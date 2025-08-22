ข่าวเด่น: EURUSD อ่อนค่าลงหลังตัวเลข PMI แข็งแกร่งเกินคาด 📌

02:45 PM BST, สหรัฐอเมริกา – ข้อมูล PMI เดือนสิงหาคม
-
S&P Global Services PMI: ผลจริง 55.4; คาดการณ์ 54.2; ก่อนหน้า 55.7
-
S&P Global Composite PMI: ผลจริง 55.4; ก่อนหน้า 55.1
-
S&P Global Manufacturing PMI: ผลจริง 53.3; คาดการณ์ 49.7; ก่อนหน้า 49.8
สรุป:
ข้อมูล Flash PMI สหรัฐ เดือนสิงหาคม 2025 แสดงถึงแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง โดย Composite Output Index เพิ่มขึ้นสู่ 55.4 (จาก 55.1 ในเดือนกรกฎาคม) ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 8 เดือน สะท้อนการขยายตัวอย่างมั่นคง ภาคการผลิตฟื้นตัวแรง โดย PMI กระโดดขึ้นสู่ 53.3 จาก 49.8 ถือเป็นตัวเลขสูงสุดนับตั้งแต่พฤษภาคม 2022 ขณะที่ผลผลิตพุ่งแตะ 55.2
เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยงเปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ
ภาคบริการยังคงแข็งแกร่งที่ 55.4 แม้ลดลงเล็กน้อยจาก 55.7 ในเดือนกรกฎาคม การจ้างงานเร่งตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี ท่ามกลางงานค้างที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม แรงกดดันด้านต้นทุนที่ถูกผลักดันจากภาษีนำเข้า ทำให้ต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้นสูงสุดตั้งแต่ต้นปี 2023 และเงินเฟ้อราคาขายแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี สะท้อนความเสี่ยงเงินเฟ้อในระยะสั้น แม้แนวโน้มการเติบโตจะปรับตัวดีขึ้นก็ตาม