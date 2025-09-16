อ่านเพิ่มเติม

ข่าวเด่น: EURUSD ทรงตัว หลังจากข้อมูล ZEW และการผลิตอุตสาหกรรมยูโรโซน 📌

17:14 16 กันยายน 2025

🕙 10:00 น. BST, ยูโรโซน – ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW เดือนกันยายน:

  • ตัวเลขจริง: 26.1

  • คาดการณ์: 20.3

  • ก่อนหน้า: 25.1

🕙 10:00 น. BST, เยอรมนี – ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW เดือนกันยายน:

  • ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW: ตัวเลขจริง 37.3; คาดการณ์ 25.3; ก่อนหน้า 34.7

  • สถานการณ์ปัจจุบัน ZEW: ตัวเลขจริง -76.4; คาดการณ์ -75.0; ก่อนหน้า -68.6

ข้อมูลจากเยอรมนีชี้ให้เห็นถึงการชะลอตัวอย่างรุนแรงของสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน แต่ความเชื่อมั่นนักลงทุนต่อแนวโน้มเศรษฐกิจกลับปรับตัวดีขึ้นมาก เกินกว่าที่คาดไว้ (37.3 เทียบกับ 26.3) การฟื้นตัวของความเชื่อมั่นนี้ โดยเฉพาะหลังจากการร่วงลงในเดือนก่อน อาจช่วยสนับสนุนให้ ECB คงนโยบายการเงินไว้จนถึงไตรมาสสุดท้ายของปี

🕙 10:00 น. BST, ยูโรโซน – การผลิตภาคอุตสาหกรรม เดือนกรกฎาคม:

  • การผลิตภาคอุตสาหกรรม (YoY): ตัวเลขจริง 1.8%; คาดการณ์ 1.7%; ก่อนหน้า 0.7%

  • การผลิตภาคอุตสาหกรรม (MoM): ตัวเลขจริง 0.3%; คาดการณ์ 0.4%; ก่อนหน้า -0.6%

ข้อมูลการผลิตอุตสาหกรรมยูโรโซน เดือนกรกฎาคม แสดงถึงการฟื้นตัวเล็กน้อย เพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน หลังจากถูกปรับลดลง -0.6% ในเดือนมิถุนายน การขยายตัวเกิดขึ้นในหลายหมวดหมู่ ทั้งสินค้าเพื่อการลงทุนและสินค้าอุปโภค แต่การผลิตพลังงานลดลงอย่างมาก 2.9% ตัวเลขบ่งชี้ถึงการเริ่มทรงตัวของกิจกรรมภาคอุตสาหกรรม แม้จะยังมีแรงกดดันอยู่

🕙 10:00 น. BST, ยูโรโซน – ข้อมูลการจ้างงาน:

  • ค่าแรงในยูโรโซน (ไตรมาส 2): ตัวเลขจริง 3.70% YoY; คาดการณ์ 3.70% YoY; ก่อนหน้า 3.40% YoY

  • ดัชนีต้นทุนแรงงาน (ไตรมาส 2): ตัวเลขจริง 3.60% YoY; คาดการณ์ 3.70% YoY; ก่อนหน้า 3.40% YoY

 

 

