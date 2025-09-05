อ่านเพิ่มเติม

ข่าวเด่น: EURUSD เงียบหลัง GDP ไตรมาส 2 ของยูโรโซน 📌 🇪🇺

17:37 5 กันยายน 2025

10:00 น. BST, ยูโรโซน – ข้อมูล GDP:

  • GDP (Q2): ตัวเลขจริง +1.5% YoY; คาดการณ์ +1.4% YoY; ไตรมาสก่อนหน้า +1.5% YoY

  • GDP (Q2): ตัวเลขจริง +0.1% QoQ; คาดการณ์ +0.1% QoQ; ไตรมาสก่อนหน้า +0.6% QoQ

 10:00 น. BST, ยูโรโซน – ข้อมูลการจ้างงาน:

เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง

เปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ

  • การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน (Q2): ตัวเลขจริง +0.6% YoY; คาดการณ์ +0.7% YoY; ไตรมาสก่อนหน้า +0.7% YoY

  • การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน (Q2): ตัวเลขจริง +0.1% QoQ; คาดการณ์ +0.1% QoQ; ไตรมาสก่อนหน้า +0.2% QoQ

แม้ว่าการเติบโตไตรมาสนี้จะชะลอตัวตามที่คาดการณ์ไว้ แต่ตัวเลขแบบปีต่อปียังคงอยู่ที่ 1.5% ซึ่งสูงกว่าที่คาดว่าจะลดลง 0.1 จุด การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานยังคงเป็นบวกเล็กน้อย ตลาดแทบไม่ตอบสนองเพราะไม่มีความประหลาดใจในตัวเลขสุดท้ายของ Q2

 

EURUSD is approaching the support previously set at 1.169 before the main currency pair descended and consolidated between 1.162 and 1.168, currently trading bullishly above both 30- and 100-hour exponential moving average. Source: xStation5

หุ้น:
กลับไป

ข่าวในตลาดการเงิน

12.09.2025
20:00

🎁 โปรพิเศษ! โบนัส 20% 🎁

⏰ เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง18/09 👉 คลิกดูรายละเอียด & เข้าร่วมตอนนี้เลย! *หมายเหตุ: โปรโมชั่นนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

 17:14

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และการคาดการณ์เงินเฟ้อ

การซื้อขายวันนี้ในยุโรปและสหรัฐฯ การซื้อขายวันนี้จะไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ แต่สิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจคือ ผลสำรวจเบื้องต้นเดือนกันยายนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน...

 13:14

ข่าวเด่น: การประมาณการ GDP ของสหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตัวเลขการผลิตออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

สหราชอาณาจักร (UK) การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production) YoY: +0.2% (ก่อนหน้า 0.0%) MoM: -1.3% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า...
ข่าวเพิ่มเติม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก