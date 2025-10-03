สรุปข่าวเช้า

- ดัชนีหุ้นเอเชีย-แปซิฟิกปรับตัวขึ้นเล็กน้อย โดย JP225 ของญี่ปุ่น บวก +1.60%, AU200.cash ของออสเตรเลีย บวก +0.66%, และ SG20cash ของสิงคโปร์ เพิ่มขึ้น +0.10% ขณะที่ฟิวเจอร์สดัชนีจีนอ่อนตัวลงเล็กน้อย แต่ตลาดหลักทรัพย์จีนยังคงปิดทำการเนื่องจากวันหยุดยาว
- ทรัมป์ กำลังพิจารณาออกเช็คมูลค่า 1,000–2,000 ดอลลาร์ ให้กับผู้เสียภาษีทุกคน โดยใช้รายได้จากการเก็บภาษีนำเข้า แต่ถูกวิจารณ์ว่าขัดแย้งกับคำกล่าวอ้างก่อนหน้านี้ที่ว่าภาษีจะช่วยลดการขาดดุล
- ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) อูเอดะ เน้นย้ำว่าจะดำเนินนโยบายการเงินอย่างยืดหยุ่นและอิงตามข้อมูล โดยไม่ส่งสัญญาณที่ชัดเจนก่อนการประชุม เงินเยน (JPY) อ่อนค่าที่สุดในกลุ่มสกุลเงิน G10 วันนี้ โดยร่วงลงราว 0.20–0.30% ขณะที่ค่าเงิน USDJPY ขยับขึ้น 0.33% มาที่ 147.33
- อูเอดะคาดว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นจะชะลอตัวก่อนฟื้นตัว โดยยังมีความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นจากผลกระทบของภาษีนำเข้า ทั้งนี้ BOJ จะยังคงใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายจนกว่าเป้าหมายด้านเงินเฟ้อและการเติบโตจะชัดเจน
- ข้อมูลเศรษฐกิจญี่ปุ่นล่าสุด: อัตราการว่างงานเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้นเป็น 2.6% สูงกว่าคาดที่ 2.4% ขณะที่สัดส่วนตำแหน่งงานต่อผู้สมัครลดลงเหลือ 1.20 อูเอดะยังระบุว่ามีสัญญาณเบื้องต้นของการชะลอการใช้จ่ายผู้บริโภคจากราคาสินค้าอาหารที่สูงขึ้น
- รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) เดือนกันยายนอาจล่าช้า แม้เมื่อวานนี้สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐ (BLS) เปิดเผยว่ามีข้อมูลพร้อมสำหรับการเผยแพร่แล้ว หากรายงานถูกเลื่อนออกไป ตลาดจะจับตาสุนทรพจน์ของเจ้าหน้าที่เฟดในวันนี้ เช่น วิลเลียมส์, กูลส์บี, มิแรน, โลแกน และเจฟเฟอร์สัน
- นักลงทุนยังคงคาดว่าเฟดจะปรับลดดอกเบี้ย 25 จุดฐาน ในปลายเดือนนี้ แต่ถ้อยแถลงอย่างระมัดระวังของเจ้าหน้าที่เฟดอาจมีน้ำหนักมากขึ้นในภาวะที่ขาดข้อมูล NFP
- ด้านออสเตรเลีย ดัชนี PMI เดือนกันยายนอ่อนตัวลง โดย ภาคการผลิตลดลงสู่ 51.4 (จาก 53.0), ภาคบริการลดลงสู่ 52.4 (จาก 55.8), และคอมโพสิตอยู่ที่ 52.4 ทั้งหมดยังสูงกว่า 50 ซึ่งสะท้อนการขยายตัว แต่โมเมนตัมชะลอตัวลง กิจกรรมทางเศรษฐกิจเดือนกันยายนถือว่าอ่อนแอที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน แม้ยังคงอยู่ในภาวะเติบโต
