ข่าวเด่น: PMI ยูโรโซนออกมาต่ำกว่าคาดเล็กน้อย

ประเด็นหลัก

ยูโรโซนฟื้นตัวนำโดยภาคบริการ แต่ฝรั่งเศสยังหดตัว

08:15 น. BST, สเปน – ข้อมูล PMI เดือนกันยายน

  • HCOB Spain Services PMI: จริง 54.3; คาดการณ์ 53.3; ก่อนหน้า 53.2

08:45 น. BST, อิตาลี – ข้อมูล PMI เดือนกันยายน

  • HCOB Italy Composite PMI: จริง 51.7; ก่อนหน้า 51.7

  • HCOB Italy Services PMI: จริง 52.5; คาดการณ์ 51.5; ก่อนหน้า 51.5

08:50 น. BST, ฝรั่งเศส – ข้อมูล PMI เดือนกันยายน

  • HCOB France Services PMI: จริง 48.5; คาดการณ์ 48.9; ก่อนหน้า 49.8

  • HCOB France Composite PMI: จริง 48.1; คาดการณ์ 48.4; ก่อนหน้า 49.8

08:55 น. BST, เยอรมนี – ข้อมูล PMI เดือนกันยายน

  • HCOB Germany Services PMI: จริง 51.5; คาดการณ์ 52.5; ก่อนหน้า 49.3

  • HCOB Germany Composite PMI: จริง 52.0; คาดการณ์ 52.4; ก่อนหน้า 50.5

09:00 น. BST, ยูโรโซน – ข้อมูล PMI เดือนกันยายน

  • HCOB Eurozone Composite PMI: จริง 51.2; คาดการณ์ 51.2; ก่อนหน้า 51.0

  • HCOB Eurozone Services PMI: จริง 51.3; คาดการณ์ 51.4; ก่อนหน้า 50.5

ภาคบริการยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลักในการฟื้นตัวของยูโรโซน กิจกรรมทางเศรษฐกิจเร่งขึ้นในเดือนกันยายนจากคำสั่งซื้อใหม่ที่เพิ่มขึ้น ทำให้ Services PMI อยู่ที่ 51.3 และ Composite อยู่ที่ 51.2 ซึ่ง HCOB ประมาณว่าเท่ากับการเติบโต GDP ราว 0.4% QoQ

สเปนโดดเด่น (Services 54.3)
อิตาลียังคงอยู่ในโซนขยายตัว (Services 52.5; Composite 51.7)
เยอรมนีกลับมาเติบโต (Services 51.5; Composite 52.0)
ฝรั่งเศสถดถอยมากขึ้น (Services 48.5; Composite 48.1)

แรงกดดันด้านราคาของภาคบริการผ่อนคลายลงเล็กน้อย แม้ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว แต่ต่ำกว่าเดือนสิงหาคม สนับสนุนมุมมองของสมาชิก ECB ที่ไม่เร่งปรับลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมในระยะสั้น

