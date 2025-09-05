ข่าวเด่น: EURUSD เงียบหลัง GDP ไตรมาส 2 ของยูโรโซน 📌 🇪🇺

10:00 น. BST, ยูโรโซน – ข้อมูล GDP:
GDP (Q2): ตัวเลขจริง +1.5% YoY; คาดการณ์ +1.4% YoY; ไตรมาสก่อนหน้า +1.5% YoY
GDP (Q2): ตัวเลขจริง +0.1% QoQ; คาดการณ์ +0.1% QoQ; ไตรมาสก่อนหน้า +0.6% QoQ
10:00 น. BST, ยูโรโซน – ข้อมูลการจ้างงาน:
การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน (Q2): ตัวเลขจริง +0.6% YoY; คาดการณ์ +0.7% YoY; ไตรมาสก่อนหน้า +0.7% YoY
การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน (Q2): ตัวเลขจริง +0.1% QoQ; คาดการณ์ +0.1% QoQ; ไตรมาสก่อนหน้า +0.2% QoQ
แม้ว่าการเติบโตไตรมาสนี้จะชะลอตัวตามที่คาดการณ์ไว้ แต่ตัวเลขแบบปีต่อปียังคงอยู่ที่ 1.5% ซึ่งสูงกว่าที่คาดว่าจะลดลง 0.1 จุด การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานยังคงเป็นบวกเล็กน้อย ตลาดแทบไม่ตอบสนองเพราะไม่มีความประหลาดใจในตัวเลขสุดท้ายของ Q2
EURUSD is approaching the support previously set at 1.169 before the main currency pair descended and consolidated between 1.162 and 1.168, currently trading bullishly above both 30- and 100-hour exponential moving average. Source: xStation5