ข่าวเด่น: EURUSD แทบไม่ขยับ หลังสหรัฐฯ รายงาน PPI และยอดขายปลีก

  • **PPI เดือนกันยายน 0.3% MoM เท่ากับคาดการณ์ 0.3%
  • PPI เดือนกันยายน (ไม่รวมอาหารและพลังงาน) 0.1% ต่ำกว่าคาดการณ์ 0.2%
  • PPI เดือนกันยายน 2.7% YoY สูงกว่าคาดการณ์ 2.6%
  • PPI เดือนกันยายน (ไม่รวมอาหารและพลังงาน) 2.6% ต่ำกว่าคาดการณ์ 2.7%
  • Retail Sales (ไม่รวมยานยนต์) 0.3% ตรงตามคาดการณ์ 0.3%
  • Retail Sales 0.2% ต่ำกว่าคาดการณ์ 0.4%
  • Retail Sales Control Group 0.1% ต่ำกว่าคาดการณ์ 0.3%**

ข้อมูลออกมาแบบผสม แต่ตัวเลขยอดขายปลีกที่อ่อนกว่าคาดโดดเด่นขึ้นมา สะท้อนว่าผู้บริโภคบางส่วนเริ่มชะลอการใช้จ่ายหลังจากหลายเดือนของการจับจ่ายแข็งแกร่ง

หลังข้อมูลถูกเผยแพร่ คู่เงิน EURUSD อ่อนลงเล็กน้อย แต่การเคลื่อนไหวไม่มากนัก

