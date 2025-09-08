อ่านเพิ่มเติม

ข่าวเด่นวันนี้: ตลาดแรงงานชะลอตัว ยืนยันแนวโน้ม Fed ลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายน 💲

09:16 8 กันยายน 2025

 

  • Wall Street ปิดลบ: S&P 500 และ Dow Jones ลด 0.55% ส่วน Nasdaq ลด 0.3% โดยแรงกดดันมาจาก ความกังวลภาวะถดถอย หลังตัวเลขแรงงานสหรัฐฯ ออกมาอ่อนแอ

  • NFP สิงหาคม เพิ่มเพียง +22k (คาด 75k, กรกฎาคม 79k)

  • ตัวเลขสองเดือนก่อนหน้า ถูกปรับลด: มิถุนายน -13k (จาก +14k), กรกฎาคม +79k (จาก +73k) รวมแล้วต่ำกว่าที่รายงานเดิม 21k

  • USD อ่อนค่าลง 0.65% ขณะที่ EURUSD พุ่ง 0.75% ตลาดคาดว่า Fed จะลดดอกเบี้ย 25bp เดือนกันยายน พร้อมลดเพิ่มในตุลาคมและธันวาคม

  • ข้อมูลแรงงานอ่อนแอจาก แคนาดา กดดัน CAD ส่วน สวิสฟรังก์ และ ดอลลาร์นิวซีแลนด์ ปรับตัวแข็งแกร่ง

  • ทองคำ ขึ้นเกือบ 1.4% ทำสถิติสูงสุดที่ $3,600/oz

  • น้ำมันดิบ ลด 2.5% ต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์ หลังซาอุดิอาระเบียผลักดันเพิ่มอุปทาน และความกังวลถดถอย

  • Broadcom รายได้โต 22% YoY เป็น $16bn ส่วน AI segment โต 63% ($5.2bn) และเซ็นสัญญา AI $10bn กับ OpenAI หุ้นพุ่งสูงสุด 14%

  • European Commission ปรับ Alphabet (GOOGL.US) 2.95 พันล้านยูโร ฐานปฏิบัติการต่อต้านการแข่งขัน Google ประกาศอุทธรณ์

  • ตลาดยุโรปและ WSE ปิดลบ แต่หุ้นพลังงานโปแลนด์ได้รับแรงหนุนจากข้อเสนอ แช่ราคาพลังงาน Q4 2025 และ คูปองความร้อนสำหรับครัวเรือน

  • คริปโตเคอร์เรนซี ปรับตัวผสม: Bitcoin +0.2%, Ethereum -0.7%

หุ้น:
ข่าวในตลาดการเงิน

12.09.2025
20:00

 17:14

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และการคาดการณ์เงินเฟ้อ

การซื้อขายวันนี้ในยุโรปและสหรัฐฯ การซื้อขายวันนี้จะไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ แต่สิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจคือ ผลสำรวจเบื้องต้นเดือนกันยายนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน...

 13:14

ข่าวเด่น: การประมาณการ GDP ของสหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตัวเลขการผลิตออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

สหราชอาณาจักร (UK) การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production) YoY: +0.2% (ก่อนหน้า 0.0%) MoM: -1.3% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า...
