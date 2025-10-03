ตลาดเด่นวันนี้

- ยูโรโซน เติบโตขับเคลื่อนโดยภาคบริการ: Services PMI 51.3, Composite 51.2
- ประเทศเด่น: สเปน 54.3, อิตาลี 52.5 ขยายตัวแข็งแกร่ง; เยอรมนี 51.5 ชะลอตัว; ฝรั่งเศส 48.5 หดตัว
- ตลาด: EURUSD ขึ้น 0.16% ที่ 1.1736 จากความแข็งแกร่งของยูโรและความอ่อนตัวของดอลลาร์
- ยูโรโซน เติบโตขับเคลื่อนโดยภาคบริการ: Services PMI 51.3, Composite 51.2
- ประเทศเด่น: สเปน 54.3, อิตาลี 52.5 ขยายตัวแข็งแกร่ง; เยอรมนี 51.5 ชะลอตัว; ฝรั่งเศส 48.5 หดตัว
- ตลาด: EURUSD ขึ้น 0.16% ที่ 1.1736 จากความแข็งแกร่งของยูโรและความอ่อนตัวของดอลลาร์
ยูโรโซน
Final Services PMI 51.3 (Prelim 51.4; Prior 50.5), Composite PMI 51.2 (Prelim 51.2; Prior 51.0) ยืนยันว่า ภาคบริการยังคงหนุนการเติบโตแม้ภาคการผลิตอ่อนแรง | คำสั่งซื้อใหม่เพิ่มขึ้นและแรงกดดันด้านราคาลดลงเล็กน้อย—ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว—สนับสนุน HCOB คาดการณ์ GDP Q3 ~0.4% q/q และโดยรวมเป็นเหตุผลให้ ECB ยืนกรานนโยบายปัจจุบัน
สเปน
Services PMI 54.3 (คาด 53.0; ก่อนหน้า 53.2), Composite 53.8 (ก่อนหน้า 53.7) ขยายตัวแข็งแกร่งจากธุรกิจใหม่และความต้องการภายในประเทศ | การส่งออกอ่อนตัว—โดยเฉพาะท่องเที่ยว—ต้นทุนสูงและบริษัทปรับราคาขายขึ้น | ความเชื่อมั่นและแผนการจ้างงานยังสดใส ขณะที่งานคงค้างเพิ่มขึ้น
อิตาลี
Services PMI 52.5 (คาด 51.5; ก่อนหน้า 51.5), Composite 51.7 บ่งชี้การเติบโตต่อเนื่องขับเคลื่อนโดยภาคบริการแม้การผลิตยังอ่อน | ธุรกิจใหม่เร่งตัว การเติบโตการจ้างงานชะลอ | แรงกดดันด้านต้นทุน (ค่าแรง พลังงาน ค่าเช่า) สูง แม้อัตราเงินเฟ้อราคาสินค้าลดลง | ความเชื่อมั่นปรับขึ้นเล็กน้อยแต่ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ย การแข็งแกร่งของบริการมีความสำคัญต่อการฟื้นตัว
เยอรมนี
Final Services PMI 51.5 (ต่ำกว่า Prelim 52.5; ก่อนหน้า 49.3), Composite 52.0 (คาด 52.4; ก่อนหน้า 50.5) แสดงการเติบโตภาคเอกชนเร็วที่สุดในรอบ 16 เดือน | อย่างไรก็ตามธุรกิจใหม่ในบริการลดลงเดือนที่สองต่อเนื่อง และคำสั่งซื้อการผลิตย้อนกลับ | เงินเฟ้อในบริการเพิ่มขึ้นอีก และบริษัทเริ่มลดพนักงานเล็กน้อยท่ามกลางความต้องการอ่อนตัว
ฝรั่งเศส
Services PMI 48.5 (คาด 48.9; ก่อนหน้า 49.8), Composite 48.1 (คาด 48.4; ก่อนหน้า 49.8) ยืนยันเศรษฐกิจ ชะลอตัวในปลาย Q3 | ความไม่แน่นอนทางการเมืองกดดันความต้องการ | คำสั่งซื้อใหม่ทั้งภายในและส่งออกลดลง | ต้นทุนยังเพิ่มขึ้น ราคาขายลดลง แสดงแรงกดดันต่อมาร์จิ้น แต่การจ้างงานยังทรงตัว
EURUSD
คู่เงิน EURUSD ขึ้น 0.16% ที่ 1.17360 ได้รับแรงหนุนจากทั้ง ดอลลาร์อ่อนและยูโรแข็งเล็กน้อย
ข่าวเด่น: PMI ยูโรโซนออกมาต่ำกว่าคาดเล็กน้อย
ปฏิทินเศรษฐกิจ: รายงาน NFP อาจถูกเลื่อนเผยแพร่ 🔎
สรุปข่าวเช้า
ข่าวเด่นวันนี้