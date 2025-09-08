อ่านเพิ่มเติม

ข่าวเด่น: EURUSD พุ่งแรงหลัง NFP ออกมาต่ำกว่าคาด 💲

09:07 8 กันยายน 2025

สรุปตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ เดือนสิงหาคม (01:30 PM BST)

  • Nonfarm Payrolls: 22K (คาด 75K, ก่อนหน้า 79K)

  • อัตราว่างงาน: 4.3% (คาด 4.3%, ก่อนหน้า 4.2%)

  • ค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมง (YoY): 3.7% (คาด 3.7%, ก่อนหน้า 3.9%)

  • Private Nonfarm Payrolls: 38K (คาด 75K, ก่อนหน้า 77K)

  • Government Payrolls: -16K (ก่อนหน้า 2K)

  • Manufacturing Payrolls: -12K (คาด -5K, ก่อนหน้า -2K)

  • Participation Rate: 62.3% (ก่อนหน้า 62.2%)

 

 

Payrolls miss, revisions add fuel

Employment data came in well below expectations for August. In addition, there were revisions to the last two months (June and July), with a slight upward revision for July – June to −13k (from +14k) and July to +79k (from +73k), leaving employment for June–July 21k lower than previously reported.

EURUSD is sharply higher, breaking out of the month-long consolidation capped by 1,172 level. The market is currently pricing a full rate cut in September, with potentially another in October and December. Source: xStation5

