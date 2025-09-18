ข่าวเด่น: Fed ปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด ขณะที่ EURUSD ปรับตัวขึ้น

07:00 PM BST, สหรัฐฯ – การคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยและการตัดสินใจล่าสุดของ Fed
-
อัตราดอกเบี้ยเป้าหมาย (Fed Funds Rate) เดือนธันวาคม: 4.25% (คาด 4.25%, ก่อนหน้า 4.50%)
-
Fed ปรับลดช่วงเป้าหมายลง 25 bps เป็น 4.00–4.25% โดยระบุเหตุผลว่าการเติบโตชะลอตัว การจ้างงานช้าลง อัตราว่างงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าที่ต้องการ
-
คณะผู้กำหนดนโยบายชี้ว่าความไม่แน่นอนยังสูง และความเสี่ยงด้านการจ้างงานเพิ่มขึ้น จึงปรับนโยบายเพื่อรักษาสมดุลระหว่างเป้าหมายสูงสุดด้านการจ้างงานและเงินเฟ้อ 2%
ผลโหวต:
-
เห็นชอบ: Powell, Williams, Barr, Bowman, Collins, Cook, Goolsbee, Jefferson, Musalem, Schmid, Waller
-
คัดค้าน: Miran ต้องการลด 50 bps
ข้อความสำคัญในแถลงการณ์:
-
เปลี่ยนคำว่า “เงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง” เป็น “เงินเฟ้อปรับตัวขึ้นและยังคงสูงอยู่เล็กน้อย”
-
ระบุว่าการจ้างงานช้าลงและปรับคำจาก “อัตราว่างงานยังคงต่ำ” เป็น “อัตราว่างงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย”
-
Median dot แสดงถึงการลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมอีก 2 ครั้งในปีนี้
-
เส้นทางอัตราดอกเบี้ยระยะยาวยังคงเหมือนเดิม
สรุปประมาณการเศรษฐกิจ:
-
GDP (จริง): 2025: 1.6% → 2026: 1.8% → 2027: 1.9% → 2028: 1.8% | ระยะยาว 1.8%
-
อัตราว่างงาน: 2025: 4.5% → 2026: 4.4% → 2027: 4.3% → 2028: 4.2% | ระยะยาว 4.2%
-
อัตราดอกเบี้ย Fed funds (dot plot): 2025: 3.6% → 2026: 3.4% → 2027–28: 3.1% | ระยะยาว 3.0%
แนวโน้ม:
-
Fed จะพิจารณาการปรับนโยบายตามข้อมูลเศรษฐกิจที่เข้ามา
-
การลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมและเส้นทางนโยบายที่ผ่อนคลายขึ้นสะท้อนว่าความเชื่อมั่นใน disinflation ไปสู่ 2% ภายในปี 2028
-
Quantitative tightening ยังคงดำเนินต่อ โดยลดถือครอง Treasury, Agency Debt และ MBS