ข่าวเด่นวันนี้: ตลาดแรงงานชะลอตัว ยืนยันแนวโน้ม Fed ลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายน 💲

-
Wall Street ปิดลบ: S&P 500 และ Dow Jones ลด 0.55% ส่วน Nasdaq ลด 0.3% โดยแรงกดดันมาจาก ความกังวลภาวะถดถอย หลังตัวเลขแรงงานสหรัฐฯ ออกมาอ่อนแอ
-
NFP สิงหาคม เพิ่มเพียง +22k (คาด 75k, กรกฎาคม 79k)
-
ตัวเลขสองเดือนก่อนหน้า ถูกปรับลด: มิถุนายน -13k (จาก +14k), กรกฎาคม +79k (จาก +73k) รวมแล้วต่ำกว่าที่รายงานเดิม 21k
-
USD อ่อนค่าลง 0.65% ขณะที่ EURUSD พุ่ง 0.75% ตลาดคาดว่า Fed จะลดดอกเบี้ย 25bp เดือนกันยายน พร้อมลดเพิ่มในตุลาคมและธันวาคม
-
ข้อมูลแรงงานอ่อนแอจาก แคนาดา กดดัน CAD ส่วน สวิสฟรังก์ และ ดอลลาร์นิวซีแลนด์ ปรับตัวแข็งแกร่ง
-
ทองคำ ขึ้นเกือบ 1.4% ทำสถิติสูงสุดที่ $3,600/oz
-
น้ำมันดิบ ลด 2.5% ต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์ หลังซาอุดิอาระเบียผลักดันเพิ่มอุปทาน และความกังวลถดถอย
-
Broadcom รายได้โต 22% YoY เป็น $16bn ส่วน AI segment โต 63% ($5.2bn) และเซ็นสัญญา AI $10bn กับ OpenAI หุ้นพุ่งสูงสุด 14%
-
European Commission ปรับ Alphabet (GOOGL.US) 2.95 พันล้านยูโร ฐานปฏิบัติการต่อต้านการแข่งขัน Google ประกาศอุทธรณ์
-
ตลาดยุโรปและ WSE ปิดลบ แต่หุ้นพลังงานโปแลนด์ได้รับแรงหนุนจากข้อเสนอ แช่ราคาพลังงาน Q4 2025 และ คูปองความร้อนสำหรับครัวเรือน
-
คริปโตเคอร์เรนซี ปรับตัวผสม: Bitcoin +0.2%, Ethereum -0.7%