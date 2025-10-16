อ่านเพิ่มเติม
08:38 · 16 ตุลาคม 2025

ทองคำ–เงินพุ่งแตะสูงสุด หลัง Fed ปิดรอบเข้มงวด

ประเด็นหลัก

 

  • ทองคำทะลุ $4,200/ออนซ์ และเงินใกล้ $52 หลังเจอโรม พาวเวลล์ประกาศสิ้นสุดโครงการลดงบดุลของ Fed (Quantitative Tightening) เปิดทางสู่รอบขยายตัวทางการเงิน
  • สภาพคล่องในระบบการเงินสหรัฐฯ หดตัวอย่างมาก ทำให้ Fed ต้องปรับนโยบายผ่อนคลายและฉีดเงินกลับสู่ตลาด นักลงทุนหันไปซื้อสินทรัพย์หายากอย่างทอง เงิน และบิตคอยน์ ท่ามกลางค่าเงิน Fiat อ่อนค่าและความไม่แน่นอนทางการเมือง–การคลังในสหรัฐฯ ยุโรป และเอเชีย
  • ความเสี่ยงต่อแนวโน้มขาขึ้น ได้แก่ การเปลี่ยนนโยบาย Fed, ราคาน้ำมันฟื้นตัว, การป้องกันความเสี่ยงของผู้ผลิตเพิ่มขึ้น, การซื้อทองของธนาคารกลางชะลอตัว และค่าเงินหยวน–เยนแข็งค่า อาจลดความต้องการทองในเอเชีย

โลหะมีค่ากลับมาพุ่งแรงอีกครั้งวันนี้ ทองคำทะลุ $4,200/ออนซ์ ขณะที่เงินใกล้ $52 การอ่อนค่าของสกุลเงิน Fiat ทำให้นักลงทุนสนใจสินทรัพย์จำกัดอย่างทองและเงินอย่างมาก แต่แรงขับดันหลักที่ทำให้ราคาทำระดับสูงใหม่เมื่อคืนเกิดจากอะไร?

สาเหตุสำคัญคือ คำประกาศของเจอโรม พาวเวลล์ (Fed Chair) ว่า โครงการลดงบดุลของ Fed (Quantitative Tightening) สิ้นสุดลง ซึ่งสัญญาณนี้ชี้ว่า Fed จะเริ่มรอบการขยายตัวทางการเงิน ส่งผลให้สภาพคล่องเพิ่มขึ้น นักลงทุนจึงหันไปถือสินทรัพย์จำกัดมูลค่าสูง เช่น ทอง เงิน และบิตคอยน์ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากค่าเงินที่อ่อนค่าและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ–การเมืองทั่วโลก

 

สรุปข่าวสำคัญ: Jerome Powell ประกาศมาตรการกระตุ้นใหม่และผลกระทบต่อตลาดโลหะมีค่า

1. ทำไมราคาทอง-เงินพุ่ง:

  • ในช่วงโควิด (2020–21) Fed ขยายงบดุลจาก $4.5 ล้านล้านเป็น $9 ล้านล้าน ดันเงินเฟ้อสูงสุดตั้งแต่ยุค 70

  • ปี 2022 Fed เริ่มลดงบดุล (QT) ดึงสภาพคล่องออกจากตลาด แต่ราคาสินทรัพย์ยังไม่ลด

  • เมื่อวาน Powell ส่งสัญญาณสิ้นสุด QT ซึ่งหมายถึงรอบใหม่ของ การขยายตัวทางการเงิน

  • สภาพคล่องในระบบต่ำมาก Reverse Repo Facility ของ Fed ลดจาก $2.5 ล้านล้านเหลือเพียง $5 พันล้าน

  • นักลงทุนหันไปถือสินทรัพย์หายากอย่างทอง เงิน และบิตคอยน์ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากค่าเงิน Fiat ที่อ่อนค่า

2. ปัจจัยหนุนเพิ่มเติม:

  • ความไม่แน่นอนทางการเมืองและการคลังในสหรัฐฯ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น

  • การใช้จ่ายลงทุน AI ขนาดใหญ่ และการแข่งขัน AI ระหว่างสหรัฐฯ–จีน

  • การพิมพ์เงินและขาดดุลงบประมาณของสหรัฐฯ เพื่อเร่งความได้เปรียบด้าน AI

3. ความเสี่ยงที่อาจหยุดการขึ้นราคา:

  1. Fed อาจเริ่มรอบเข้มงวดใหม่ แต่ปัจจุบันทิศทางกลับเป็นการผ่อนคลาย

  2. ราคาน้ำมันฟื้นตัว อาจลดสภาพคล่องและดันดอลลาร์แข็ง

  3. ผู้ผลิตทองอาจขายล่วงหน้า แต่ตอนนี้ยังไม่มาก

  4. การซื้อทองของธนาคารกลางชะลอ หากดุลบัญชีเดินสะพัดสหรัฐฯ ดีขึ้น

  5. ค่าเงินหยวนจีนแข็งค่าขึ้น อาจลดความต้องการทองในจีน

4. สรุป:
โลหะมีค่าได้แรงหนุนจาก สภาพคล่องที่เพิ่มขึ้น ความเชื่อมั่นในสกุลเงิน Fiat ลดลง และความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ–การเมือง แม้จะมีปัจจัยเสี่ยง แต่พื้นฐานยังเอื้อต่อการพุ่งต่อของทองและเงินในระยะสั้นถึงกลาง


 
