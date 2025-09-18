อ่านเพิ่มเติม

ข่าวเด่นวันนี้ –Fed มองเห็นความเสี่ยงในตลาดแรงงาน แต่ระบุว่าไม่จำเป็นต้องรีบลดดอกเบี้ย

08:26 18 กันยายน 2025

นโยบายการเงินสหรัฐ:

  • Fed ปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 bps เป็น 4.25% ตามคาด การตัดสินใจเป็นเอกฉันท์เกือบทั้งหมด ยกเว้น Miran (สมาชิกใหม่ FOMC ที่ได้รับการแต่งตั้งโดย Trump) เสนอการลด 50 bps

  • ตลาดตอบสนองเชิงบวกในช่วงแรก ดอลลาร์อ่อนค่า และสัญญา US2000 ของหุ้นขนาดเล็กปรับขึ้น อย่างไรก็ตาม ในช่วงแถลงข่าว Powell เน้นย้ำความขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจ และระบุว่า Fed ไม่จำเป็นต้องลดดอกเบี้ยต่อเนื่อง

  • Median dot plot แสดงการลดดอกเบี้ยได้อีก 2 ครั้งในปีนี้ โดยสมาชิก 9 คนเห็นว่าเหมาะกับการลด 50 bps

  • Fed ปรับเพิ่มการคาดการณ์การเติบโตในปีนี้และปีถัดไป ลดคาดการณ์อัตราว่างงาน และไม่เห็นความเสี่ยงเงินเฟ้อสูงชัดเจน

  • ความผันผวนสูง: US500 -0.10%, US100 -0.15%, US2000 +0.5%, ดอลลาร์ฟื้น 0.30%

  • EURUSD ปรับขึ้นถึง 1.19 หลังประกาศ แต่ลดลงต่ำกว่า 1.1820 ระหว่างแถลงข่าว

ตลาดหุ้นยุโรป:

  • หลังปรับตัวลดลงแรงเมื่อวานนี้ มีการฟื้นตัวเล็กน้อย DE40 แทบทรงตัว, FRA40 -0.5%, FTSE MIB -1.3%

ข่าวบริษัท:

  • Apple (AAPL.US) ขาย iPhone ในจีนลด 6% ในเดือนก.ค.-ส.ค. ตลาดสมาร์ทโฟนจีนลด 2% แม้มีมาตรการสนับสนุนรัฐบาล

  • Nvidia ร่วง >3% หลังจีนห้ามบริษัทท้องถิ่นซื้อชิป

  • หุ้นจีนปรับขึ้นแรงจากความคาดหวังลงทุน AI มูลค่าเกือบ 1 แสนล้านดอลลาร์

เศรษฐกิจสหรัฐ:

  • ตลาดที่อยู่อาศัยยังอ่อนแอ Permits 1,307k, Starts 1,312k ต่ำกว่าคาด

  • สต็อกน้ำมันดิบลด 9.28M bbl (คาด 1.6M bbl) Gasoline -2.35M bbl, Distillates +4.05M bbl

  • ราคาน้ำมัน WTI อยู่ต่ำกว่า $64/bbl หลังจากปรับขึ้นแรงเมื่อวาน

  • ทองคำปรับลด <1%, อยู่ต่ำกว่า $3,660/oz

ตลาดสหราชอาณาจักรและแคนาดา:

  • UK CPI ส.ค. 3.8% y/y, Core 3.6% y/y สอดคล้องคาดการณ์ Bank of England ยังไม่ลดดอกเบี้ย

  • BoC ลดดอกเบี้ย 25 bps เป็น 2.5% ตามคาด หลังเงินเฟ้อลดลงและเศรษฐกิจชะลอตัว

สินค้าโภคภัณฑ์:

  • กาแฟ Arabica (COFFEE) ปรับลด 7.5% หลังพยากรณ์อากาศบราซิลเปลี่ยน

  • ทองแดง ลด 1.25% ตลาดคาดการผลิตชิลีเพิ่มขึ้น partially offset ผลจากดอลลาร์อ่อน

สรุปคือ ตลาดตอบสนองต่อ Fed ในช่วงแรก แต่ Powell เน้นความระมัดระวัง ตลาดหุ้นและค่าเงินปรับตัวผันผวนตามข้อมูลและคำแถลงล่าสุด

หุ้น:
