

  • เงินเฟ้อ PCE 2.0% (Core 2.5%)

  • กำไรบริษัท +$65.5B พลิกฟื้นจาก -$90.6B ใน Q1

 

หุ้น:
12.09.2025
20:00

 17:14

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และการคาดการณ์เงินเฟ้อ

การซื้อขายวันนี้ในยุโรปและสหรัฐฯ การซื้อขายวันนี้จะไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ แต่สิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจคือ ผลสำรวจเบื้องต้นเดือนกันยายนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน...

 13:14

ข่าวเด่น: การประมาณการ GDP ของสหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตัวเลขการผลิตออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

สหราชอาณาจักร (UK) การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production) YoY: +0.2% (ก่อนหน้า 0.0%) MoM: -1.3% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า...
