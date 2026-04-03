EURUSD ชะลอการเคลื่อนไหว ก่อนตัวเลข NFP 📈

- ตลาดแรงงานไม่ใช่ความกังวลอีกต่อไปแล้วหรือ❓
- ตลาดแรงงานไม่ใช่ความกังวลอีกต่อไปแล้วหรือ❓
การปิดทำการของตลาดหุ้นก่อนช่วงวันหยุด ทำให้นักลงทุนได้หยุดหายใจและถอยออกมาจากความผันผวนของ sentiment ที่ถูกกดดันอย่างต่อเนื่องจากความตึงเครียดล่าสุดของสงครามอิหร่าน
สัญญา Futures ของดัชนีสหรัฐฯ ปรับตัวลงเล็กน้อย หลังจากเมื่อวานเกิดความผันผวนอย่างหนัก ซึ่งแม้จะมีความตื่นตระหนกจากถ้อยแถลงของ Donald Trump แต่ตลาดยังสามารถปิดวันด้วยการปรับขึ้นเล็กน้อย
อย่างไรก็ตาม แม้ตลาดหุ้นจะเข้าสู่ช่วงวันหยุด ความผันผวนยังไม่หายไปไหน
เวลา 14:30 น. ตามเวลา CET จะมีการประกาศรายงานที่สำคัญที่สุดของตลาดแรงงานสหรัฐฯ นั่นคือ Non-Farm Payrolls (NFP) ซึ่งจะเป็น “จุดสุดท้าย” ที่กำหนด sentiment ของสมาชิก Federal Reserve ก่อนการประชุมอัตราดอกเบี้ยปลายเดือน
แม้ว่าตลาดวอลล์สตรีทจะปิดทำการ แต่ความสนใจต่อข้อมูลเศรษฐกิจครั้งนี้จะยิ่งสูงขึ้น และอาจทำให้เกิดความผันผวนรุนแรงในคู่เงินหลักที่ช่วงนี้ค่อนข้างเงียบอย่าง EURUSD
ที่มา: XTB Research
เราคาดหวังอะไรจากรายงาน NFP วันนี้?
การจ้างงาน (Payrolls):
ตามฉันทามติของ Bloomberg คาดว่าการจ้างงานสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้น 65,000 ตำแหน่งในเดือนมีนาคม ฟื้นตัวจากการลดลง 92,000 ตำแหน่งในเดือนก่อนหน้า
ในภาคเอกชนเพียงอย่างเดียว คาดว่าการจ้างงานจะฟื้นตัว 70,000 ตำแหน่ง ใกล้ชดเชยการลดลง 86,000 ตำแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์
อัตราการว่างงาน:
คาดว่าจะทรงตัวที่ระดับ 4.4% หลังจากปรับขึ้นอย่างผิดคาดจาก 4.3%
ค่าจ้างเฉลี่ยรายชั่วโมง:
คาดว่าโมเมนตัมการเติบโตจะชะลอลงเล็กน้อย จาก 0.3% เหลือ 0.2% (รายเดือน) และจาก 3.8% เหลือ 3.7% (รายปี)
“ข่าวดีที่สุดคือไม่มีข่าวเซอร์ไพรส์”
แม้ว่าข้อมูลล่าสุดจะอยู่ในระดับแย่ที่สุดระดับหนึ่งนับตั้งแต่วิกฤต 2007–2008 แต่ตลาดไม่ได้เกิดความตื่นตระหนก เนื่องจากถูกมองว่าเป็นผลจากปัจจัย “ชั่วคราว”
การปรับตัวเกิดขึ้นหลัก ๆ ในภาคที่เคยเติบโตแรงก่อนหน้า (เช่น สาธารณสุข การศึกษา และก่อสร้าง) ขณะที่ผลสุทธิในหลายหมวดยังคงเป็นบวก
นอกจากนี้ การประท้วงหยุดงานในภาคสาธารณสุขยังเป็นอีกปัจจัยที่กดดันตัวเลข
อย่างไรก็ตาม อัตราว่างงานยังคงอยู่ในระดับต่ำเชิงประวัติศาสตร์ที่ 4.4% โดยได้รับแรงหนุนจากจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานที่ทรงตัว และตัวเลข ISM Employment ที่ยังแข็งแกร่ง แม้แรงกดดันด้านราคาเพิ่มขึ้น
เสถียรภาพตลาดแรงงาน vs ความกังวลเงินเฟ้อ
ข้อมูลวันนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งท่ามกลางสงครามในอิหร่าน และความเสี่ยงเงินเฟ้อจากราคาพลังงานที่อาจกลายเป็นแรงกดดันระยะยาว
หลังจากถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดของ Donald Trump ความหวังต่อการคลี่คลายอย่างรวดเร็วได้หายไป ทำให้ความเสี่ยงต่อความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐานพลังงานในอ่าวเปอร์เซีย และสถานะของช่องแคบฮอร์มุซกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้ง
ความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานจะยิ่งทำให้ Fed ต้องหันไปโฟกัสที่เงินเฟ้อมากขึ้น
แม้ CPI สหรัฐฯ มีแนวโน้มพุ่งขึ้นในระยะสั้น แต่คำถามสำคัญคือ แรงกระแทกนี้จะเป็นเพียงชั่วคราว หรือจะกลายเป็นแรงกดดันต่อเนื่องที่ลามไปยังราคาสินค้าอาหารและบริการในวงกว้าง
ข้อมูล ISM ล่าสุดชี้ให้เห็นแรงกดดันด้านราคาที่พุ่งขึ้นอย่างรุนแรง
ที่มา: XTB Research
ท่าทีของสมาชิก FOMC เริ่มส่งสัญญาณ “ความระมัดระวังมากขึ้น”
- Alberto Musalem (Fed St. Louis):
- มองว่า Fed ยังมีทั้งโอกาส “ลดดอกเบี้ยและขึ้นดอกเบี้ย” ได้ในอนาคต สะท้อนว่าระดับนโยบายปัจจุบันถือว่าอยู่ในจุดสมดุล → ส่งสัญญาณว่าอาจเป็นช่วง “พักดอกเบี้ยยาว”
- Lorie Logan (Fed Dallas):
- มองว่าบริษัทน้ำมันสหรัฐฯ ไม่น่าจะยอมลดกำไรเพื่อช่วยผู้บริโภค และความเสี่ยงจากอิหร่านอาจทำให้ Fed ต้องกลับไปพิจารณาท่าที “เข้มงวดขึ้น” → มีนัยถึงความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ย
- Michelle Bowman (ผู้ว่าการ Fed):
- ยังคงมีท่าทีผ่อนคลาย (dovish) และคาดว่าดอกเบี้ยอาจถูกลดลง 3 ครั้งภายในสิ้นปี 2026
อย่างไรก็ตาม มุมมองนี้อิงกับความกังวลตลาดแรงงาน หากตัวเลข NFP ออกมาใกล้เคียง ADP ที่แข็งแกร่งล่าสุด ความกังวลเรื่องแรงงานอาจลดความสำคัญลงในการประชุม FOMC เดือนเมษายน
EURUSD (H4)
นับตั้งแต่สงครามในอิหร่านเริ่มต้นขึ้น EURUSD ถูกกดไว้ใต้แนวต้านบริเวณ 1.162 อย่างชัดเจน
ความนิ่งของตลาดในวันศุกร์ช่วยให้คู่เงินฟื้นตัวบางส่วนจากแรงกดดันหลังคำปราศรัยของ Donald Trump แต่โอกาสที่จะกลับไปทดสอบจุดสูงเดิมยังมีจำกัด เนื่องจากตลาดกำลังรอผล NFP
มีเพียงกรณีที่ข้อมูลออกมา “อ่อนกว่าคาดอย่างมีนัยสำคัญ” เท่านั้น ที่อาจเปิดทางให้ราคาลงไปทดสอบระดับ 1.1580 ได้
อย่างไรก็ตาม โอกาสที่กรอบการ sideway ใหญ่จะถูกทะลุยังถือว่าค่อนข้างต่ำในระยะสั้น
Source: xStation5
