EURUSD ขยับขึ้นเล็กน้อย ก่อน PCE สหรัฐ 🗽

วอลล์สตรีทรอคอยตัวเลขเงินเฟ้อสำคัญ ที่มีกำหนดประกาศวันนี้ เวลา 12:30 น. GMT 🏛️
ตลาดการเงินไม่ได้เผชิญสัปดาห์ที่ง่ายนัก
การปรับตัวดีขึ้นของข้อมูลเศรษฐกิจในสหรัฐฯ ประกอบกับการอ่อนแรงของหุ้นกลุ่ม AI กดดันต่อดัชนีหลักของวอลล์สตรีท ขณะเดียวกันผลักดันให้ดอลลาร์แข็งค่ามากที่สุดในรอบสองเดือนที่ผ่านมา ช่วงบ่ายวันนี้ยังมีตัวเลขสำคัญจะประกาศออกมา นั่นคือ PCE แม้ว่าความสำคัญจะลดลงบ้างเมื่อเทียบกับข้อมูลตลาดแรงงาน แต่ก็อาจเพิ่มความไม่แน่นอนเกี่ยวกับท่าทีถัดไปของเฟดได้เช่นกัน
แม้ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะเพิ่งปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพราะการจ้างงานอ่อนแอ แต่ก็ยังจำเป็นต้องติดตามทิศทางเงินเฟ้อก่อนจะตัดสินใจเดินหน้าลดดอกเบี้ยในรอบใหม่ที่รุนแรงขึ้น ข้อมูล PCE ที่จะประกาศในช่วงบ่ายวันนี้ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่เฟดให้ความสำคัญในการติดตามแนวโน้มราคา จะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง
การคาดการณ์ข้อมูล PCE
นักวิเคราะห์คาดว่าจะสะท้อนการฟื้นตัวเล็กน้อยของการเติบโตด้านราคาในเดือนสิงหาคม แม้อัตราเงินเฟ้อรายปีจะทรงตัว ทั้งนี้ PCE มีการเคลื่อนไหวช้ากว่า CPI (ดัชนีราคาผู้บริโภค) เนื่องจากสะท้อนพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไป เช่น หันไปซื้อสินค้าที่ถูกลงเมื่อราคาสูงขึ้น อีกทั้งยังครอบคลุมการใช้จ่ายที่กว้างกว่า
PCE แตกต่างจากเงินเฟ้อ (CPI) อย่างไร?
-
CPI: วัดเฉพาะสิ่งที่ผู้บริโภคจ่ายจากกระเป๋าตนเอง โดยใช้ตะกร้าสินค้าคงที่ที่ปรับทุกสองปี ทำให้ไม่สามารถสะท้อนการเปลี่ยนแปลงสินค้าใหม่ ๆ หรือราคาที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้
-
PCE: ครอบคลุมสินค้าและบริการทั้งหมดที่ถูกบริโภคในประเทศ ไม่ว่าจะซื้อโดยผู้บริโภคเอง ธุรกิจ หรือรัฐบาล อีกทั้งยังอนุญาตให้มีการแทนที่สินค้าได้ทุกเดือนตามราคาที่เปลี่ยนแปลง (เช่น เปลี่ยนจากเนื้อวัวเป็นเนื้อไก่เมื่อราคาวัวแพงขึ้น) ด้วยเหตุนี้ PCE จึงมักเติบโตช้ากว่า CPI แม้ผลต่างจะไม่ใหญ่มากนัก
ทำไม PCE มักจะต่ำกว่า CPI?
PCE ให้น้ำหนักที่น้อยกว่าสำหรับราคาที่ปรับขึ้นเร็ว ตัวอย่างชัดเจนคือ ที่อยู่อาศัย ซึ่งคิดเป็น 33% ของตะกร้า CPI แต่มีเพียง 15% ใน PCE ดังนั้น CPI มักจะสูงกว่า PCE เช่นเดียวกับสถานการณ์ปัจจุบัน
นอกจากนี้ ยังมีความแตกต่างด้านวิธีการคำนวณของสินค้าและบริการบางประเภท เช่น ตั๋วเครื่องบิน — CPI ใช้เส้นทางการบินคงที่จำนวนหนึ่ง ขณะที่ PCE ใช้ข้อมูลค่าใช้จ่ายจริงของผู้โดยสารและจำนวนไมล์ที่เดินทาง
สิ่งที่คาดหวังวันนี้
หาก PCE ยังคงเพิ่มขึ้น อาจทำให้เจ้าหน้าที่เฟดต้องชะลอการตัดสินใจ แต่หากตัวเลขทรงตัวหรือต่ำลง อาจช่วยสนับสนุนเหตุผลในการลดดอกเบี้ยอีก 2 ครั้งภายในสิ้นปีนี้ ปัจจุบัน ตามข้อมูลของ Fed Watch มีความเป็นไปได้ 87% ที่จะลดดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม และ 58% ที่จะลดอีกครั้งในเดือนธันวาคม แต่หาก PCE ขึ้นเกินระดับต่อไปนี้ สถานการณ์อาจเปลี่ยนไปอย่างมาก:
-
Core PCE (YoY): +2.9% (เท่ากับเดือนกรกฎาคม)
-
Core PCE (MoM): +0.2% (ต่ำกว่า +0.3% ของเดือนกรกฎาคม)
-
PCE (YoY): +2.7% (สูงกว่า +2.6% ของเดือนกรกฎาคม)
-
PCE (MoM): +0.3% (สูงกว่า +0.2% ของเดือนกรกฎาคม)
ตัวเลขเหล่านี้ออกมาหลังจากข้อมูล GDP ที่ถูกปรับขึ้นอย่างน่าประหลาดใจเมื่อวันพฤหัสบดี เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัวแบบ annualized ที่ 3.8% ในไตรมาส 2 (จากเดิมคาด 3.3%) ฟื้นตัวจากการหดตัว -0.5% ในไตรมาสแรก การหดตัวก่อนหน้านั้นมาจากการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นล่วงหน้าก่อนนโยบายภาษีใหม่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งผลกระทบได้ค่อย ๆ จางหายเมื่อกระแสการค้าเข้าสู่ภาวะปกติ
ปัจจัยสำคัญของเฟด
แม้การเติบโตทางเศรษฐกิจแข็งแกร่ง แต่เฟดยังให้ความสำคัญกับ เงินเฟ้อและตลาดแรงงานที่อ่อนแอ ภาษียังคงเป็นความเสี่ยง แต่ยังไม่ทำให้เกิดช็อกด้านเงินเฟ้ออย่างที่กังวล ถึงแม้ทรัมป์ยังคงประกาศมาตรการใหม่ เช่น ยา เฟอร์นิเจอร์ และรถบรรทุก นอกจากนี้ ยังมีประเด็นอัตราดอกเบี้ย เงินดอลลาร์อ่อนค่า และนโยบายการย้ายถิ่นฐานที่ส่งผลต่อราคาสินค้า
เมื่อวานนี้ ทรัมป์ยังให้ความเห็นว่า “การลดดอกเบี้ยควรเป็นฐานของนโยบาย แม้ว่าเศรษฐกิจจะแข็งแรง” ซึ่งอาจบ่งชี้ว่า แม้ปีนี้เฟดจะยังคงระมัดระวังเรื่องเงินเฟ้อ แต่ปีหน้าอาจแตกต่างไป หากเฟดได้รับประธานใหม่ที่ทรัมป์เสนอชื่อ และมีท่าทีผ่อนคลายมากขึ้น มุ่งเน้นต้นทุนทางการเงินที่ถูกลง ในระยะยาว ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่แข็งแกร่งมักจะหนุนตลาดหุ้นให้ปรับตัวสูงขึ้น
คาดการณ์ของตลาด
ความคลาดเคลื่อนใด ๆ จากที่คาดไว้จะส่งผลโดยตรงต่อตลาดการเงิน โดยเฉพาะตัวเลข Core PCE รายเดือน หากเพิ่มจาก +0.3% เป็น +0.4% อาจกดดันดัชนีวอลล์สตรีท โดยเฉพาะหุ้นเทคโนโลยีและหุ้นขนาดเล็ก ซึ่งอาจร่วงลงเกิน 1% ได้ภายในวันเดียว ขณะเดียวกัน ทองคำและเงิน อาจยังคงแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาว และดอลลาร์อาจแข็งค่าต่อไปเหมือนในช่วงหลายวันที่ผ่านมา
วันนี้เรายังเห็นว่า EURUSD พยายามดีดกลับ หลังจากการขายออกแรงเมื่อวานนี้
Source: xStation5