ปฏิทินเศรษฐกิจ: 📌 EURUSD รอการเปิดเผยตัวเลข ISM ภาคบริการของสหรัฐฯ

วันนี้เป็นช่วงการซื้อขายที่ค่อนข้างพิเศษ เนื่องจากตลาดยุโรปปิดทำการในวัน Easter Monday ทำให้นักลงทุนสามารถโฟกัสไปที่ตลาดสหรัฐฯ ได้อย่างเต็มที่ ปัจจัยเศรษฐกิจสำคัญของวันนี้คือการประกาศตัวเลข US ISM Services เดือนมีนาคม ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากดัชนี PMI ภาคบริการของสหรัฐฯ (ฉบับสุดท้าย) เมื่อสัปดาห์ก่อนออกมาต่ำกว่าคาด สะท้อนถึงโมเมนตัมที่อ่อนลงของภาคบริการ ขณะที่ตัวเลข ISM เดือนกุมภาพันธ์เคยแข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่ปี 2022 ดังนั้นดัชนีในรอบนี้อาจมีความยากที่จะทำระดับสูงกว่าครั้งก่อน โดยเฉพาะในบริบทที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางและราคาพลังงานกำลังปรับตัวสูงขึ้น
ปฏิทินเศรษฐกิจ
- 15:00 GMT, US ISM Services เดือนมีนาคม: คาดการณ์ที่ 54.9 เทียบกับครั้งก่อน 56.1
- ดัชนีราคาที่จ่าย (Prices Index): คาดการณ์ที่ 67 เทียบกับครั้งก่อน 63
- คำสั่งซื้อใหม่ (New Orders): คาดการณ์ที่ 56.8 เทียบกับครั้งก่อน 58.6
- การจ้างงาน (Employment): คาดการณ์ที่ 51.0 เทียบกับครั้งก่อน 51.6
18:00 GMT, สุนทรพจน์ของ Donald Trump เกี่ยวกับสงครามในอิหร่าน
ควรจับตาการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญขององค์ประกอบด้านราคา (Prices sub-index) หากส่วนนี้ขยายตัวมากกว่าตัวชี้วัดอื่น ๆ เช่นคำสั่งซื้อใหม่หรือภาวะการจ้างงาน จะยิ่งเพิ่มความน่าเชื่อถือของความเสี่ยงภาวะ “stagflation” ในเศรษฐกิจ สถานการณ์ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นส่งผลให้กำลังซื้อของครัวเรือนลดลง ซึ่งในอดีตมักสัมพันธ์กับภาวะตลาดที่ผันผวนหรือแม้กระทั่งตลาดขาลง
อย่างไรก็ตาม ดัชนีราคาส่วนนี้ไม่ได้ส่งผลโดยตรงต่อค่า ISM headline ทำให้มีโอกาสที่ภาพรวมของดัชนีจะเกิดการปรับตัวที่แตกต่างออกไป ขณะเดียวกัน ความเป็นไปได้ที่จะเห็นตัวเลขออกมาต่ำกว่าคาดอย่างรุนแรงก็ไม่สูงมากนัก หลังจากข้อมูลจาก Fed ภูมิภาคต่าง ๆ เช่น Dallas Fed, Philly Fed, Empire State, Richmond Fed และ Kansas City Fed ก่อนหน้านี้ล้วนออกมาดีกว่าคาด ซึ่งสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจบางส่วน และอาจทำให้ดัชนี Prices ปรับขึ้นไปแตะระดับที่ไม่เห็นมานับตั้งแต่ปี 2022
EUR/USD (กรอบเวลา D1)
หากตัวเลข ISM แข็งแกร่ง และดัชนีราคาปรับตัวขึ้นแรง อาจกดดันค่าเงิน EUR/USD อย่างมีนัยสำคัญ และอาจกระตุ้นแรงขายในระยะสั้น ในทางกลับกัน หากองค์ประกอบหลักของ ISM (ไม่รวม Prices) อ่อนแอลง อาจทำให้คู่เงินยังคงแกว่งตัวในกรอบ 1.15 - 1.16 ต่อไป
Source: xStation5
