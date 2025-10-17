เจ้าหน้าที่ Fed สนับสนุนการผ่อนคลายนโยบายการเงินต่อเนื่อง 🔎

-
Christopher Waller
Waller เห็นว่าข้อมูลปัจจุบันสนับสนุน การลดดอกเบี้ย 25 bps ในการประชุมครั้งหน้า และเน้นวิธีการแบบ “ระมัดระวัง” คือ ลด 25 bps แล้วหยุดประเมินใหม่ เขาชี้ว่าทิศทางนโยบายหลังตุลาคมขึ้นอยู่กับข้อมูลใหม่ หากตลาดแรงงานยังอ่อนแอ ดอกเบี้ยควรปรับไปสู่ระดับ เป็นกลาง (ประมาณ 100–125 bps ต่ำกว่าปัจจุบัน)
ระบุสัญญาณเตือนชัดเจนในตลาดแรงงาน เช่น ความต้องการแรงงานต่ำ และปรากฏการณ์ “no-hire, no-fire”
เงินเฟ้อมุ่งไปที่ 2% (ปัจจุบันประมาณ 2.5%) ผลกระทบจากภาษีศุลกากรอยู่ในระดับปานกลาง
ชี้ว่า AI อาจเป็นตัวกดดันตลาดแรงงานแบบโครงสร้าง ซึ่งนโยบายดอกเบี้ยไม่สามารถแก้ได้ จึงสนับสนุนการลดดอกเบี้ย แบบค่อยเป็นค่อยไป
Thomas Barkin
Barkin สังเกต การเปลี่ยนแปลงชัดเจนในตลาดแรงงาน — ผู้จัดการรายงานผู้สมัครหลายคนต่อหนึ่งตำแหน่ง แสดงถึงความต้องการแรงงานที่อ่อนตัว ข้อมูลที่น่าเชื่อถือน้อยทำให้ Fed ต้อง “บินตาบอด” เขาเน้นความระมัดระวัง
ผู้บริโภคยังใช้จ่าย แต่มีเงินออมส่วนเกินน้อยลงและต้องตัดสินใจใช้จ่ายมากขึ้น
ชี้ว่าเศรษฐกิจชะลอตัว มากกว่าการร้อนแรงเกินไป
Stephen Miran
Miran แนะนำให้ Fed ลดดอกเบี้ย 50 bps เนื่องจากความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้น แต่คาดว่าการลดจริงจะอยู่ที่ 25 bps
เห็นว่า ความตึงเครียดการค้าสหรัฐ–จีนเป็นความเสี่ยงระยะสั้นหลัก
ภาษีศุลกากรยังไม่ส่งผลต่อเงินเฟ้ออย่างมีนัยสำคัญ แต่ความขัดข้องใน ห่วงโซ่อุปทานธาตุหายาก อาจมีผลรุนแรง
สรุปคือ เจ้าหน้าที่ Fed หลายคน สนับสนุนการลดดอกเบี้ยต่อเนื่อง แต่มีมุมมองแตกต่างกันเรื่องขนาดและจังหวะ ขึ้นอยู่กับ ตลาดแรงงาน, ความไม่แน่นอนระหว่างประเทศ และข้อมูลเศรษฐกิจใหม่
