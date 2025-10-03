ปฏิทินเศรษฐกิจ: รายงาน NFP อาจถูกเลื่อนเผยแพร่ 🔎

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้: NFP ยังไม่แน่นอนเพราะภาวะ Government Shutdown
ตามปกติ รายงานสำคัญวันนี้ควรจะเป็น ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม การปิดหน่วยงานรัฐบาล (Government Shutdown) ที่เริ่มต้นเมื่อต้นสัปดาห์ทำให้กำหนดการเผยแพร่ไม่ชัดเจน ข้อมูล NFP เดือนกันยายนอาจล่าช้า แม้เมื่อวานนี้ BLS (สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ) ระบุว่าได้เก็บรวบรวมข้อมูลครบถ้วนแล้ว หมายความว่าการเผยแพร่ยังคงอาจเกิดขึ้นได้
หาก NFP ถูกเลื่อนออกไป ตลาดจะหันไปจับตา ถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟด ในวันนี้ ได้แก่ Williams, Goolsbee, Miran, Logan และ Jefferson รวมถึงตัวเลขจากสถาบันเอกชน เช่น รายงาน ISM และ PMI เดือนกันยายน
รายละเอียดปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ (เวลา BST)
08:15 สเปน – PMI ภาคบริการ (คาดการณ์ 53.3; ก่อนหน้า 53.2)
08:45 อิตาลี – PMI คอมโพสิต (ก่อนหน้า 51.7) / PMI ภาคบริการ (คาดการณ์ 51.5; ก่อนหน้า 51.5)
08:50 ฝรั่งเศส – PMI ภาคบริการ (คาดการณ์ 48.9; ก่อนหน้า 49.8) / PMI คอมโพสิต (คาดการณ์ 48.4; ก่อนหน้า 49.8)
08:55 เยอรมนี – PMI ภาคบริการ (คาดการณ์ 52.5; ก่อนหน้า 49.3) / PMI คอมโพสิต (คาดการณ์ 52.4; ก่อนหน้า 50.5)
09:00 ยูโรโซน – PMI คอมโพสิต (คาดการณ์ 51.2; ก่อนหน้า 51.0) / PMI ภาคบริการ (คาดการณ์ 51.4; ก่อนหน้า 50.5)
09:30 สหราชอาณาจักร – S&P Global Services PMI (คาดการณ์ 51.9; ก่อนหน้า 54.2) / Composite PMI (คาดการณ์ 51.0; ก่อนหน้า 53.5)
10:40 ยูโรโซน – ประธาน ECB ลาการ์ด แถลง
11:05 สหรัฐฯ – Williams (FOMC) แถลง
14:20 สหราชอาณาจักร – ผู้ว่าการ BoE เบลีย์ แถลง
14:45 สหรัฐฯ – PMI เดือนกันยายน (Composite: คาดการณ์ 53.6; ก่อนหน้า 54.6 / Services: คาดการณ์ 53.9; ก่อนหน้า 54.5)
14:50 ยูโรโซน – Schnabel (ECB) แถลง
15:00 สหรัฐฯ – ISM ภาคบริการ เดือนกันยายน (คาดการณ์ 51.8; ก่อนหน้า 52.0)
New Orders: ก่อนหน้า 56.0
Employment: ก่อนหน้า 46.5
Business Activity: คาดการณ์ 51.8; ก่อนหน้า 55.0
Prices: ก่อนหน้า 69.2
ตลาดเด่นวันนี้
ข่าวเด่น: PMI ยูโรโซนออกมาต่ำกว่าคาดเล็กน้อย
สรุปข่าวเช้า
ข่าวเด่น: NATGAS ปรับตัวขึ้นหลังรายงาน EIA 📌