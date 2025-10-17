อ่านเพิ่มเติม
08:54 · 17 ตุลาคม 2025

เจ้าหน้าที่ Fed สนับสนุนการผ่อนคลายนโยบายการเงินต่อเนื่อง 🔎

  • Christopher Waller
    Waller เห็นว่าข้อมูลปัจจุบันสนับสนุน การลดดอกเบี้ย 25 bps ในการประชุมครั้งหน้า และเน้นวิธีการแบบ “ระมัดระวัง” คือ ลด 25 bps แล้วหยุดประเมินใหม่ เขาชี้ว่าทิศทางนโยบายหลังตุลาคมขึ้นอยู่กับข้อมูลใหม่ หากตลาดแรงงานยังอ่อนแอ ดอกเบี้ยควรปรับไปสู่ระดับ เป็นกลาง (ประมาณ 100–125 bps ต่ำกว่าปัจจุบัน)

    • ระบุสัญญาณเตือนชัดเจนในตลาดแรงงาน เช่น ความต้องการแรงงานต่ำ และปรากฏการณ์ “no-hire, no-fire”

    • เงินเฟ้อมุ่งไปที่ 2% (ปัจจุบันประมาณ 2.5%) ผลกระทบจากภาษีศุลกากรอยู่ในระดับปานกลาง

    • ชี้ว่า AI อาจเป็นตัวกดดันตลาดแรงงานแบบโครงสร้าง ซึ่งนโยบายดอกเบี้ยไม่สามารถแก้ได้ จึงสนับสนุนการลดดอกเบี้ย แบบค่อยเป็นค่อยไป

  • Thomas Barkin
    Barkin สังเกต การเปลี่ยนแปลงชัดเจนในตลาดแรงงาน — ผู้จัดการรายงานผู้สมัครหลายคนต่อหนึ่งตำแหน่ง แสดงถึงความต้องการแรงงานที่อ่อนตัว ข้อมูลที่น่าเชื่อถือน้อยทำให้ Fed ต้อง “บินตาบอด” เขาเน้นความระมัดระวัง

    • ผู้บริโภคยังใช้จ่าย แต่มีเงินออมส่วนเกินน้อยลงและต้องตัดสินใจใช้จ่ายมากขึ้น

    • ชี้ว่าเศรษฐกิจชะลอตัว มากกว่าการร้อนแรงเกินไป

  • Stephen Miran
    Miran แนะนำให้ Fed ลดดอกเบี้ย 50 bps เนื่องจากความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้น แต่คาดว่าการลดจริงจะอยู่ที่ 25 bps

    • เห็นว่า ความตึงเครียดการค้าสหรัฐ–จีนเป็นความเสี่ยงระยะสั้นหลัก

    • ภาษีศุลกากรยังไม่ส่งผลต่อเงินเฟ้ออย่างมีนัยสำคัญ แต่ความขัดข้องใน ห่วงโซ่อุปทานธาตุหายาก อาจมีผลรุนแรง

สรุปคือ เจ้าหน้าที่ Fed หลายคน สนับสนุนการลดดอกเบี้ยต่อเนื่อง แต่มีมุมมองแตกต่างกันเรื่องขนาดและจังหวะ ขึ้นอยู่กับ ตลาดแรงงาน, ความไม่แน่นอนระหว่างประเทศ และข้อมูลเศรษฐกิจใหม่

17 ตุลาคม 2025, 16:33

17 ตุลาคม 2025, 13:58

17 ตุลาคม 2025, 13:41

17 ตุลาคม 2025, 09:02

