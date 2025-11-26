ข่าวเด่น: EURUSD แทบไม่ขยับ หลังสหรัฐฯ รายงาน PPI และยอดขายปลีก

- **PPI เดือนกันยายน 0.3% MoM เท่ากับคาดการณ์ 0.3%
- PPI เดือนกันยายน (ไม่รวมอาหารและพลังงาน) 0.1% ต่ำกว่าคาดการณ์ 0.2%
- PPI เดือนกันยายน 2.7% YoY สูงกว่าคาดการณ์ 2.6%
- PPI เดือนกันยายน (ไม่รวมอาหารและพลังงาน) 2.6% ต่ำกว่าคาดการณ์ 2.7%
- Retail Sales (ไม่รวมยานยนต์) 0.3% ตรงตามคาดการณ์ 0.3%
- Retail Sales 0.2% ต่ำกว่าคาดการณ์ 0.4%
- Retail Sales Control Group 0.1% ต่ำกว่าคาดการณ์ 0.3%**
ข้อมูลออกมาแบบผสม แต่ตัวเลขยอดขายปลีกที่อ่อนกว่าคาดโดดเด่นขึ้นมา สะท้อนว่าผู้บริโภคบางส่วนเริ่มชะลอการใช้จ่ายหลังจากหลายเดือนของการจับจ่ายแข็งแกร่ง
หลังข้อมูลถูกเผยแพร่ คู่เงิน EURUSD อ่อนลงเล็กน้อย แต่การเคลื่อนไหวไม่มากนัก
EURNOK ทรงตัว หลังยอดค้าปลีกเยอรมนีอ่อนแอ–การว่างงานนอร์เวย์สูงขึ้น
ข่าวเด่นวันนี้
โลหะมีค่า: สองจุดสูงสุด หรือ การปรับฐานก่อนการเติบโต?
Toyota - ภาพรวมผลประกอบการ