ข่าวเด่น: EURUSD พุ่งแรงหลัง NFP ออกมาต่ำกว่าคาด 💲

สรุปตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ เดือนสิงหาคม (01:30 PM BST)
-
Nonfarm Payrolls: 22K (คาด 75K, ก่อนหน้า 79K)
-
อัตราว่างงาน: 4.3% (คาด 4.3%, ก่อนหน้า 4.2%)
-
ค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมง (YoY): 3.7% (คาด 3.7%, ก่อนหน้า 3.9%)
-
Private Nonfarm Payrolls: 38K (คาด 75K, ก่อนหน้า 77K)
-
Government Payrolls: -16K (ก่อนหน้า 2K)
-
Manufacturing Payrolls: -12K (คาด -5K, ก่อนหน้า -2K)
-
Participation Rate: 62.3% (ก่อนหน้า 62.2%)
เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยงเปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ
Payrolls miss, revisions add fuel
Employment data came in well below expectations for August. In addition, there were revisions to the last two months (June and July), with a slight upward revision for July – June to −13k (from +14k) and July to +79k (from +73k), leaving employment for June–July 21k lower than previously reported.
EURUSD is sharply higher, breaking out of the month-long consolidation capped by 1,172 level. The market is currently pricing a full rate cut in September, with potentially another in October and December. Source: xStation5