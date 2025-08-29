ข่าวเด่น:EURUSD ขยับขึ้น หลัง GDP สหรัฐออกมาสูงกว่าคาด 📌

01:30 PM BST, สหรัฐอเมริกา – ข้อมูล GDP
GDP (Q2): จริง 3.3% QoQ | คาดการณ์ 3.0% QoQ | ก่อนหน้า -0.5% QoQ
GDP Price Index (Q2): จริง 2.0% QoQ | คาดการณ์ 2.0% QoQ | ก่อนหน้า 3.8% QoQ
GDP Sales (Q2): จริง 6.8% | คาดการณ์ 6.3% | ก่อนหน้า -3.1%
PCE Prices (Q2): จริง 2.0% | คาดการณ์ 2.1% | ก่อนหน้า 3.7%
Core PCE Prices (Q2): จริง 2.5% | คาดการณ์ 2.5% | ก่อนหน้า 3.5%
Real Consumer Spending (Q2): จริง 1.6% | คาดการณ์ 1.4% | ก่อนหน้า 0.5%
เศรษฐกิจสหรัฐฯ Q2/2025 ฟื้นตัวแรง 🚀
-
GDP โต 3.3% (Q1 -0.5%)
-
การใช้จ่ายผู้บริโภคหนุน แม้การลงทุน-ส่งออกอ่อนแอ
-
Real GDI พุ่ง 4.8%, Real Final Sales +1.9%
-
เงินเฟ้อ PCE 2.0% (Core 2.5%)
-
กำไรบริษัท +$65.5B พลิกฟื้นจาก -$90.6B ใน Q1